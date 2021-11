Témoin : la victime de Kenosha était belliqueuse mais aucune menace

Le premier homme abattu par Kyle Rittenhouse dans les rues de Kenosha agissait « de manière belliqueuse » cette nuit-là mais ne semblait pas constituer une menace sérieuse pour qui que ce soit, a déclaré vendredi un témoin au procès pour meurtre de Rittenhouse.

Jason Lackowski, un ancien marine qui a déclaré avoir apporté un fusil semi-automatique AR-15 à Kenosha l’année dernière pour aider à protéger des biens lors de violentes manifestations contre l’injustice raciale, a déclaré que Joseph Rosenbaum « avait demandé très franchement de lui tirer dessus » et en avait pris quelques-uns » faux pas… pour inciter quelqu’un à faire quelque chose. »

Lackowski s’est levé de la barre des témoins et a démontré ce qu’il a appelé un « faux pas ». Il fit un petit pas et une légère embardée en avant, puis s’arrêta.

PROCÈS DE KYLE RITTENHOUSE: UN TÉMOIN DIT QUE MAN SHOT AGISSAIT « BELLIGÉREMENT »

Mais Lackowski, qui a été appelé comme témoin par l’accusation, a déclaré qu’il considérait Rosenbaum comme un « idiot bavard » et lui a tourné le dos et l’a ignoré. Il a admis qu’il n’avait pas vu tout ce qui s’était passé entre Rittenhouse et Rosenbaum, y compris leur affrontement final.

Kyle Rittenhouse, au centre, lève les yeux et s’éloigne d’un moniteur vidéo alors qu’une séquence de lui tirant dans la nuit du 25 août 2020 est montrée lors du procès au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le mercredi 3 novembre 2021. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool) (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool)

Dans d’autres témoignages, l’accusation a subi un coup potentiel lorsque la fiancée de Rosenbaum, Kariann Swart, a révélé qu’il prenait des médicaments pour le trouble bipolaire et la dépression mais n’a pas rempli ses ordonnances parce que la pharmacie locale a été barricadée à la suite des troubles – information Les avocats de Rittenhouse pourraient utiliser dans leur tentative de présenter Rosenbaum comme l’agresseur cette nuit-là.

Le juge a autorisé la défense à obtenir des témoignages sur la maladie mentale de Rosenbaum parce que les procureurs ont évoqué la mention de médicaments. Si les procureurs n’avaient pas abordé le sujet, il est peu probable que le juge aurait laissé la défense en parler.

Mark Richards, l’avocat principal de Kyle Rittenhouse, à gauche, s’entretient avec le procureur de district adjoint Thomas Binger, au centre, lors d’une pause dans le procès de Rittenhouse au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le mercredi 3 novembre 2021. Rittenhouse est accusé d’avoir tué deux personnes et en blessant une troisième lors d’une manifestation contre les brutalités policières à Kenosha, l’année dernière. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool) (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool)

Le jour où il a été abattu, Rosenbaum avait été libéré d’un hôpital de Milwaukee. Le jury a appris cela, mais pas pourquoi il avait été admis – après une tentative de suicide.

Rittenhouse, 18 ans, est accusé d’avoir tiré sur trois hommes, dont deux mortellement, à l’été 2020. L’ancien cadet de la police avait 17 ans lorsqu’il s’est rendu à Kenosha avec un fusil de type AR et une trousse médicale dans ce qu’il a dit être un efforts pour protéger les biens des manifestations qui ont éclaté à la suite de la fusillade de Jacob Blake, un homme noir, par un policier blanc de Kenosha.

PROCÈS DE KYLE RITTENHOUSE : LES JURÉS VOIR DES VIDÉOS MONTRANT DES TROUBLES VIOLENTS, DES MOMENTS AYANT MENÉ À UN TIR MORT

Rittenhouse est blanc, tout comme ceux qu’il a abattus. Les procureurs ont décrit Rittenhouse comme l’instigateur de l’effusion de sang, tandis que son avocat a fait valoir qu’il avait agi en état de légitime défense, suggérant entre autres que Rittenhouse craignait que son arme ne soit emportée et utilisée contre lui.

Jeudi, des témoins ont déclaré qu’un belligérant Rosenbaum avait menacé avec colère de tuer Rittenhouse cette nuit-là et que Rosenbaum avait ensuite été abattu après avoir poursuivi Rittenhouse et s’être précipité sur le fusil du jeune homme.

Une analyste de l’ADN du laboratoire criminel de l’État a déclaré vendredi qu’elle avait testé des écouvillons du garde-canon du fusil de Rittenhouse et n’avait pas trouvé d’ADN de Rosenbaum ou de l’autre homme tué cette nuit-là, Anthony Huber. Mais Amber Rasmussen a déclaré qu’elle n’avait reçu aucun écouvillon du canon de l’arme et qu’elle n’aurait aucun moyen de savoir si Rosenbaum l’avait touché.

Lors du contre-interrogatoire par l’avocat de Rittenhouse Corey Chirafasi, Rasmussen a vu des images fixes de Huber et Rittenhouse et a convenu qu’elles semblaient représenter Huber touchant le fusil. Elle a également reconnu que l’absence de l’ADN de Huber sur l’arme ne signifie pas qu’il ne l’a pas touché.

En témoignant au sujet des patrouilles dans les rues de Kenosha contre la violence de protestation, Lackowski et un autre vétéran, l’ancien fantassin de l’armée Ryan Balch, ont tous deux utilisé une terminologie militaire qui reflétait leurs antécédents.

Kyle Rittenhouse se présente devant le tribunal pour le début de la sélection du jury le premier jour de son procès à Kenosha, Wisconsin, Circuit Court, le lundi 1er novembre 2021. Rittenhouse est accusé d’avoir tué deux personnes et blessé une troisième lors d’une manifestation contre la police brutalité à Kenosha, l’année dernière. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool) (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool)

Lackowski a évoqué des « zones d’occupation », a parlé de prendre son « poste » dans un parking et a déclaré qu’il avait été formé à « crier, pousser, montrer, tirer ».

« Vous criez, vous poussez, vous montrez votre arme à feu et vous tirez », a expliqué Lackowski.

Balch a utilisé le terme « porte-plaques », qui, a-t-il expliqué, signifie gilet pare-balles. Il a expliqué en détail les différences entre les balles à enveloppe métallique pleine et les pointes creuses et a parlé de s’assurer que les citoyens armés de Kenosha cette nuit-là travaillent par paires pour se protéger les uns les autres.

Selon les témoignages, Rosenbaum, 36 ans, n’était pas armé et n’a blessé personne cette nuit-là. Lors de l’affrontement avec Rittenhouse, Rosenbaum a jeté un sac d’hôpital en plastique transparent qui lui avait été remis pour contenir ses articles de toilette.

La fiancée de Rosenbaum a témoigné que quelques heures avant qu’il ne soit tué, elle lui avait dit de ne pas se rendre au centre-ville de Kenosha en raison des troubles.

« Quand il est parti, il a dit qu’il me verrait le matin et il était tout excité et ‘Je t’aime’. Ce fut une visite agréable », a déclaré Swart.

Après avoir reçu un appel du médecin légiste lui annonçant la mort de Rosenbaum, a déclaré Swart, elle est tombée à genoux et a pleuré, puis a trouvé une vidéo en ligne le montrant en train de mourir: « Je suis tombé en panne et je ne peux pas sortir cette image de ma tête. «

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans la matinée, a déclaré Swart, elle s’est rendue chez un concessionnaire automobile où Rosenbaum gisait sur le sol après avoir été abattu. « Et j’ai mis ma main dedans et ma main était mouillée de son sang », a-t-elle déclaré. « Et c’est à nouveau quand je me suis effondré sur le sol. »

Le meurtre de Rosenbaum est devenu l’un des moments les plus cruciaux de la nuit, car il a déclenché l’effusion de sang qui a suivi quelques instants plus tard.

Rittenhouse a abattu Huber, un manifestant de 26 ans vu sur une vidéo de spectateur frappant Rittenhouse avec une planche à roulettes. Rittenhouse a ensuite blessé Gaige Grosskreutz, 27 ans, qui avait une arme à la main alors qu’il se dirigeait vers Rittenhouse.

Rittenhouse pourrait être condamné à la prison à vie s’il est reconnu coupable dans l’affaire qui a suscité un débat furieux sur l’autodéfense, l’autodéfense, le droit de porter des armes et les troubles raciaux qui ont éclaté aux États-Unis après le meurtre de George Floyd à Minneapolis et d’autres cas comme ce.