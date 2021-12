Température idéale et comment servir le cava correctement pour ne pas perdre de bulles selon la science | Vie

Le cava doit nous laisser un goût spécial et une sensation de grésillement en bouche et maintenant, grâce à la science, nous savons comment cette boisson de Noël est servie correctement.

Ce réveillon du Nouvel An, il y aura beaucoup de cava pour tout le monde. Cette boisson traditionnelle est utilisée lors de ces festivités pour célébrer la nouvelle année. On peut boire plus de choses, mais rien de tel que d’accueillir 2022 avec une boisson pleine de saveurs et de bulles.

Juste ces petites bulles sont une marque spéciale de la boisson. Ils ont joué dans des publicités télévisées et lui donnent une touche différente dont tout le monde peut se souvenir. Comme c’est si important, une étude a été menée pour savoir quelle est la meilleure façon de servir le cava.

L’étude, qui a été réalisée au Laboratoire d’nologie de l’Université de Reims, en Champagne (France), la boisson a été utilisée à différentes températures et a été servie de différentes manières pour savoir comment faire durer les bulles plus longtemps.

Les tests ont été effectués sur une boisson contenant 11,4 g/l de dioxyde de carbone dissous (CO2). C’est une concentration élevée que l’on constate dans le champagne, mais les résultats peuvent être extrapolés à d’autres vins effervescents.

D’une part, nous avons la façon de servir la boisson. Il a été constaté qu’il existe deux options principales pour servir la boisson : tenir la bouteille à la main ou la verser d’un robinet, comme de la bière.

Cette deuxième option produisait plus de bulles lorsqu’elle était servie, mais leur densité et leur quantité diminuaient beaucoup plus rapidement avec le temps. Au moment de servir le cava à la main, bien que vous obteniez un niveau de bulles inférieur, ils sont plus stables et nous pouvons en profiter plus longtemps.

La température, la chose la plus importante

Des vins mousseux avec des températures de 4, 12 et 18°C ​​ont été utilisés. Au cours de la coulée, il a été observé que le cava avec la température la plus élevée perdait rapidement de la mousse.

Plus la température est basse, plus la consistance des bulles est élevée. Le CO2 dissous dans la boisson maintient mieux sa composition grâce aux basses températures.

Avec le Nouvel An 2020 qui approche à grands pas, il est temps de retrouver les traditions et de féliciter les vacances aux amis et à la famille avec une phrase amusante ou qui exprime vos souhaits. Ce sont quelques-unes des meilleures phrases courtes à envoyer.

Ainsi, la dissolution des molécules de CO2 est d’autant plus rapide que son écoulement est violent (pression du robinet) et plus la boisson est chaude. Il est préférable de servir le cava à la main et de le garder au frais..

Ce n’est rien que nous ne savions déjà, mais maintenant c’est confirmé par la science. Ce soir il faut sortir le cava du frigo ou de la glacière et le servir comme d’habitude pour bien accueillir l’année.