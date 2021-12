Température minimale normale à supérieure à la normale probablement sur le nord-ouest de l’Inde: prévisions hivernales d’IMD

Il a déclaré que la plupart des régions du sud et du nord-est de l’Inde, et certaines zones le long des contreforts de l’Himalaya, devraient également connaître des températures minimales normales à supérieures à la normale au cours de la prochaine saison hivernale. (Photo d’archive : IE)

Des températures minimales normales à supérieures à la normale sont prévues dans de nombreuses régions du nord-ouest de l’Inde de décembre 2021 à février 2022, a annoncé mercredi le Département météorologique indien (IMD). Il a déclaré que la plupart des régions du sud et du nord-est de l’Inde, et certaines zones le long des contreforts de l’Himalaya, devraient également connaître des températures minimales normales à supérieures à la normale au cours de la prochaine saison hivernale.

Des températures maximales inférieures à la normale sont probables dans la plupart des régions du pays, à l’exception de certaines parties du nord-ouest de l’Inde et de la plupart des régions du nord-est de l’Inde, où des températures maximales normales à supérieures à la normale sont les plus probables, a déclaré l’IMD.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.