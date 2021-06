Températures plus chaudes et fortes rafales prévues pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan · .

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021 se déroulera dans des conditions considérablement plus chaudes que sa dernière édition, en 2019.

Avec des températures de l’air d’environ 7 à 10 °C plus élevées pour la course de cette année, les équipes pourraient être confrontées à de plus grands défis dans la gestion des performances de leurs pneus.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan a lieu plusieurs semaines plus tard dans l’année qu’auparavant – la course avait un créneau fin avril 2019. En conséquence, les températures seront plus élevées. La moyenne des sessions en 2019 était chez les adolescents, les trois sessions d’entraînement atteignant une température de l’air maximale de 17 ° C, contre 27 ° C attendu pour 2021.

Les qualifications et la course devraient voir les températures de l’air atteindre le milieu de la vingtaine, avec un maximum de 26°C prévu.

Pirelli a apporté sa gamme de caoutchouc la plus souple au circuit de la ville de Bakou, qui affiche certaines des vitesses les plus élevées de la saison. Les gommes C3, C4 et C5 étaient utilisées à Monaco il y a quinze jours, mais les exigences des longues zones d’accélération de Bakou sont très différentes, d’autant plus que la principauté était relativement cool pour sa course.

Cela pourrait s’avérer un avantage pour Mercedes, qui a eu toutes sortes de problèmes avec ses pneus il y a deux semaines. Les températures de piste étaient bien dans les années 40 à Bakou il y a deux ans et devraient être plus chaudes cette année. Mercedes était en bien meilleure forme lors des essais de jeudi à Monaco avant que les températures ne chutent le reste du week-end.

Williams et d’autres équipes qui ont des voitures particulièrement sensibles au vent considéreront les prévisions avec inquiétude. La course du vendredi devrait se dérouler dans des conditions relativement calmes, avec une vitesse de vent de 15-25 km/h, mais le vent se lèvera pour les qualifications et la course à environ 20-30 km/h, mais avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h.

Il n’y a pas de risque de pluie ce week-end. Cependant, les températures de la piste pourraient varier considérablement samedi avec la matinée prévue pour une couverture nuageuse complète lors des derniers essais et l’après-midi sous un soleil éclatant. Le jour de la course devrait également être ensoleillé.

