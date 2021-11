Tempête Arwen EN DIRECT : Des dizaines de milliers de personnes sans électricité – Avertissements orange pour la neige et la glace | Météo | Nouvelles

En raison des conditions météorologiques extrêmes, de nombreux services de train ont interrompu leurs services ou sont en retard. Nous vous apporterons toutes les dernières mises à jour.

Il n’y a actuellement aucun train entre Newcastle et l’Ecosse. La ligne rouvrira pour le début du service samedi, mais les trains circuleront à une limite de vitesse de 50 mph.

ScotRail

– Certains de ses services sont annulés.

– Des trains ont été retirés entre Aberdeen et Inverness et entre Perth et Aberdeen. Également sur la Far North Line entre Inverness et Wick.

– Les trains entre Édimbourg et Aberdeen ne circuleront qu’entre Édimbourg et Dundee, tandis que les services de Glasgow Queen Street à Aberdeen circuleront entre Glasgow et Perth.

LNER

– Aucun service au nord de Newcastle

– La route au nord de Berwick-upon-Tweed à partir de 17h00 GMT, et il pourrait y avoir d’autres fermetures ailleurs sur la route.

Chemin de fer Grand Central

– En raison des prévisions météorologiques extrêmes, ils s’attendent à ce que les services soient considérablement perturbés. Vous ne pouvez pas voyager sur les routes entre Sunderland et London Kings Cross.

Chemin de fer du Nord

– Ils conseillent aux clients de ne pas voyager entre Sunderland et Middlesbrough et entre Bridlington et Scarborough

Transpennine Express

– Les services entre York et Édimbourg sur la ligne principale de la côte est peuvent être sujets à des retards ou des annulations- Les services sur la ligne principale de la côte est entre Berwick-upon-Tweed et Édimbourg seront suspendus- Dans la matinée du samedi 27 novembre, TPE de Darlington à l’aéroport de Manchester les services commenceront/se termineront à partir de York