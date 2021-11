Tempête Arwen : La police met en garde les automobilistes circulant dans la neige | Royaume-Uni | Nouvelles

La tempête Arwen a causé beaucoup de perturbations à travers le pays et a produit de nombreuses scènes choquantes, y compris un verrouillage de trois jours provoqué par la neige dans le plus haut pub de Grande-Bretagne. Mais les agents de la police de Thames Valley (TVP) ont probablement été les plus surpris par un incident de conduite dangereuse dimanche soir qui les a poussés à émettre un avertissement au public.

Les agents ont arrêté un conducteur vers 22 h 45 lorsqu’ils ont été aperçus dans leur neige enneigée avec une infime partie de leur pare-brise dégagée.

Le conducteur a reçu une contravention.

Mais les agents pensaient qu’ils devaient aller plus loin et ont été incités à contacter leurs abonnés sur les réseaux sociaux, les exhortant à ne pas commettre la même erreur.

La force a déclaré: « Conduire devient plus difficile dans la neige.

« C’est encore pire lorsque vous ne pouvez pas voir où vous allez. »

Le conducteur, dans une Citroën C4, a été aperçu en train de quitter Dawson Street, Oxford et a été rapidement arrêté par la police.

TVP a ajouté : » S’il vous plaît, ne faites pas la même erreur que ce conducteur qui vient de recevoir une contravention pour avoir conduit un véhicule dans cet état. «

Le Met Office a émis dimanche un avertissement de glace «jaune» alors que la tempête Arwen battait le pays.

Electricity North West a déclaré que 10 000 autres foyers seraient probablement privés d’électricité ce soir.

Dans un communiqué, il a déclaré : « Le réseau a été gravement endommagé et nos équipes continuent de travailler dans des conditions difficiles.

« Nous comprenons l’impact et la frustration de ne pas avoir d’électricité pendant si longtemps pour nos clients. »

Des rafales de près de 100 milles à l’heure ont frappé certaines régions du pays au cours du week-end.

Trois personnes ont été tuées par la chute d’arbres dans des événements distincts alors que divers avertissements météorologiques étaient émis.

Mais heureusement, le Met déclare maintenant que Storm Arwen « s’apaise ».