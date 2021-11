Tempête Arwen: un homme décède après qu’un coup de vent de 100 mph a balayé un arbre qui tombe sur sa voiture – « Haute menace » | Royaume-Uni | Nouvelles

Vendredi, sur la route de Dublin à Antrim, un arbre qui tombe propulsé par les vents violents actuels a heurté une voiture et tué son conducteur. Suite à la tragédie, la police a fermé les routes dans les deux sens pour éviter tout accident similaire car la tempête Arwen devrait secouer le pays avec des vents violents vendredi et samedi selon le bureau du MET.

Un avertissement météorologique est en place pour l’Irlande du Nord tout au long de vendredi et jusqu’à 18 heures samedi, avec des rafales pouvant atteindre 100 mph

Le surintendant Simon Bradshaw, de l’unité de police routière de la police écossaise, a déclaré que les automobilistes de la région « ne devraient en aucun cas voyager » et a ajouté que ceux qui se trouvent dans les zones d’avertissement orange et jaune ne devraient « pas sortir sauf pour des raisons essentielles et si vous le faites, pour soyez conscient des conditions difficiles auxquelles vous serez confronté.

Grahame Madge, un porte-parole du Met Office, a déclaré : « Les gens doivent reconnaître que nous n’émettons pas d’avertissements rouges à la légère. Par conséquent, lorsque nous le faisons, nous pensons qu’il existe une menace de risque beaucoup plus élevée.

« Nous exhortons les gens à prendre des mesures à la suite de cela et cette action, dans ce cas, est probablement de ne pas aller sur la côte. »

Le bureau MET a émis un avertissement rouge (son niveau d’alerte le plus élevé) pour les zones côtières comme l’est de l’Écosse et le nord-est de l’Angleterre, car la tempête pourrait être un « danger pour la vie » et perturber considérablement les transports et les sorties.

Dans ces zones, les coups de vent pourraient atteindre 90 mph, c’est pourquoi la police a averti les gens de ne voyager « en aucun cas ».

L’alerte rouge doit durer jusqu’à 2 heures du matin le samedi.

Toutes les traversées de P&O Ferries entre Larne et Cairnryan vendredi ont été annulées, ainsi que les traversées de Stenaline entre Belfast et Cairnryan.

LIRE LA SUITE: Storm Arwen: une panne de courant en Écosse laisse 80 000 personnes dans le noir

Environ 25 000 foyers en Écosse et en Irlande du Nord ont été privés d’électricité, l’Aberdeenshire et Moray étant les zones les plus touchées.

Un avertissement orange du Met Office pour les coups de vent et une alerte jaune pour les vents violents et la neige sont également en place pour d’autres parties du pays.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a également émis une alerte au froid et exhorte les gens à surveiller leurs amis et voisins vulnérables.

Agostinho Sousa, consultant en médecine de santé publique à l’UKHSA, a déclaré à la BBC : « Le froid peut avoir un impact sérieux sur la santé, en particulier pour les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes cardiaques et pulmonaires, car il augmente les risques de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et infections pulmonaires.

A NE PAS MANQUER :

Avertissement de neige au Royaume-Uni : 12 pouces de neige pour couvrir la Grande-Bretagne [REPORT]

Ant et Dec émettent un avertissement du Pays de Galles alors que je suis une célébrité perturbée [INSIGHT]

Alerte météo au Royaume-Uni : la bombe météorologique Arwen va déclencher 30 JOURS de neige [WEATHER MAPS]

« Il est vraiment important de continuer à surveiller les voisins ou les parents plus âgés, en particulier ceux qui vivent seuls ou ceux qui ont une maladie grave.

« Passez un appel, ou une visite à domicile à distance sociale s’ils vivent à proximité, pour leur rappeler de chauffer leur maison à au moins 18C – 64,4F – et de se tenir au courant des prévisions.

« Il est également utile de vérifier qu’ils ont suffisamment de nourriture et de boissons et tous les médicaments dont ils ont besoin. »