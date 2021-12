Tempête Barra : Chaque zone qui pourrait voir un pied de neige – cartes | Météo | Nouvelles

La tempête Barra, nommée dimanche, est la deuxième tempête à frapper le Royaume-Uni en un mois. Le système à venir suit Arwen, qui a causé des dommages considérables avec son vent et sa pluie importants la semaine dernière. Les ménages toujours privés d’électricité à cause de la tempête devront désormais compter avec de nouveaux avertissements transmis par le Bureau rencontré comprenant neiger, la glace et le vent.

Selon le Met Office, Barra touchera terre dans la matinée du mardi 7 décembre depuis l’ouest.

L’Irlande du Nord ressentira ses effets en premier, car les avertissements de vent et de pluie commencent à partir de 6 heures du matin et durent de trois heures jusqu’à 9 heures du matin.

Les prévisionnistes s’attendent à ce que les conditions puissent entraîner des perturbations des voyages et des inondations, avec des dommages potentiels aux bâtiments.

La tempête devrait apporter de la neige et un froid désespéré en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse en même temps.

L’avertissement de neige couvre les zones suivantes :

Central, Tayside et Fife East MidlandsGrampianHighlands et Eilean SiarNord-Est de l’AngleterreNord-Ouest de l’AngleterreSW Ecosse, Lothian BordersStrathclydeWest MidlandsYorkshire et Humber

Pour l’Angleterre, les couvertures de neige resteront constantes, atteignant entre 1 cm et 2 cm.

Les mêmes graphiques montrent que la neige restera probablement pendant un certain temps.

Ils ne montrent pas qu’il s’éloigne de l’Angleterre avant le 14 décembre.

Mais l’Écosse conservera sa couverture dans un avenir prévisible.