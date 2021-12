Tempête Barra: une femme décède après être  » tombée d’un pont  » alors qu’une tempête d’horreur de 80 mph déchire le Royaume-Uni | Monde | Nouvelles

Le corps d’une femme âgée a été découvert dans une rivière en crue après être tombée dans l’eau à Blandford, dans le Dorset, lors de la tempête Barra. La femme de 80 ans, identifiée comme Venetia Smith, a disparu de son domicile mardi matin. Après que sa famille a appelé la police, sa poussette a été retrouvée sur un pont traversant la rivière Stour dans le bourg rural. À 15 heures, son corps a été découvert de la rivière à environ un mile en aval.

On pense que les fortes pluies de la tempête Barra et les vents de 80 mph ont conduit Mme Smith à tomber du pont et à être emportée par l’eau.

Un porte-parole de la police du Dorset a déclaré: « Les agents à la recherche d’une femme disparue de Blandford ont très malheureusement retrouvé un corps.

« Nous avons reçu un rapport vers 11 heures du matin faisant état d’inquiétudes pour le bien-être de Venetia Smith, 80 ans.

« Très malheureusement, vers 15 heures, des agents ont localisé le corps d’une femme dans la rivière près de Langton Road.

« Bien que l’identification formelle n’ait pas encore eu lieu, on pense qu’il s’agit de celle de Venetia. »

L’inspecteur en chef Matt Baxter a ajouté: « Nos pensées restent avec la famille et les amis de Venetia en cette période très difficile.

« Nous tenons à remercier tous ceux qui ont partagé nos appels, ainsi que les agences partenaires qui nous ont aidés dans nos recherches. »

