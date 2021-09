Tempête cyclonique susceptible de frapper Odisha et les côtes de l’Andhra d’ici demain soir ; IMD émet une alerte jaune

L’Inde a reçu cette année deux cyclones féroces, à savoir Tauktae et Yaas en 2021 dans les zones côtières situées respectivement à proximité de la mer d’Arabie et de la baie du Bengale.

Dans ce qui pourrait s’avérer être un autre cyclone tropical cette année, le département météorologique indien a déclaré qu’une zone de basse pression bien marquée se formait sur le nord et le centre de la baie du Bengale et s’était intensifiée en une profonde dépression. Le département météorologique a également émis une alerte jaune pour les habitants des côtes du nord de l’Andhra Pradesh et du sud de l’Odisha, car il a prédit que la dépression pourrait se transformer en tempête cyclonique dans les 12 prochaines heures. IMD a déclaré que la tempête cyclonique devrait traverser les côtes du sud de l’Odisha et du nord de l’Andhra Pradesh autour de Kalingapatnam dans la soirée du 26 septembre.

L’accumulation d’une zone de basse pression était sous le radar du service météorologique au cours des dernières 24 heures et IMD a émis des alertes connexes toutes les quelques heures sur la dépression cyclonique. Dans son tweet d’hier soir, l’IMD n’avait informé que de la zone de basse pression se développant dans l’est et le centre du golfe du Bengale. Cependant, dans ses tweets successifs au fur et à mesure que la situation évoluait sur le terrain, l’IMD a non seulement mentionné que la dépression s’était intensifiée mais a également mis en garde contre une tempête cyclonique dans la région. Dans le dernier tweet publié par le département météorologique, il a également indiqué l’emplacement exact où le cyclone tropical devrait toucher terre – Kalingapatnam. L’IMD a déclaré que les zones côtières du sud de l’Odisha et les zones nord de l’Andhra Pradesh voisin devraient recevoir une tempête cyclonique tropicale.

Jusqu’à présent, l’IMD n’a pas précisé l’intensité du cyclone et la vitesse probable à laquelle il se déplace vers la côte est du pays. Le service météorologique devrait publier plus d’informations sur le cyclone dans les prochaines 24 heures, y compris son intensité, sa vitesse et les districts côtiers qui sont en première ligne pour recevoir le cyclone.

L’Inde, qui possède l’une des plus grandes frontières côtières du monde, reçoit fréquemment des cyclones tropicaux sur sa façade côtière occidentale et sa façade côtière orientale. En ce qui concerne la fréquence, les États côtiers de l’Est, notamment le Bengale occidental, l’Odisha et l’Andhra Pradesh, ont reçu plus de cyclones tropicaux que leurs homologues occidentaux comme le Maharashtra, le Karnataka, Goa, le Gujarat et le Kerala. L’Inde a reçu cette année deux cyclones féroces, à savoir Tauktae et Yaas en 2021 dans les zones côtières situées respectivement à proximité de la mer d’Arabie et de la baie du Bengale.

