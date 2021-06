Tempête royale alors que les étudiants d’Oxford annulent Queen pour «représentation du passé colonial» | Royale | Nouvelles

Annuler la culture : les gens en ont « assez », déclare l’animateur de radio

L’image – qui “représente l’histoire coloniale” – est accrochée depuis des décennies. Mais les diplômés de l’Université d’Oxford au Magdalen College ont déclaré qu’il devrait être retiré, avec une découpe en carton du monarque. Ils ont voté pour retirer les ornements de leur salle commune et ont décidé qu’aucune nouvelle représentation du chef de l’État de 95 ans ne devrait jamais être affichée. Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a critiqué cette décision et a déclaré: “Les étudiants de l’Université d’Oxford enlevant une photo de la reine sont tout simplement absurdes.

“Elle est le chef de l’État et un symbole de ce qu’il y a de mieux au Royaume-Uni.

“Au cours de son long règne, elle a travaillé sans relâche pour promouvoir les valeurs britanniques de tolérance, d’inclusivité et de respect dans le monde.”

L’ancien président de l’Oxford Union, James Price, a déclaré: “Il s’agit d’une décision pétulante et puérile de la part d’étudiants adultes qui devraient vraiment en savoir plus.

“C’est encore un autre triste exemple de posture paresseuse et éveillée d’étudiants autorisés qui préfèrent critiquer des institutions imparfaites mais décentes et nobles plutôt que de faire face aux complexités du monde réel ou, mieux encore, de se concentrer sur leurs études.

“Malgré des difficultés évidentes, la reine a supervisé ce qui a probablement été le démantèlement d’un empire le plus indolore de l’histoire. Espérons qu’ils ne sont pas étudiants en histoire.”

Les artefacts ont été retirés de la salle commune de la Madeleine, dont les membres sont des diplômés de maîtrise ou de doctorat.

Les étudiants ont déclaré que l’image “représente l’histoire coloniale” (Image: .)

Le procès-verbal de la réunion du comité du MCR tenue lundi, et vu par ce journal, a déclaré: “Les membres ont exprimé un malaise avec le MCR faisant la promotion de l’image de la reine, y compris un portrait et une découpe en carton.

“La reine représente une institution responsable d’une grande partie du colonialisme à travers l’histoire et l’ère moderne, et ces représentations provoquent un malaise chez certains étudiants.

“En tant que tel, le sous-comité des égalités propose que le portrait soit retiré et vendu aux enchères pour collecter des fonds pour un organisme de bienfaisance œuvrant pour améliorer la vie de ceux qui souffrent des conséquences du colonialisme, et qu’aucune nouvelle représentation de la reine ne devrait le remplacer.”

Hier soir, le président du collège a déclaré à ce journal qu’il soutenait cette décision.

Il a été déposé par Matthew Katzman, président du MCR, et accepté à la majorité.

Le portrait a maintenant été retiré, selon le président du comité, et il est entendu qu’il sera stocké.

Une statue de Churchill sur la place du Parlement a été vandalisée lors des manifestations du BLM (Image: .)

Le président du MCR, Katzman, a déclaré: “Il a été retiré. Il a été décidé de laisser la salle commune neutre. C’était de cela qu’il s’agissait.

“Le collège aura beaucoup de représentations de diverses choses, mais la salle commune est censée être un espace où tous se sentent les bienvenus.” Le portrait sera remplacé par l’art “par ou d’autres personnes influentes et inspirantes”.

Dickie Arbiter, ancien attaché de presse de la reine, a déclaré hier soir à l’Express: “Ma première réaction est l’espoir que l’administration devienne dure et ne se plie pas à la minorité.”

L’ancien député européen du Brexit Party, Martin Daubney, a déclaré: “Ces étudiants crétins sont la preuve qu’un peu d’éducation est une chose dangereuse.

“Ils sont l’élite. Ce sont les étudiants les plus choyés et privilégiés de la planète. Pourtant, dans leur pays imaginaire, ils croient qu’ils font partie d’une révolution bidon contre la Couronne.

« La seule façon d’y mettre fin est que les donateurs les financent. Le gouvernement paie huit pour cent de leur entretien – commençons par cela. Cette aversion nationale idiote doit cesser.

“Tout étudiant qui sent qu’un portrait de la reine le fait se sentir malvenu au Royaume-Uni n’est peut-être pas le bienvenu au Royaume-Uni.

La reine et le prince Philip en visite au Magdalen College en 2008 (Image: .)

“Ironiquement, ces hommes de main ne le font que parce que nous sommes si accueillants et tolérants au Royaume-Uni. S’ils essayaient ce type de posture de lissage en Russie ou en Corée du Nord, ils se retrouveraient mystérieusement en train de disparaître du jour au lendemain.”

M. Price, qui est devenu le plus ancien président de l’Oxford Union Debating Society à 29 ans, a déclaré: “Loin d’être un avenir brillant et brillant, ces futurs étudiants choyés semblent se contenter de suivre les tendances des États-Unis plutôt que d’affronter la Grande-Bretagne du 21e siècle. est un endroit merveilleux et plein d’espoir où les opportunités, l’acceptation et la joie sont plus accessibles à plus de gens que partout ailleurs dans le monde.

« Les générations précédentes étaient de véritables antifascistes, sauvant le monde des maux jumeaux du fascisme et du communisme, mais les révolutionnaires bidon dans les universités modernes se retrouvent à devoir inventer de nouveaux ennemis. S’ils voulaient réellement affronter des régimes malfaisants, des régimes totalitaires malfaisants, ils pourraient se tourner vers le Parti communiste chinois.”

L’avocate des droits de l’homme et présidente de l’université, Dinah Rose, a déclaré : « Le MCR du Magdalen College est une organisation d’étudiants diplômés qui ont leur propre salle commune.

“La façon dont ils choisissent de décorer cette pièce est une affaire pour eux.

Les diplômés d’Oxford au Magdalen College aimeraient voir l’image retirée (Image: PA)

« Magdalen croit fermement à la liberté d’expression et soutient les droits de ses étudiants à mener leurs affaires conformément aux processus « leurs propres processus démocratiques ». Le Magdalen College a été fondé en 1458 et est l’un des collèges les plus riches de l’Université d’Oxford avec une dotation financière de 332 millions de livres sterling.

Les anciens étudiants déchirés comprennent Oscar Wilde, Dudley Moore, William Hague, Jeremy Hunt, Andrew Lloyd Webber, Ian Hislop et George Osborne.

Cette décision intervient quelques semaines après qu’un autre collège de l’Université d’Oxford a déclaré qu’une statue de l’impérialiste britannique Cecil Rhodes ne serait pas démolie.

Les manifestations mondiales de Black Lives Matter qui ont éclaté l’été dernier ont déclenché des appels au retrait du monument de l’Oriel College.

Les militants ont exigé qu’il soit démoli, affirmant que Rhodes, un homme d’affaires et homme politique du XIXe siècle en Afrique australe, incarnait la suprématie blanche.

Commentaire de Patrick O’Flynn

QUAND une institution publique de premier plan annule le chef de l’État, c’est le signe que les liens qui unissent notre société se déchirent.

La décision des étudiants du Magdalen College d’Oxford de retirer son portrait de la reine parce que “pour certains étudiants, les représentations du monarque et de la monarchie britannique représentent l’histoire coloniale récente” montre à quel point les attaques de la gauche contre la culture et l’histoire britanniques sont extrêmes. est devenu.

Le mois dernier, un autre centre d’apprentissage de premier plan, King’s College London, s’est excusé auprès du personnel de leur avoir envoyé par courrier électronique une photo du duc d’Édimbourg, affirmant que cela était inapproprié car il avait exprimé ce qu’ils considéraient comme des opinions sexistes et racistes de son vivant.

Sa photo aurait donc constitué une “micro-agression” qui a causé des “dommages” au personnel.

Insulter le défunt époux était déjà assez grave, mais le camouflet calculé de Madeleine envers Sa Majesté est une démonstration encore pire d’intolérance gauchiste.

En fait, peu de gens se sont efforcés aussi dur et aussi longtemps que la reine de promouvoir une société multiraciale.

C’est pourquoi les gouvernements de tant d’anciennes colonies ont été ravis de jouer un rôle de premier plan dans la fraternité volontaire des nations qu’est le Commonwealth.

Et c’est aussi pourquoi la décision des étudiants de la Madeleine est si absurdement injuste. Dès 1933, la société de débat de l’Union d’Oxford a adopté une motion déclarant : « Cette Chambre ne se battra en aucun cas pour son roi et son pays.

Heureusement, de nombreux patriotes étaient prêts à risquer leur vie pour défendre la liberté. S’ils avaient plutôt suivi le serment d’Oxford, la propagation du fascisme et du nazisme à travers l’Europe n’aurait pas été contestée. Il ne fait aucun doute que le bon sens britannique à l’ancienne résistera à la dernière vague d’idéologie fantaisiste de gauche.

Mais cela ne le rend pas moins bouleversant pour nous tous qui sommes fiers de notre pays et de notre reine. La gauche moderne ne peut pas gagner les élections mais semble toujours trouver des moyens d’imposer ses agendas déformés. Alors venez Boris Johnson – élaborez un plan d’action et envoyez-les faire leurs valises.