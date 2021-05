Tempête solaire : la CME du Soleil va effleurer la Terre demain | Sciences | Nouvelles

Le site Web a déclaré: “Des orages géomagnétiques mineurs de classe G1 sont possibles le 1er juin lorsqu’un CME devrait balayer le champ magnétique de la Terre.”

Le CME a été filmé par le vaisseau spatial de l’Observatoire solaire et héliosphérique, “projeté dans l’espace” par la tache solaire AR2824.

Les taches solaires, qui sont des taches sombres sur la surface du Soleil où le champ magnétique fait chuter les températures, peuvent éclater dans les CME.

SpaceWeather a ajouté : « C’est l’un des CME les plus brillants et les plus rapides du nouveau cycle solaire 25.