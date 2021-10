Tempête solaire : le Royaume-Uni en alerte aux aurores alors qu’une explosion de plasma du soleil pourrait déclencher des aurores boréales | Sciences | Nouvelles

Ceux-ci devraient être peut-être visibles aussi bas que la Pennsylvanie à l’Iowa à l’Oregon, aux États-Unis, ainsi qu’en Europe du Nord et au Royaume-Uni.

Les aurores sont des flots de lumière qui apparaissent près des pôles de la planète lorsque des électrons entrent en collision avec les couches supérieures de l’atmosphère.

Dans l’hémisphère nord, on les appelle les aurores boréales ou aurores boréales, et les aurores australes (Aurora Australis) au sud de l’équateur.

Selon l’astronome et journaliste scientifique Will Gater, il est possible que les aurores boréales soient visibles dans certaines parties du Royaume-Uni demain.