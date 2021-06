Temple d’Ayodhya Ram: la zone de remplissage après l’enlèvement des débris en cours, devrait se terminer d’ici octobre, selon Trust

Les travaux d’excavation à Ram Mandir ont commencé dans la seconde quinzaine de janvier et les autorités ont enlevé tous les débris et le mauvais sol.

La plupart des travaux de creusement sur le site du temple Ram à Ayodhya sont déjà terminés et maintenant, après avoir retourné une grande quantité de débris sur place, les experts impliqués dans la construction ont commencé à remplir une grande surface de béton compacté au rouleau après avoir retiré un grand quantité de débris provenant du sous-sol. Les travaux d’excavation ont commencé dans la seconde quinzaine de janvier et les autorités ont enlevé tous les débris et le mauvais sol.

Le directeur de l’IIT Guwahati, du National Geo Research Institute (NGRI) et des ingénieurs en charge du projet ont déclaré à l’Indian Express qu’il y avait beaucoup de débris identifiés sous le sol qui devaient être enlevés avant la construction du temple principal.

Il a été confirmé qu’il y avait environ 1,20 lakh de débris de mètre cube qui se sont répandus sur une couche de 12 pouces qui ont dû être enlevés avant de les compacter avec des rouleaux pendant quatre à cinq jours. Une zone de 400 pieds de long et 300 pieds de large a été délimitée là où le travail d’enlèvement des débris a commencé.

Selon Champat Rai, le secrétaire général du Trust formé pour faciliter la construction, un bon sol n’a été trouvé qu’après avoir creusé des débris sur 45 pieds. Les travaux de remplissage ont été effectués à l’aide d’adjuvant, de ciment, de pierres, de cailloux, de poussière de pierre, d’eau, etc.

Expliquant le processus de remplissage, a déclaré Rai, une couche de 12 pouces a d’abord été étalée, puis compressée à l’aide d’un rouleau, ce qui rend le niveau de remplissage de 10 pouces d’épaisseur. Une autre couche est étalée de la même manière. Depuis mars, lorsque l’enlèvement des débris et le processus de remplissage ont commencé, quatre de ces couches ont été étalées. Les pluies ont causé des problèmes mais n’ont jamais complètement arrêté le travail, a-t-il ajouté.

Les experts ont en outre indiqué que le travail est effectué en deux équipes par jour et que tous les ingénieurs et travailleurs impliqués sont « en parfaite santé ». Le processus devrait se terminer d’ici octobre jusqu’à ce que 40 à 45 couches de RCC soient posées pour assurer une fondation adéquate du temple.

L’année dernière, en décembre, les experts ont effectué des tests initiaux pour connaître l’état du sol dans la gestion de situations de type séisme. Depuis lors, ils ont cherché des moyens alternatifs pour s’assurer que la fondation du temple et ses piliers peuvent supporter le poids des seins.

En avril, le Temple Trust a informé qu’il avait reçu plus de 3 500 crores de roupies pour la construction de Ram Mandir grâce à des campagnes de contact et de contribution. L’architecte en chef du temple, Ashish Sompura, devrait terminer les travaux de construction de base du temple dans environ trois ans, après quoi les décorations intérieures pourront commencer.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.