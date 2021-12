Temple de Dhakeswari à Kumortuli, Kolkata : foyer de l’idole d’origine de Dhakeswari

Le murti doré, qui mesure 1,5 mètre de haut, a dix bras et se présente sous la forme de devi Katyani Durga, un aspect du devi Mahisasuramardini.

Par Monidipa Dey

Se promener dans les rues de Kumartuli est une expérience en soi, surtout à un moment juste avant une puja où les murtis de la divinité sont fabriqués par des artisans vivant dans cette colonie de potiers. Alors que Kumartuli est réputé dans le monde entier pour son artisanat d’argile, ses ruelles étroites détiennent un autre secret sous la forme d’un petit temple connu sous le nom de temple Dhakeswari (1/3A Kumartuli Street), une demeure plutôt simple du Devi qui revêt une grande importance dans l’histoire du Bengale. .

En revenant aux jours de l’après-partage de 1947-48, lorsque l’Inde était presque du jour au lendemain divisée en trois parties, la violence était devenue une nouvelle norme. L’État du Bengale, qui a été divisé en Bengale occidental et Bangladesh (alors Pakistan oriental), a vu un énorme afflux de réfugiés hindous affluer du Bangladesh, traversant la frontière nouvellement tracée. Alors que les émeutes et la violence se poursuivaient sans relâche en 1948, un avion spécial entouré de secret arriva soudain de Dhaka à Kolkata. Alors que la curiosité grandissait autour du vol spécial, on a vite appris que le passager qui avait volé était en effet un passager très spécial. C’était le murti de devi Dhakeshwari du célèbre temple de Dhaka. Le petit murti doré du Devi a été mis dans une boîte, placé à l’intérieur d’une valise ordinaire, et recouvert de vêtements et de journaux pour éviter la détection des douanes de Dhaka. La valise était portée par Rajendra Kishore Tiwari (un sevayat du temple) et l’accompagnait Harihar Chakravarty et Brajendra Dubey. Le murti, une fois à Calcutta, a été emmené au domicile d’un riche industriel nommé Debendranath Chowdhury, dont la famille possédait la filature de coton Banga Laxmi. Alors que la Devi recevait une puja quotidienne dans sa nouvelle maison, la famille Chowdhury a également réalisé la nécessité de construire un nouveau temple pour les matrimurti vénérés. Bientôt, Debendranath Chowdhury a acquis un terrain à Kumartuli et a construit un temple, où Dhakeshwari devi a été installé en 1950 et le temple a été nommé Dhakeshwari Matar Mandir.

Le murti doré, qui mesure 1,5 mètre de haut, a dix bras et se présente sous la forme de devi Katyani Durga, un aspect du devi Mahisasuramardini. De ses deux côtés se trouvent Lakshmi, Saraswati, Kartikeya et Ganesh ; tandis que le vahana de Devi est un lion. La chalchitra encadrant le dos du murti et le trône sur lequel se tient le murti sont en argent, tandis que deux murtis d’argile distincts de Rama et Hanuman se tiennent près du trône et rendent hommage au Devi en namaskara mudra.

L’histoire des Devi murti remonte à loin et est associée à la dynastie Sena qui régnait autrefois sur le Bengale. On dit que la reine du Raja Bijoy Sen, en revenant de son bain dans un bund, a donné naissance à un fils nommé Ballal Sen, qui est devenu plus tard l’un des rois les plus puissants du destin de Sena. Après son accession au trône, Ballal Sen (XIIe siècle de notre ère) a construit un temple à l’endroit où il est né, connu sous le nom de temple Dhakeshwari de Dhaka (Bangladesh). Le murti que Ballal Sen y a installé a été trouvé après avoir creusé le sol, et par la suite nommé Dhakeshwari Ma, ou la divinité qui était couverte ou cachée. BC Allen (1912) a déclaré dans son article publié dans l’Eastern Bengal District Gazetteers : Dacca que le temple « a été fondé par Ballal Sen et [later] reconstruite par Raja Man Singh, mais aucune trace de ces [older] des bâtiments sont laissés, et le temple actuel aurait été érigé il y a environ deux cents ans par l’un des serviteurs de la Compagnie.

Dhakeshwari devi est très vénéré en tant que divinité présidente de Dhaka et est synonyme de la ville (semblable à l’association de Maa Kali avec Kolkata). Le temple Dhakeshwari à Dhaka détient maintenant une réplique murti (fabriquée dans les années 1990) avec quelques différences avec le murti original à Kumortuli Kolkata, dont la principale différence est que le murti de Dhaka porte des armes dans toutes ses mains, tandis que le murti de Kolkata ne porte que un trishul à deux mains, et les huit autres mains sont soit dans des mudras ouverts ou fermés. Le mode de culte suivi pour Dhakeshwari mata à Kolkata est également différent des autres rituels Durga puja suivis dans l’État, dans lequel il suit le modèle de culte du nord de l’Inde avec les célébrations se poursuivant pendant neuf jours du Navratri. La nourriture non végétarienne n’est pas non plus offerte en tant que bhog à Ma, tandis que 12 diyas en terre cuite sont placés sur le mangal ghat pendant la Durga Puja.

Portant un long héritage de l’histoire glorieuse du Bengale sous la puissante dynastie Sena, à un sombre rappel de la violence et des effusions de sang pendant la partition du Bengale 1947-48, aujourd’hui Dhakeshwari devi reçoit son culte quotidien dans un coin paisible d’une ruelle étroite au milieu les magnifiques modèles en argile fabriqués par les artisans de Kumartuli.

