Temple de la renommée de Kobe: “Le grand champion continue de gagner”

Vanessa Bryant, la veuve de Kobe Bryant, samedi a accepté l’admission de son mari au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, en disant qu’il est toujours en train de gagner même après son départ.

Vanessa a souligné que “J’ai toujours évité de féliciter mon mari en public parce que je sentais qu’il recevait suffisamment d’éloges de ses fans du monde entier et que quelqu’un devait le ramener à la réalité.», a déclaré Vanessa Bryant lors de la cérémonie qui s’est déroulée au Mohegan Sun Arena d’Uncasville (Connecticut).

L’épouse de l’ancienne star de la NBA a également indiqué que «je suis sûre qu’en ce moment il rit au paradis car je suis sur le point de le féliciter en public pour ses réalisations dans l’une des scènes les plus publiques. Je peux le voir maintenant, les bras croisés, avec un grand sourire disant “Ce n’est pas une blague” “?. Il a ajouté qu’il “est toujours en train de gagner”.

Un gala inoubliable

La classe du Temple de la renommée du basketball Naismith Memorial 2020 est l’une des plus étoilées de tous les temps, après leur rencontre. Bryant et ses coéquipiers Kevin Garnett et Tim Duncan. Selon l’attaquant LeBron James, il est la meilleure génération de personne dans l’histoire de l’institution. “Il n’y a pas eu de meilleur Big 3 en même temps”, a souligné la star des Lakers.

Mais le chiffre qui a attiré l’attention était Bryant, décédé dans le tragique accident d’hélicoptère, rejoint avec sa fille Gianna et sept autres personnes, le 26 janvier 2020. Discours de Vanessa Bryant, prononcé avec l’idole de Bryant, le légendaire Michael Jordan, debout à côté d’elle en tant que présentatrice du Temple de la renommée, s’est concentrée sur sa relation avec son mari, ainsi que sur la sienne avec ses filles.

“Je n’ai pas de discours préparé par mon mari car il a surmonté chaque discours“at-il dit.” Il était intelligent, éloquent et talentueux dans de nombreux domaines, y compris la prise de parole en public. Cependant, je sais qu’il apprécierait tous ceux qui l’ont aidé à arriver ici, y compris ceux qui ont douté de lui et ceux qui ont travaillé contre lui et lui ont dit qu’il ne pouvait pas atteindre ses objectifs », a-t-il déclaré.

Il a également parlé de sa détermination et de sa volonté de jouer malgré ses blessures, comme lorsqu’il a effectué deux lancers francs et quitté le terrain sans aide après s’être déchiré le tendon d’Achille. Il a souligné que ce sentiment venait d’avoir l’opportunité de voir Jordan grandir et suivre son exemple. d’essayer toujours de faire un spectacle pour la seule personne qui ne pouvait le voir jouer que ce soir-là, dans ce match.

“Les gens ne savent pas, mais une des raisons pourquoi mon mari a joué malgré les blessures et la douleur parce qu’il a dit qu’il se rappelait être un petit garçon, assis en train de regarder son joueur préféré jouer », a-t-il souligné en regardant Jordan.

“Je me souviens lui avoir demandé pourquoi il ne pouvait pas rester en dehors d’un match parce qu’il était blessé. Il a dit: “Et les fans qui ont économisé pour me voir jouer une seule fois?” Il n’a jamais oublié ses fans“Il a dit que ses fans préférés étaient ses filles, qu’il adorait constamment et se mettait en quatre pour assister à chacun de leurs événements.

“Merci d’être le meilleur mari et le meilleur père que vous puissiez être. Merci d’avoir grandi et d’avoir appris de vos propres erreurs”, a déclaré Vanessa Bryant. “Merci d’essayer toujours d’être meilleur. Merci de ne jamais nous abandonner. Merci pour tout votre travail acharné. Merci pour notre famille. Merci pour nos filles: Natalia, Gianna, Bianka et Capri“Vanessa a également remercié Bryant de leur avoir donné une” merveilleuse “vie en famille et pour tous les sacrifices qu’il a consentis malgré le fait de devoir s’entraîner et jouer par la suite.

Après les nombreux remerciements que Vanessa a dédiés à Bryant, l’épouse de l’ancienne star des Lakers a terminé son discours par un “Félicitations, bébé. Tout votre travail acharné et vos sacrifices ont porté leurs fruits. Vous m’avez dit une fois, si vous pariez sur quelqu’un, pariez sur vous-même. Je suis heureux que vous ayez parié sur vous-même, vous êtes un grand réalisateur. Tu l’as fait. Vous êtes maintenant dans le Hall of Fame. vrai champion. “

Avec Bryant, Duncan et Garnett ont également été intronisés au Temple de la renommée, l’ancien entraîneur des Houston Rockets Rudy Tomjanovich et le collège Eddie Sutton. Légende de la WNBA Tamika Catchings Elle est également montée sur scène pour recevoir le trophée en tant que nouvelle intronisée au Temple de la renommée après une carrière professionnelle réussie au cours de laquelle elle a été sélectionnée 12 fois dans la première équipe, a remporté cinq prix du joueur défensif de l’année, un MVP de la ligue, un championnat. et quatre médailles d’or olympiques.

Les entraîneurs de basket-ball universitaires Barbara Stevens, et Kim Muley, sont également entrés dans le domaine sacré du Temple de la renommée. triple champion national avec Baylor. À titre posthume, l’ancien secrétaire général de la FIBA, le Suisse Patrick Baumann, décédé d’une crise cardiaque en 2018, a complété la liste des neuf nouveaux membres du Hall of Fame.