Temple de la renommée de la WWE, hospitalisé, subissant une chirurgie d’urgence

Le membre du Temple de la renommée de la WWE « Hacksaw » Jim Duggan, 67 ans, a été hospitalisé mercredi et a subi une intervention chirurgicale d’urgence, a annoncé sa femme. Debra Duggan est allée sur Twitter pour partager la nouvelle, affirmant que le couple était de retour « là où nous ne voulons pas être ». Ce n’est pas le premier problème de santé important pour Jim Duggan car il a été hospitalisé en 2019 pour ce que sa femme a appelé une « infection grave ». De plus, Duggan a reçu un diagnostic de cancer du rein en 1998, ce qui l’a amené à suspendre sa carrière de catcheur professionnel.

Duggan est connu pour son passage à la WWE mais est également apparu à la Mid-South Wrestling, New Japan et WCW. À la WWE, Duggan a remporté le Royal Rumble en 1998 et a remporté deux Slammy Awards. À la WCW, Duggan a remporté le championnat du monde de télévision et le championnat des poids lourds des États-Unis. Cette histoire se développe.