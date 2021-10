Temple de la renommée du rock and roll 2021 : des rebuffades notables

La promotion 2021 du Rock and Roll Hall of Fame comprend quelques artistes qui auraient déjà dû y être, dont Carole King et Tina Turner en tant qu’artistes solo, les pionniers de la nouvelle vague des années 1980 The Go-Go’s et le multi-instrumentiste Todd Rundgren. Cependant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d’artistes méritants encore assis sur la touche et attendant leur heure, même après que plus de 350 artistes aient été intronisés. Avec la cérémonie d’intronisation de 2021 prévue samedi soir à Cleveland, voici un aperçu de certaines des omissions les plus notables.

La plus grande catégorie d’intronisés est celle des « interprètes », qui a vu de nouveaux membres chaque année depuis la première cérémonie en 1986. Le groupe de cette année comprend également Foo Fighters et Jay-Z. Les interprètes sont éligibles 25 ans après la sortie de leur premier disque, donc Jay-Z est intronisé dans sa première année d’éligibilité. Les interprètes sont nommés par un comité, puis plus de 1 000 « experts du rock » font leur choix. En 2012, le Rock Hall a ajouté un bulletin de vote pour les fans, mais comme Rundgren l’a noté dans le passé, le vote des fans ne signifie pas autant que le vote des experts.

Cette année, l’exécutif Clarance Avant reçoit également le prix Ahmet Ertegun pour les non-interprètes. LL Cool J, Billy Preston et Randy Rhoads seront honorés du prix d’excellence musicale en tant que « sidemen ». Notamment, aucun célibataire n’est intronisé au Rock Hall, trois ans seulement après l’introduction de cette catégorie. La cérémonie sera filmée pour être diffusée sur HBO et HBO Max à une date ultérieure. Faites défiler pour voir certains des artistes manquants notables dans le rock hall.

Élégant

Le co-fondateur de Chic, Nile Rodgers, est techniquement dans le Rock Hall en tant que récipiendaire du prix d’excellence musicale. Cependant, le groupe pour lequel il est le plus célèbre n’a toujours pas été intronisé, malgré ses 11 nominations incroyables ! Lorsque Rodgers a reçu ce prix, il a dit à Rolling Stone que c’était un honneur « doux-amer ». « Je suis assez flatté qu’ils aient cru que j’étais digne, mais mon groupe Chic n’a pas gagné », a déclaré Rodgers. « Ils m’ont retiré du groupe et m’ont dit : ‘Tu es meilleur que Chic.’ C’est loufoque pour moi… Je suis flatté et je pense que c’est cool, mais j’ai l’impression que quelqu’un m’a mis dans le canot de sauvetage et a dit à ma famille qu’il ne pouvait pas entrer. »

précédentsuivant

Iron Maiden

Iron Maiden est éligible depuis 17 ans, et ils ne sont toujours pas entrés. Après l’intronisation de la promotion 2021, Gene Simmons de Kiss a qualifié le Rock Hall de » imposture » pour ne pas avoir inclus le groupe de heavy metal influent. Paul Stanley était également frustré. « Peu importe que cela leur importe, Maiden n’étant pas dans le [Rock And Roll Hall Of Fame] of Fame est INSANITY », a écrit Stanley. « Peu importe qui écrit ou non, le Comité doit les introniser. Ils ont contribué à engendrer tout un genre de musique. Que dois-tu faire d’autre ?? »

précédentsuivant

Rage contre la machine

Les membres de Rage Against the Machine ne se soucient probablement pas de ne pas être inclus dans le Rock Hall, mais ils y appartiennent toujours. Tom Morello est toujours l’un des guitaristes les plus respectés du jeu, et leur premier album a été inclus dans la liste des meilleurs albums de tous les temps de Rolling Stone. Le groupe prévoyait de se réunir pour une tournée mondiale en 2020, mais cela a été reporté à 2022 en raison de la pandémie de coronavirus. Ils ont été nominés quatre fois pour le Rock Hall.

précédentsuivant

Kate Bush

Kate Bush est l’une des chanteuses britanniques les plus réussies et les plus influentes des années 1980, mais elle a été incroyablement snobée pendant 18 ans. Elle n’a été nominée que deux fois, en 2018 et 2021. Sa longue liste de succès comprend « Wuthering Heights », « L’homme avec l’enfant dans les yeux », « Running Up That Hill », Don’t Give Up » et « King de la montagne. » Elle a également trois nominations aux Grammy et ses 10 albums ont atteint le Top 10 britannique.

précédentsuivant

OutKast

Maintenant que le Rock Hall intronise plus d’artistes rap et hip-hop, il est un peu curieux de savoir pourquoi OutKast n’a même pas été nominé. Le duo composé de Big Boi et Andre 3000 est éligible depuis 2019. Ils n’ont sorti que six albums entre 1994 et 2006, mais ont accumulé des dizaines de hits et sont toujours l’un des duos hip-hop les plus vendus de tous les temps.

précédentsuivant

Daft Punk

Le duo français Daft Punk est devenu éligible en 2020 et les fans avaient de bonnes raisons de s’attendre à ce qu’ils soient intronisés tout de suite. Malheureusement, ils n’ont pas été intronisés avant d’annoncer leur séparation plus tôt cette année. Daft Punk est déjà facilement l’un des groupes les plus influents du 21e siècle. Leur dernier album, Random Access Memories, contient les tubes « Get Lucky », « Doin’ It Right » et « Lose Yourself to Dance ». Leurs autres succès incluent « Around the World », « Da Funk », « One More Time », « Digital Love » et « Harder, Faster, Stronger ». En 2016, ils ont marqué un single numéro un avec « Starboy », une collaboration avec The Weeknd. Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’ils n’entrent.

précédentsuivant

Oasis

Oasis est surtout connu pour son single « Wonderwall » aux États-Unis, mais c’est l’un des groupes les plus vendus de tous les temps. Le groupe, dirigé par les frères Liam et Noel Gallagher, a enregistré huit albums en tête des charts au Royaume-Uni et y a organisé l’un des plus grands concerts en plein air en 1996. Ils sont devenus éligibles en 2020, et leurs chances d’entrer dépendront probablement de la façon dont il y a beaucoup d’électeurs britanniques.

précédentsuivant

Clan Wu-Tang

Cela fait 30 ans que le premier album du Wu-Tang Clan, Enter the Wu-Tang (36 Chambers), a bouleversé à jamais le monde du hip-hop. Le groupe est éligible depuis 2018 et n’a pas encore été nominé. Ils ont sorti leur plus récent album, The Saga Continues, en 2017. Leur album de 2015, Once Upon a Time in Shaolin, a été vendu à Martin Shkreli en disgrâce pour 2 millions de dollars en 2015. Le ministère américain de la Justice l’a vendu à un jeton non fongible. collectionneurs PleaserDAO pour 4 millions de dollars, et ils auraient l’intention de le rendre largement disponible. RZA a récemment déclaré qu’il regrettait d’avoir vendu l’album à Shkreli.

précédentsuivant

Rufus avec Chaka Khan

Chaka Khan attend toujours son invitation au Rock and Roll Hall of Fame pour une raison quelconque, à la fois en tant qu’artiste solo et en tant que membre de Rufus. Le groupe est éligible depuis 1999 et a été nominé en 2012, 2018, 2019 et 2020. Les succès les plus connus de Rufus incluent « Tell Me Something Good », « Sweet Thing », « Ain’t Nobody » et « Do You Aimez ce que vous ressentez. » La reine du funk a remporté 10 Grammys et continue d’enregistrer de la nouvelle musique. Son dernier album, Hello Happiness, est sorti en 2019.

précédent