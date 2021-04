“ Temple du chien ”: comment le mont Grunge. Olympus a volé sous le radar

En 1991, ce qui a commencé comme un hommage rock’n’roll à un ami décédé a fini par être le début dormant de l’explosion sonore de Seattle entendue dans le monde entier. Ce n’est que rétrospectivement que Temple of the Dog a été reconnu comme le plus grand supergroupe de l’ère grunge, dont les membres ont continué à changer le cours de la musique.

Le dieu original du grunge

Tout a commencé avec Mother Love Bone. Au début des années 90, quand les futurs world-shakers de la scène grunge aiment Nirvana et Soundgarden commençaient tout juste à préparer leur assaut contre le grand public, Mother Love Bone semblait le pari le plus probable pour devenir la célébrité.

Comme ses pairs, la MLB avait métabolisé le hard rock des années 70 sur lequel ils avaient grandi. Mais au lieu de l’habiller en l’associant à des influences punk, ils l’ont joué aussi gros que possible. Où les goûts de Kurt Cobain et Chris Cornell ont fait de leur mieux pour déglamouriser l’image du leader du rock, le chanteur de Mother Love Bone, Andrew Wood, était plus grand que nature, de sa présence flamboyante sur scène à sa prestation vocale imprégnée de drames.

Le groupe a sorti son premier album, Apple, en juillet 1990, mais nous ne saurons jamais si Wood aurait pu acquérir le statut de rock-star auquel il semblait destiné. Il est décédé d’une overdose d’héroïne le 19 mars de la même année à l’âge de 24 ans, transformant Apple en une déclaration posthume.

La mort choquante de Wood a été un coup dur pour ses proches, en particulier ses camarades de groupe et Cornell, qui était son colocataire à l’époque. Le chanteur de Soundgarden a géré son chagrin en écrivant des chansons pour son défunt ami, comme «Say Hello 2 Heaven» et «Reach Down». Ils ne semblaient pas être le genre de morceaux qui fonctionneraient avec son groupe, alors il les a joués pour le guitariste de Mother Love Bone, Stone Gossard et le bassiste, Jeff Ament, et un plan a été élaboré pour les enregistrer ensemble en hommage à la mémoire de Wood.

Graines d’un supergroupe

Au moment où le batteur de Soundgarden Matt Cameron et le copain guitariste de Gossard Mike McCready sont venus à bord, l’idée s’était étendue à un album entier. Temple of the Dog est né, avec le nom tiré d’une ligne dans une lyrique de Mother Love Bone.

En entrant au London Bridge Studio de Seattle, où Mother Love Bone venait d’enregistrer Apple, les amis de Wood ont probablement senti sa présence dans le lieu alors qu’ils commençaient à y couper les chansons de Cornell. Surtout quand le groupe travaillait sur la paire de morceaux susmentionnée directement inspirée de son décès, qui a fini par ouvrir l’album.

«Say Hello 2 Heaven» ressemble plus à une ballade de Jimi Hendrix dans la veine de «The Wind Cries Mary» ou «Little Wing» que tout ce que nous associons au ère grunge. Les tons élégiaques de Cornell glissent au-dessus du tourbillon doux-amer des guitares de McCready et Gossard. Juste au moment où il commence à monter vers un gémissement angoissé, sa voix retombe à contrecœur sur terre, comme si elle lui rappelait que lui et son défunt ami étaient maintenant dans deux royaumes différents, du moins pour le moment.

Techniquement, “Reach Down” fonctionne sur un tempo plus lent que “Say Hello 2 Heaven”, mais il bascule quand même furieusement, comme un gang de chaînes brisant des pierres à un rythme mesuré mais impitoyable. Au milieu des battements de marteau et des guitares à faux de faucheuse, Cornell raconte un rêve qui lui a apporté des visions de Wood le vivant dans l’au-delà, et McCready et Gossard déchirent une longue rafale maniaque de lourds coups de langue psychédéliques.

Une star est née

Le reste de la Album du Temple du chien se compose d’idées antérieures que Cornell a réutilisées pour l’occasion, et de quelques airs inachevés de Mother Love Bone de Gossard et Ament qui ont été complétés par l’ajout des paroles de Cornell.

La plus célèbre d’entre elles est la chanson qui a présenté Temple of the Dog au monde entier, «Hunger Strike». Les paroles elliptiques de la piste à combustion lente ont été initialement inspirées par les sentiments de Cornell sur le maintien de l’intégrité au milieu de la folie de l’industrie de la musique, mais l’ambiance intense et éclatante s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’album.

Quand le groupe a travaillé sur la mélodie, Cornell a senti qu’il ne pouvait pas tout à fait capturer ce qu’il cherchait. Le destin a donné un coup de main sous la forme d’une nouvelle arrivée en ville. Simultanément au projet Temple Of The Dog, Gossard, Ament et McCready avaient travaillé à la formation d’un nouveau groupe. Le gars en ligne pour le rôle vocal était venu de la côte ouest pour voir comment il allait avec eux, et il se trouvait qu’il traînait pendant les sessions du Temple. Ce «nouveau type» était Eddie Vedder.

Vedder n’avait pas l’intention de participer, mais il s’est retrouvé sur le refrain de la chanson «Goin ‘hungry» avec Cornell, comme futur Confiture de perles Le baryton fatigué du frontman contrastait brillamment avec le cri de lupin du chanteur de Soundgarden. Bien que Cornell ait déploré l’absence d’un deuxième couplet dans la chanson, quand Vedder a chanté le premier, avec la différence drastique entre les tons des deux chanteurs, cela avait tout le sens du monde.

La star invitée inattendue a fini par chanter des chœurs sur trois autres pistes, mais le plus grand coup de pouce que Vedder donnerait à l’album était encore à venir.

L’album se déroule

Les trois chansons de Temple avec la musique d’Ament et / ou de Gossard offrent des indices alléchants de ce qui aurait pu se passer si Mother Love Bone avait continué. «Pushin ‘Forward Back» tourne sur un hachoir à viande 7/4 d’un riff aussi implacable que contagieux. Avec son thème centré sur l’héroïne, le sombre «Times of Trouble» ressemble à l’avertissement affectueux mais non verni que Cornell aurait souhaité pouvoir donner à Wood. Et la guitare slide tranchante et la méchante wah-wah qui ponctuent le cri solitaire de «Four Walled World» sont à la fois un signe avant-coureur de la dynamique que les guitaristes développeraient dans Pearl Jam et un autre indice de ce qui aurait pu être.

Venant d’un lieu de ténèbres spirituelles, Cornell offre une paire de points de vue tout aussi douteux sur le salut, avec des paramètres très différents les uns des autres. Sur «Wooden Jesus», Matt Cameron travaille des polyrythmies fougueuses, avec des licks de banjo pointus de Cornell rebondissant sur le groove avant que les guitares ne prennent le dessus. Alors que le redoutable “Your Savior” est peut-être le cousin le plus proche d’une chanson Soundgarden, construite sur une sensation funk furtive sous une forme de hard rock.

“Call Me a Dog” se présente comme une ballade au piano, mais finit par éclater en un blitzkrieg de frénésie de guitare et de puissance de feu vocale. «All Night Thing» garde sa lampe basse tout au long, fermant l’album sur une sorte d’ambiance de dernier appel, vide-la-barre avec la touche légère de Cameron à la batterie, l’orgue et le piano améliorant l’humeur du producteur Rick Parashar, et un six -chaîne en vue.

Un coup de dormeur

Temple of the Dog a été publié par A&M le 16 avril 1991, ne faisant initialement qu’une modeste représentation dans les charts. En août, cependant, le premier album de Pearl Jam, Ten, est sorti et a commencé à prendre de l’ampleur. Le mois prochain, Soundgarden Badmotorfinger et Nirvana Ça ne fait rien étaient tous les deux déchaînés. Au début de 1992, avec “Smells Like Teen Spirit” de ce dernier en tête, le grunge était définitivement passé du statut de buzz-bin à celui de dominer le perchoir.

Avec Soundgarden, Pearl Jam et Nirvana installés en tant que rock stars nouvellement ordonnées de l’époque, un groupe composé de membres des deux premiers a soudainement semblé être une idée beaucoup plus attrayante. Avec Vedder et Cornell à l’avant et au centre, la vidéo de «Hunger Strike» est allée mur à mur sur MTV, l’album atteignant finalement le n ° 5 et atteignant le statut de platine.

En raison des engagements des groupes principaux des membres, la tournée était une impossibilité. Mais Temple Of The Dog a finalement réussi à remporter un tour de victoire en 2016 avec une tournée du 25e anniversaire, bien que sans Vedder. Tragiquement, toute autre possibilité de réunion a été évoquée à jamais le 18 mai de l’année suivante, lorsque la mort de Cornell a ajouté son nom à la longue liste affligeante des chanteurs grunge décédés, rejoignant Wood, Kurt Cobain, Layne Staley et Stone d’Alice in Chains. Scott Weiland des pilotes du temple.

Trois décennies plus tard, le Temple du Chien est un monument à la mémoire de Wood et Cornell. Mais plus que cela, c’est un morceau de l’histoire du rock’n’roll, documentant le moment où l’underground s’est levé pour faire entrer le courant dominant dans une nouvelle ère.

Écoutez l’édition de luxe de Temple Of The Dog.

