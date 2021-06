Temple Dwarkadhish au Gujarat : un regard sur l’histoire, les légendes et l’architecture de ce Char Dham sur la côte ouest de l’Inde

La divinité principale du temple est le Seigneur Krishna, appelé Dwarkadhish ou roi de Dwarka.

Temple Dwarkadhish Gujarat : Situé à la pointe de la rivière Gomti et de la mer d’Oman au Gujarat se trouve le majestueux temple Dwarkadhish. Un important lieu de pèlerinage hindou pour les Vaishnavites, en particulier les fidèles du Seigneur Krishna, le temple Dwarkadhish est l’un des Char Dham. Le temple est également un site touristique religieux clé dans le pays et revêt une importance architecturale et religieuse. Le temple Dwarkadhish, également connu sous le nom de Jagat Mandir (sanctuaire universel) ou Trilok Sundar (le plus beau des trois mondes), est un site protégé par l’Archaeological Survey of India. Semblant sortir de la mer d’Oman, c’est le temple principal situé dans la ville de Dwarka du district de Devbhoomi Dwarka du Gujarat.

Temple Dwarkadhish : d’où tire-t-il son nom ?

La divinité principale du temple est le Seigneur Krishna, appelé Dwarkadhish ou roi de Dwarka. Les voyageurs peuvent être fascinés de savoir que l’on pense également que pour construire la ville de Dwarka, le Seigneur Krishna avait récupéré une terre d’environ 96 kilomètres carrés de la mer. Ce sont des légendes et des croyances populaires liées au temple que les voyageurs peuvent confirmer lors des interactions avec la communauté locale autour de la ville du temple. Le Seigneur Krishna aurait été le huitième avatar ou réincarnation du Seigneur Vishnu selon les croyances religieuses. Une secte croit également que Krishna est la divinité suprême de l’univers et, par conséquent, ce temple est également connu sous le nom de Jagat Mandir.

Temples de l’Inde : histoire du temple Dwarkadhish

Selon les croyances locales, le temple Dwarkadhish avait été construit à l’origine par l’arrière-petit-fils du Seigneur Krishna, Vajranabha, en l’honneur du Seigneur il y a plus de 2 500 ans. Le temple d’origine avait une structure en forme de parapluie et une idole du Seigneur Krishna, selon l’administration du temple. Parmi les différents folklores qui entourent l’histoire de ce temple, les voyageurs trouveront également une version selon laquelle, le temple a été construit du jour au lendemain avec l’aide de superpuissances sous la direction de Vajranabha. En 800 après JC, le temple a été rénové par le philosophe et théologien Adi Shankaracharya, et un mémorial de sa visite est placé dans le complexe du temple.

Par la suite, on pense qu’il y a eu plusieurs rénovations des temples par les visiteurs et les dirigeants, en particulier parce que Dwarkadhish ou Ranchhod (un autre nom pour Lord Krishna) est une divinité populaire dans la région du Gujarat, et de telles rénovations dans les temps anciens étaient un symbole de dévotion. ainsi que la richesse. Les dirigeants ont également utilisé ces rénovations comme un moyen de se faire accepter par la population en général, comme cela est documenté dans l’histoire de diverses régions.

Cependant, le temple a fait face à une destruction majeure en 1472. Ainsi, la structure actuelle du temple vu à Dwarka a été reconstruite au 16ème siècle dans le style architectural Chalukya et est assez différente du temple d’origine.

Peu de temps après la reconstruction du temple est apparue une autre légende intéressante que les voyageurs pourraient être intéressés à connaître. La poétesse populaire du XVIe siècle, Meera Bai, qui était une dévote du Seigneur Krishna, aurait fusionné avec son idole dans ce temple, après quoi elle ne fut plus jamais revue.

Accueil de Jagat Mandir : un regard sur la ville de Dwarka

La ville de Dwarka elle-même est entourée de plusieurs folklores. En visitant le site du temple, les voyageurs peuvent entendre des histoires qui suggèrent que la ville de Dwarka d’aujourd’hui est le “septième avatar” de la ville d’origine où le Seigneur Krishna avait construit son royaume, et il est dit qu’avant cela, la ville a été submergé six fois sous la mer.

Selon le Mahabharata, le Seigneur Krishna a établi son royaume Yaduvanshi à Dwarka il y a entre 3 500 et 5 000 ans, et par la suite la ville a été submergée dans la mer. Plusieurs fouilles et expéditions à terre et en mer ont été menées par l’Archaeological Survey of India, et au cours de ces expéditions, plusieurs structures liées à la présence de temples et de forts ont été découvertes.

Une expédition a également été menée par l’Unité d’archéologie marine de l’Institut national d’océanographie à partir de 1983, et en 1991, un article de l’archéologue indien Dr SR Rao a déclaré que les structures découvertes sous l’eau dans la ville submergée correspondaient en grande partie à la description de la ville de Dwarka donnée dans les saintes écritures du Mahabharata, et comme aucun autre texte ancien ne mentionnait la submersion d’une ville comme celle-ci, il était raisonnable de croire que ces structures appartenaient aux Dwarka établis par le Seigneur Krishna.

On dit que la corrosion était la cause de la submersion de Dwarka.

L’architecture du temple Dwarkadhish

Le Jagat Mandir est le temple principal de Dwarka et un site vénéré pour les adeptes du Sanatan Dharma. Un aspect clé du temple est que la structure semble provenir des eaux de la mer d’Arabie, ce qui est probablement une représentation de la légende du Seigneur Krishna récupérant des terres pour établir Dwarka à partir des eaux. Debout sur une petite colline, les fidèles doivent gravir environ 50 marches pour atteindre le temple. Le sanctuaire principal du temple qui abrite l’idole du Seigneur Krishna est un bâtiment de cinq étages, avec une flèche de 43 mètres. Le sanctuaire principal a 72 piliers pour le soutenir et les murs épais sont fortement sculptés.

Les murs du temple contiennent des sculptures de créatures mythiques ainsi que des légendes populaires, et le temple Dwarkadhish est fait de calcaire qui est toujours en parfait état.

Au sommet de la puissante flèche est hissé un drapeau, fait de 52 mètres de tissu, qui représente le Soleil et la Lune, symbolisant que tant que le Soleil et la Lune existeront, le Seigneur Krishna existera aussi.

Le temple a deux portes – Swarg Dwar au sud et Moksha Dwar au nord. Moksha Dwar signifie la porte du salut. Le salut ou Moksha est un phénomène clé lié au Seigneur Krishna car c’est le point central de son message à Arjun dans la Bhagavad Gita avant que la guerre du Mahabharata ne s’ensuive. Cette entrée relie le temple au marché principal. D’autre part, le Swarg Dwar ou Gate to Heaven mène à la rivière Gomti via plus de 50 marches.

Horaires pour visiter le temple Dwarkadhish

Bien qu’il ne soit pas clair si les fidèles peuvent visiter le temple pour le moment au milieu de la pandémie de coronavirus, en temps normal, le temple est ouvert aux visiteurs de 6h à 13h, puis de 17h à 21h30.

Un moment clé pour visiter le temple est pendant le Krishna Janmashtami, qui marque la naissance du Seigneur Krishna, car le festival est célébré avec beaucoup de ferveur et d’enthousiasme au temple Dwarkadhish.

Autres sites clés de Dwarka

Alors que le Jagat Mandir est le site clé de la ville, Dwarka possède également d’autres sites religieux comme le temple Rukmini Devi, dédié à l’épouse du Seigneur Krishna, Bet Dwarka et Gomti Ghat.

Une autre structure clé est le Sudama Setu, qui est un pont piétonnier construit sur la rivière Gomti. Nommé d’après l’ami d’enfance du Seigneur Krishna, le pont relie le temple à Panchkui Tirth sur une petite île située au sud-est de Dwarka. Avant la construction du pont de 166 mètres de long et de 4,2 mètres de large, les gens devaient traverser la rivière à la rame pour atteindre Dwarka. Le pont est ouvert de 7h à 13h le matin et de 16h à 19h30 le soir.

