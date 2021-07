Temple Jagannath à Puri : Quelle est la meilleure période pour visiter le plus haut temple d’Odisha ?

Le temple s’étend sur une superficie de plus de 4 lakh pieds carrés ou 37 000 mètres carrés.

Temple de Puri Jagannath : Situé dans le Puri d’Odisha, le temple Jagannath est un temple hindou très important, en particulier pour les Vaishnavites. C’est l’un des Char Dhams et l’un des sanctuaires les plus visités du pays. Basé sur la côte est, le temple a trois divinités principales – Lord Jagannath (signifiant Seigneur de l’Univers), Lord Balabhadra qui est le frère aîné et Lordess Subhadra qui est la sœur. Le temple relève de la compétence de l’Archaeological Survey of India et, selon Odisha Tourism, est considéré comme la demeure du seigneur d’Odisha.

Selon l’administration du temple, Lord Jagannath est le Dieu suprême d’où émergent tous les avatars ou incarnations et avec lequel toutes les incarnations fusionnent à nouveau. Comme cela est basé sur plusieurs écritures du Sanatan Dharma et coïncide avec le rôle du Seigneur Vishnu, le temple gagne en importance parmi les Vaishnavites. Le temple de Jagannath, cependant, est surtout connu pour son Rath Yatra, lorsque l’attraction touristique est à son apogée. Cependant, il existe plusieurs autres festivals qui sont célébrés avec beaucoup de ferveur au temple, au cours desquels les touristes peuvent visiter le temple. Voici un aperçu des festivals où les touristes peuvent visiter le temple, les choses à garder à l’esprit et à quoi s’attendre.

Temple de Jagannath : les meilleurs moments pour visiter

Le festival le plus célèbre du temple est le Rath Yatra annuel, également connu sous le nom de Gundicha Yatra. Pendant le Yatra, qui a lieu le deuxième jour du Shukla Paksha du mois d’Asadha selon l’almanach hindou, les trois divinités principales sont emmenées du temple principal dans trois chars spécialement construits jusqu’à un temple appelé Gundicha ghar situé à 3 kilomètres de le temple de Jagannath. De nombreux fidèles se pressent dans la ville pendant cette yatra, et l’excitation est palpable. C’est le moment idéal pour les touristes à visiter. Fait amusant! Saviez-vous que chacune des divinités Rath a un nom différent ? C’est l’une des nombreuses choses que les touristes peuvent découvrir en visitant la ville-temple de Puri.

Snana Yatra est un autre des rituels annuels populaires qui ont lieu au temple. Le rituel du bain annuel de bon augure a lieu à la pleine lune du mois de Jyestha, qui tombe généralement en juin. On pense que c’est l’anniversaire de naissance de Lord Jagannath. Pour ce rituel, une grande procession est effectuée pour faire sortir les divinités du sanctum sanctorum jusqu’à la plate-forme de bain, également appelée Snana Bedi. Les dévots font également un pèlerinage pour voir les divinités le jour du snana yatra car, selon la croyance locale, une personne peut être absouse de ses péchés si elle voit les divinités ce jour-là.

Une fois le rituel du bain élaboré est cependant terminé, les divinités sont déplacées vers un endroit appelé « ansara », où les divinités sont conservées pendant quinze jours. Aucun fidèle n’est autorisé à visiter les divinités de l’ansara, car la croyance traditionnelle dit qu’après le snana, les divinités tombent malades, et c’est le traitement du Raj Vaidya qui les soigne à nouveau pendant la quinzaine. Il existe cependant un autre endroit où les fidèles se rendent pour prier pendant cette période, dont l’histoire est également basée sur l’une des nombreuses légendes locales que les touristes peuvent entendre une fois à Puri.

En dehors de cela, il existe plusieurs autres festivals comme Sayana Yatra, Daksinayana, Parshwa Parivartana, Deva Utthapana, Pravarana Sasthi et Dola Yatra qui sont célébrés avec beaucoup de ferveur au temple.

Temple Lord Jagannath : Structure et architecture

Le temple s’étend sur une superficie de plus de 4 lakh pieds carrés ou 37 000 mètres carrés. Le complexe, qui est entouré d’immenses murs fortifiés, abrite au moins 120 temples et sanctuaires. Construit dans le style architectural Oriya, la tour du temple au-dessus du sanctuaire intérieur du temple principal est le plus haut de tous les temples de l’État, tandis que les toits pyramidaux des autres temples et salles entourant le sanctuaire principal s’élèvent jusqu’à la tour du temple dans marches pour le faire ressembler à une crête de sommets montagneux.

Le temple de Jagannath est également un régal pour les passionnés d’architecture car quatre structures distinctes ont été construites dans le temple pour les quatre aspects clés – le sanctum sanctorum, le porche frontal, la salle d’audience ou la salle de danse et la salle des offrandes. Notamment, la tour du temple du sanctuaire principal s’élève à 214 pieds ou 65 mètres au-dessus du sanctuaire intérieur et a été construite sur une plate-forme en pierre surélevée.

Choses à garder à l’esprit lors de la visite du temple de Jagannath

À l’intérieur du temple, un silence absolu doit être observé par les visiteurs, et les anciennes coutumes et usages doivent être respectés. Il est également conseillé aux visiteurs de ne déposer leurs offrandes que dans le Hundi (boîte de dons) ou à la succursale située dans les locaux du temple. Avant d’entrer dans le sanctuaire, les visiteurs doivent prendre un bain et porter des vêtements propres. Une autre chose dont les visiteurs doivent être conscients sont les singes qui peuvent y être présents. Pendant le Darshan, les visiteurs ne doivent pas consommer d’alcool ou de substances intoxicantes, et il est également interdit de manger de la nourriture non végétarienne. Il est interdit de transporter de la nourriture cuite à l’intérieur du temple et les gadgets électroniques, y compris les téléphones portables et les articles en cuir, ne sont pas autorisés.

