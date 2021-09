Tempo annonce une nouvelle intégration Apple Watch

Tempo Home Fitness Studio a officiellement annoncé sa nouvelle intégration Apple Watch. Le Tempo Studio utilise des capteurs 3D avec des cours à la demande et en direct pour suivre les représentants et fournir des commentaires en temps réel. Grâce à leur nouveau partenariat avec Apple, les membres Tempo peuvent désormais utiliser l’Apple Watch pour suivre leur fréquence cardiaque, mettre en pause et reprendre leurs entraînements, afficher le classement, et plus encore.

La nouvelle intégration de Tempo et de l’Apple Watch est la première du genre pour un produit de fitness connecté. Alors que certains autres équipements, comme le Peloton Bike+, offrent une assistance Apple Watch via Apple Gym Kit, cette assistance est limitée et ne fonctionne pas lorsque l’utilisateur descend du vélo pour des cours de musculation ou de bootcamp.

En fait, il semble que Tempo n’ait même pas besoin d’Apple Gym Kit pour fournir cette intégration poussée. Les données de l’Apple Watch sont utilisées par l’application Tempo et sont ensuite envoyées via Wi-Fi au Tempo Studio. En utilisant cette solution de contournement, Tempo est non seulement capable d’utiliser l’Apple Watch pour les données de fréquence cardiaque, mais ajoute également des fonctionnalités supplémentaires telles que la pause de l’entraînement.

La possibilité de suspendre l’entraînement à partir de votre montre est en fait une énorme amélioration, car la pause et le changement de poids sont souvent effectués à plusieurs reprises tout au long d’un entraînement Tempo. J’ai toujours souhaité pouvoir le faire depuis l’endroit où je m’entraînais sans avoir à marcher 6 pieds jusqu’à l’écran à chaque fois. Désormais, avec la nouvelle intégration Apple Watch, le changement de poids sera un processus plus fluide et plus rapide.

Connectez l’Apple Watch à votre Tempo :

Assurez-vous que votre iPhone, Apple Watch et Tempo sont tous connectés au même réseau Wi-Fi et que vous avez à la fois votre iPhone et votre Apple Watch à proximité de votre Tempo. Assurez-vous d’être connecté à votre profil sur votre Tempo. Téléchargez et ouvrez l’application Tempo sur votre Apple Watch. Suivez les étapes à l’écran sur votre iPhone. Une fois toutes les étapes terminées, votre Apple Watch devrait être synchronisée avec votre Tempo !

Remarque : pour vous assurer que vos données sont enregistrées avec précision, veuillez vérifier que votre Apple Watch et votre iPhone sont toujours à proximité lorsque vous vous entraînez et sur le même réseau Wi-Fi.

