Tempo lance le nouveau Tempo Move conçu pour l’iPhone

Tempo vient d’annoncer et prend des pré-commandes pour leur nouveau Tempo Move Home Gym. Le Tempo Move utilise la technologie de l’iPhone et de votre téléviseur domestique pour fournir une version plus petite et plus abordable du populaire Tempo Studio (395 $ US au lieu de 2 495 $). Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que le Tempo Move ?

Le Tempo Move se compose d’un conteneur de stockage de 2 pieds de haut qui contient tout ce dont vous avez besoin pour suivre vos cours d’entraînement. Il est disponible en options claires et sombres et semble bien conçu pour s’intégrer dans n’importe quelle pièce.

L’avant du Tempo Move est l’endroit où tous les poids et colliers d’haltères sont rangés. La façade est recouverte d’un couvercle magnétique qui permet de l’ouvrir de la gauche ou de la droite.

Sur le dessus se trouve une ouverture vers la partie arrière du Tempo Move où les deux haltères de style olympique sont rangés. Également au-dessus se trouve l’unité circulaire amovible que Tempo appelle le noyau.

Le Core est l’endroit où vous pouvez brancher un iPhone pour que le Tempo Move puisse utiliser sa caméra de haute technologie (et éventuellement le LIDAR) pour compter les répétitions et fournir des commentaires de forme pendant les entraînements. Le Core se branche directement sur un téléviseur via HDMI afin que vous puissiez regarder le cours et voir tous les représentants et commentaires directement sur votre téléviseur. Le modèle doit être un iPhone X ou plus récent pour fonctionner.

Qu’est-ce qui vient avec le Tempo Move ?

Outre le stockage Tempo Move et le Core, il comprend également :

Haltères de style olympique x 2 colliers d’haltères x 45 lb. plaques olympiques x 42,5 lb. plaques olympiques x 41,25 lb. plaques olympiques x 4

* Il y a de la place ici dans le Tempo Move pour 4 plaques olympiques de 10 lb, mais Tempo a décidé de ne pas les inclure afin de maintenir le prix plus bas. Vous pouvez les commander séparément (145 $) ou les obtenir gratuitement en parrainant un ami.

Quoi de neuf avec le Tempo Move ?

Le Tempo Move fonctionne un peu différemment du Tempo Studio de plusieurs manières. La principale différence est qu’au lieu d’ajuster manuellement les poids à l’écran, le Tempo Move détecte et enregistre automatiquement les poids que vous utilisez. Pour aider à la précision, c’est pourquoi chaque poids fourni avec le Tempo Move se distingue à la fois par sa couleur et sa taille.

J’apprécie vraiment les cours proposés par Tempo, et je pense que le Tempo Move résout deux gros problèmes qui empêchaient les gens d’investir dans un Tempo Studio.

Ne pas avoir assez d’espace. Mon salon est l’endroit idéal pour suivre un cours de Tempo, mais il n’y a aucune chance que je l’y installe sans me débarrasser de ma télévision. Au lieu de cela, il se trouve dans mon bureau de 8 × 11 pieds (à côté d’un vélo, d’un tapis roulant, d’un bureau et d’un équipement vidéo). Au crédit de Tempo, je peux toujours faire les entraînements dans cet espace, mais c’est loin d’être idéal. Le Tempo Move me permettrait, ainsi qu’à d’autres qui ont également un espace limité, de déplacer nos classes dans la salle qui convient le mieux. Abordabilité. L’autre inconvénient pour beaucoup de Tempo Studio est le prix d’entrée de 2 495 $. Maintenant qu’il existe un moyen de se lancer pour seulement 395 $, je pense qu’il y aura beaucoup d’intérêt compte tenu de la qualité et du design des équipements de Tempo.

Que devez-vous savoir d’autre

Le Tempo Move nécessite un iPhone X ou un modèle plus récent pour fonctionner. Les anciens modèles ne sont pas compatibles. Le Tempo Move peut ne pas enregistrer vos propres haltères ou poids pour les répétitions ou le suivi du poids. Pour la plupart, ce ne sera pas un problème. Mais si vous aimez soulever des haltères plus lourds que ce que propose Tempo (50 lb ou plus), vous n’avez pas de chance pour le moment. L’adhésion au Tempo Move coûte toujours 39 $ par mois mais ne permet que six comptes (au lieu de abonnements fournis avec Tempo Studio).

Pré-commandes

Le Tempo Move est maintenant disponible en précommande ici.

Les commandes devraient être expédiées début décembre, le Tempo Move est donc certainement un excellent cadeau de vacances possible.

Assurez-vous également de consulter notre examen du Tempo Studio ici. Et notre comparaison du Tempo Studio vs NordicTrack Vault ici.

Abonnez-vous sur YouTube pour plus d’actualités, de mises à jour, de conseils et de guides Connected Fitness Tech :