Tempo Music investit dans le catalogue de Tyler Joseph, détaille « l’alliance stratégique »

Tempo Music Investments a officiellement acquis un intérêt dans le catalogue du chanteur de Twenty One Pilots, Tyler Joseph.

Tempo Music – une entreprise d’investissement dans la musique de près de deux ans de Warner Music Group et Providence Equity Partners, qui a récemment soutenu Sweetwater – a dévoilé la pièce de catalogue dans une version officielle. Ledit communiqué n’identifie pas les spécificités financières de l’investissement en propriété intellectuelle (y compris la participation impliquée), mais il convient de noter d’emblée qu’il s’agit du troisième accord de ce type à arriver cette semaine, après les achats de catalogue de grande envergure de Hipgnosis et Round. Musique de colline.

Le plus récent de ces accords comprend l’intérêt de Joseph pour l’écriture de chansons pour les morceaux populaires de Twenty One Pilots tels que « Heathens », « Car Radio » et « Ride », pour n’en nommer que quelques-uns. Certes, Tyler Joseph, 32 ans, a écrit toutes les chansons des six albums studio que Twenty One Pilots a sortis à ce jour, y compris Scaled and Icy de mai 2021.

Il convient également de mentionner que l’accord de Tempo Music avec Joseph est “une alliance stratégique”, selon les responsables de l’entreprise, car le six fois nominé aux Grammy et son manager de longue date, Chris Woltman, “travaillent désormais aux côtés de Tempo sur d’autres investissements potentiels”.

Adressant l’accord dans un communiqué, Tyler Joseph, né à Columbus, a déclaré : « La passion de l’équipe Tempo autour de l’idée de ces chansons, ainsi que la stratégie à long terme de leur vision, est puissante pour un auteur-compositeur. J’ai hâte de travailler avec Josh Empson, l’équipe de Tempo, ainsi qu’avec Warner Chappell, alors que nous découvrons de nouvelles façons de faire découvrir ces chansons.

Josh Empson, un cadre supérieur de longue date de Providence Equity qui est devenu PDG de Tempo Music en décembre 2020, a ajouté : « Tyler est cet artiste rare dont le talent créatif imposant n’a d’égal que son courage d’être honnête et vulnérable dans sa musique. Il a donné une voix puissante et nuancée à des problèmes dont beaucoup d’entre nous hésitent à parler.

«Sa profonde authenticité, soutenue par la gestion astucieuse de Chris Woltman, a gagné des millions de fans de Tyler à travers le monde qui ressentent un lien profond, durable et personnel avec son travail. C’est un véritable privilège pour Tempo de s’associer avec Tyler et Chris. C’est pour cela que nous avons fondé Tempo : être un allié à long terme pour les maîtres modernes comme Tyler et ses pairs de la liste Tempo », a-t-il conclu.

La partie «alliée à long terme» de la déclaration d’Empson mérite d’être gardée à l’esprit, car Hipgnosis et Round Hill Music initialement mentionnés (ainsi que Primary Wave, Reservoir et Iconic Artists Group, entre autres) ont fait la une des journaux pour l’achat de la propriété intellectuelle de la musique. de toutes sortes de créateurs ces derniers mois.

De toute évidence, Tempo utilise une approche plus prudente dans l’espace hautement concurrentiel (et coûteux), bien que l’entité de deux ans ait néanmoins acquis «des catalogues des meilleurs artistes et producteurs d’aujourd’hui, notamment Wiz Khalifa, Florida Georgia Line, Shane McAnally et plus », selon le communiqué.