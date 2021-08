Temps chaud au Royaume-Uni: 48 heures de canicule ce week-end alors que la vague de chaleur européenne cuit le continent | Météo | Nouvelles

Le Royaume-Uni devrait brûler dans une chaleur torride au cours du week-end, selon les cartes météorologiques fournies par Netweather. Selon les cartes Netweather, les températures dans certaines parties du Royaume-Uni pourraient atteindre des sommets de 24 ° C samedi à 18 heures – tandis que certaines parties de la France atteignent 33 ° C. Et dimanche à 18 heures, les températures à travers l’Angleterre pourraient atteindre 26 ° C, suggèrent les cartes. La chaleur semble être due aux conditions de l’autre côté de la Manche, certaines régions d’Europe connaissant actuellement des températures record.

Alors que la semaine dernière a connu un temps inégal avec des températures comprises entre 12C et 22C, les derniers graphiques de Netweather indiquent également que des températures autour de 28C pourraient arriver dans le sud-est de l’Angleterre d’ici la fin du mois.

La nouvelle arrive après, des températures record ont peut-être été enregistrées en Sicile.

Le Met Office a déclaré que l’Italie a connu des températures de 48,8 ° C hier après-midi à Syracuse.

Si les lectures sont approuvées, elles battront le précédent record européen enregistré en Grèce il y a plus de 40 ans.

Le record espagnol de température, qui s’élève à 47°C, devrait également être battu par la chaleur.

Le Met Office a déclaré hier: “Aujourd’hui a provisoirement vu la température la plus élevée jamais enregistrée en Italie.

« Le SIAS (Sicily’s Agrometeorological Information System) a confirmé que Syracuse en Sicile a atteint 48,8 °C plus tôt cet après-midi et si elle est vérifiée par l’Organisation météorologique mondiale, elle deviendra un nouveau record de température européen.

Les températures caniculaires ont également conduit à des incendies de forêt dévastateurs à travers le continent.

Mme Willetts a déclaré: “Des avertissements rouges sont toujours en vigueur pour la région de l’Adriatique, de l’Italie et de la Sardaigne près de la Sicile pour la journée.

“C’est parce qu’il semble que mercredi nous avions une température record de 48,8°C, encore à confirmer.

“Les prochains jours montrent que la chaleur reste mais diminue un peu.

“La chaleur intense va s’intensifier en Espagne ici, des avertissements rouges ici aussi pour certaines parties de jeudi et vendredi en raison de la chaleur extrême.”

Le prévisionniste météo de la BBC a ajouté : « En même temps, nous avons ce système semblable à un cyclone tropical assis sur la mer Noire.

“Donc, pour certaines parties de la Russie, de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Turquie, il y aura de nouvelles averses très intenses à venir.

“Il pourrait s’agir de pluies torrentielles et il reste chaud même si les températures chuteront de quelques degrés dans certaines parties de l’Italie et autour des Balkans.

« Il fera chaud et sec dans toute la péninsule ibérique.

“Iberia connaîtra également potentiellement une chaleur record pour la fin de la semaine et le week-end.”

Alors que le Royaume-Uni devrait subir une partie de la chaleur apportée par la canicule en Europe, il est peu probable que les températures dépassent 28 ° C.

Les températures devraient augmenter au cours de la dernière semaine du mois à partir du lundi 23 août et pourraient culminer à 28C dans le sud-est et autour de 24C dans le sud-ouest le jeudi 26 août.

Le Met Office a déclaré: “Bien que la confiance soit très faible au cours de cette période, une tendance générale vers des conditions plus stables est probable.

“Des conditions quelque peu instables et changeantes sont les plus susceptibles de rester en place au début de la période, celles-ci cherchant à céder la place à des conditions plus stables et plus sèches à la fin.

“Les températures sont susceptibles d’être supérieures à la moyenne, avec un potentiel de temps plus chaud plus tard dans le mois.”