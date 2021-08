Temps chaud au Royaume-Uni: la carte montre une chaleur torride en France pour rôtir le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne atteindront 27 ° C en quelques jours | Météo | Nouvelles

Le prévisionniste de Netweather Nick Finnis a publié une carte des températures au Royaume-Uni sur Twitter, qui montre une chaleur torride se dirigeant vers le Royaume-Uni depuis la France samedi. Il a déclaré qu’il pourrait devenir “brièvement très chaud dans le sud-est” du Royaume-Uni, avec du soleil et un flux du sud de l’autre côté de la Manche, ce qui pourrait faire grimper les températures à 27 ° C à Londres. Cependant, M. Finnis a averti les Britanniques d’en tirer le meilleur parti, car une vague de chaleur de courte durée devrait être remplacée par un temps plus frais et des averses orageuses seulement 24 heures plus tard.

Le prévisionniste de Netweather a écrit à côté de la carte des températures qu’il a publiée sur Twitter : “Il fait frais, souvent nuageux et parfois humide jusqu’à présent ce mois-ci.

“Mais il fait brièvement très chaud dans le sud-est samedi, avec un peu de soleil et un flux du sud provenant d’une France chaude, 26-27C possible à Londres.

“Profitez-en au maximum. Dimanche plus frais avec de fortes averses orageuses.”

Les prévisions optimistes pour dimanche de l’expert météorologique sont soutenues par les derniers graphiques et cartes de Netweather.

Cela montre que les températures maximales chutent légèrement à 24 ° C dans et autour de Londres dimanche après-midi, et jusqu’à 14 ° C dans certaines parties du nord du pays.

La carte montre également que la majorité du Royaume-Uni a été trempée de fortes pluies aux premières heures de dimanche, avec jusqu’à 10 mm menaçant de noyer de grandes parties du nord-ouest.

Le météorologue du Met Office, Aidan McGivern, a averti que si une grande partie du Royaume-Uni pourrait être inondée par de fortes pluies persistantes samedi.

Mais il a déclaré que le Sud-Est y échapperait, avec de l’air plus chaud venant du sud pour faire grimper les températures à 27°C.

LIRE LA SUITE: Quand la vague de chaleur d’août frappera-t-elle le Royaume-Uni? Le graphique révèle la date exacte du retour de chaleur

“Mais il ne semble pas que cette pluie atteindra le sud-est avant beaucoup plus tard samedi.

“Commencer à aspirer cet air plus chaud, une humidité plus élevée, avec ces températures qui montent dans le sud-est à 27 ° C avec quelques éclaircies.”

Sur son site Web, le Met Office a prévu un temps « beau et chaud » pour de nombreuses régions du centre et de l’est du Royaume-Uni vendredi et samedi.

Mais la pluie dérivera vers l’extrême ouest tôt vendredi avant de se propager et de devenir “forte/orageuse par endroits dimanche”.

Le Met Office a déclaré sur son site Web: “Bien et chaud pour de nombreuses régions du centre et de l’est vendredi et samedi.

“La pluie dans l’extrême ouest tôt vendredi, se propage de manière erratique à l’est samedi, devenant lourde / orageuse par endroits dimanche.”