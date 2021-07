Une explosion tropicale de 32 °C (90 °F) provenant de l’Atlantique propulsera la Grande-Bretagne dans le four ce week-end, selon les prévisionnistes. Un soleil radieux durera jusqu’à la semaine prochaine alors que les restrictions de Covid se lèvent, poussant l’esprit national à son paroxysme.

Le grésillement de l’été sera entraîné par un modèle météorologique “Açores High”, également connu sous le nom de “Bermudes High”, selon les experts.

Le prévisionniste d’Exacta Weather, James Madden, a déclaré : « Les températures augmenteront considérablement ce week-end, en particulier dans le sud de la Grande-Bretagne.

“Nous envisageons une période de chaleur extrême provoquée par l’anticyclone des Açores et des Bermudes et nous pourrions voir des températures maximales comprises entre 20 °C et 20 °C se maintenir de manière constante au cours des prochains jours.

“Préparez-vous pour le chalumeau des Bermudes.”

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré: “Le moteur du temps chaud qui pourrait voir les températures dépasser les 30 ° C dimanche sera un anticyclone des Açores.

“Cette région de haute pression qui s’étend de l’Atlantique subtropical se situera juste au-dessus du Royaume-Uni, nous laissant vraiment ressentir la puissance du soleil, en particulier ce week-end mais aussi jusqu’au début de la semaine prochaine.”

Cependant, les amoureux du soleil devraient profiter au maximum de la chaleur étouffante avec une éruption orageuse prévue plus tard la semaine prochaine, a averti M. Dale.

Il a déclaré: “À partir du milieu de la semaine environ, il semble que la haute pression va céder et, comme d’habitude, après des périodes de temps très chaud, nous pourrions voir quelque chose de plus vivant sous la forme d’averses.”

Les thermomètres monteront en flèche dans les 20 °C ou plus élevés samedi avant de franchir les 30 °C dimanche.

Les températures les plus élevées se situeront dans le sud de la Grande-Bretagne, bien que la majeure partie du pays se sente plus chaude que ces derniers temps.

Le porte-parole de Netweather, Paul Michaelwaite, a ajouté: “Samedi voit une nouvelle augmentation de la température, avec une brèche potentielle de 30 °C à quelques endroits.

« En règle générale, des maximums de 24 ° C à 28 ° C seront probables dans toutes les régions éloignées de l’ouest et du centre de l’Écosse, où il est susceptible d’être plus frais et plus nuageux.

“Dimanche apportera probablement une nouvelle étape à la hausse, avec un pic de 30 °C à 32 °C environ, ce qui n’est pas exclu, avec des valeurs similaires possibles lundi également.”

Le temps chaud durera jusqu’à lundi, surnommé Freedom Day, quand après près d’un an et demi toutes les restrictions Covid seront levées.

BBC Weather prévoit des sommets de près de 30 ° C au cours des prochains jours avec un pic de chaleur dimanche après-midi.

Il a déclaré: “La plupart des régions resteront ensoleillées et très chaudes dimanche, mais pourraient et quelques pluies se répandront dans les régions du nord.”

Les prévisions du Met Office décrivent le temps comme “ensoleillé et très chaud pour beaucoup, chaud dans certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles”.

Il a ajouté pour dimanche à mardi: “Largement chaud ou très chaud avec beaucoup de soleil.”