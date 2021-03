Temps chaud au Royaume-Uni: le graphique montre que la Grande-Bretagne s’accroche à la chaleur de Pâques après l’explosion de 24 ° C – nouvelle carte | Météo | Nouvelles

Météo au Royaume-Uni: le Met Office prévoit des températures plus chaudes

Une zone de haute pression commencera à se déplacer sur tout le pays à partir de demain avec des sommets de 23 ° C (73 ° F) dans le sud-est de l’Angleterre. Les épisodes ensoleillés se poursuivront mercredi et le mercure est en passe de grimper encore à des sommets de 24 ° C à travers Londres, Hertfordshire et Cambridgeshire, selon le Met Office.

Un temps sec et clair est attendu ailleurs, avec des températures atteignant les 20 ° C bas dans les régions du centre et du nord et des sommets à 18 ° C en Écosse au cours des 48 prochaines heures.

Des panaches d’air chaud commenceront à se déplacer vers le nord-ouest de l’Europe mardi et sont en passe de persister par endroits jusqu’au week-end de quatre jours, selon de nouvelles cartes météorologiques.

Les dernières cartes de température produites par The Weather Outlook suggèrent que les conditions chaudes au Royaume-Uni pourraient rester plus longtemps que prévu, car l’Europe reste saisie par le temps chaud.

D’ici la fin de la semaine et après les deux jours de canicule, les conditions devraient rester agréables malgré la chute des températures jusqu’au milieu de l’adolescence.

Temps chaud au Royaume-Uni: l’air chaud devrait rester au Royaume-Uni jusqu’au week-end (Image: TheWeatherOutlook / GETTY)

Temps chaud au Royaume-Uni: les températures devraient monter en flèche dans le sud-est (Image: NETWEATHER.TV)

Au cours du week-end, les températures devraient rester plutôt douces et varier entre 10 et 17 ° C au Royaume-Uni – avec quelques averses éparses dans l’est.

Une zone de basse pression scandinave devait prendre le relais à la fin du week-end férié, mais cela pourrait être retardé car la haute pression continue de s’emparer de l’Europe.

Les graphiques de chaleur montrent qu’une grande partie du sud de l’Europe devient rouge foncé le lundi de Pâques – suggérant que les températures pourraient monter au-dessus de 25 ° C.

Les dernières cartes montrent les régions du centre et du sud de l’Angleterre devenant orange le lundi de Pâques, alors que le Royaume-Uni s’accroche à la hausse des températures sur le continent.

Temps chaud au Royaume-Uni: l’air chaud continue de saisir l’Europe le lundi de Pâques (Image: THEWEATHEROUTLOOK)

La carte des températures pour le Royaume-Uni suggère que le mercure pourrait rester dans les bas-adolescents plutôt que de chuter à un chiffre comme les prévisionnistes le craignaient initialement.

Dans un message sur Twitter, The Weather Outlook a exhorté à la prudence sur les sombres prévisions de temps froid et a suggéré que les choses pourraient être à la hausse.

La chaîne météo a écrit: «GEFS 06z favorise un froid nordique dans une grande partie du pays d’ici le lundi de Pâques, mais je ne voudrais toujours pas parier mes œufs en chocolat dessus.

«D’autres solutions sont possibles.»

Temps chaud au Royaume-Uni: le Royaume-Uni devrait rester sec et lumineux ce week-end (Image: WXCHARTS)

Les graphiques de température de Netweather.TV suggèrent également que le Royaume-Uni pourrait voir 18 ° C dans certaines régions le dimanche de Pâques.

Avant le week-end de quatre jours, le Royaume-Uni est sur la bonne voie pour atteindre un record de température de 50 ans pour mars.

Avec des sommets de 24 ° C prévus, il est juste en deçà du record de tous les temps de 25,6 ° C établi dans le Cambridgeshire en 1968.

Le météorologue en chef du Met Office, Steve Ramsdale, a déclaré: «Le Royaume-Uni connaîtra quelques jours de temps particulièrement chaud jusqu’à la fin du mois de mars, avec un maximum de 24 ° C mercredi dans le sud et l’est de l’Angleterre.

LIRE LA SUITE: Les pêcheurs français paniquent alors qu’ils ne sont que 23 autorisés dans les eaux britanniques

Temps chaud au Royaume-Uni: les températures devraient rester douces le dimanche de Pâques (Image: NETWEATHER.TV)

«Il y aura également beaucoup de soleil en Angleterre et au Pays de Galles, mais certaines parties de l’Écosse connaîtront des pluies persistantes au cours des prochains jours.

«Les conditions commenceront à changer tout au long de la journée de jeudi, alors que l’air plus frais arrive du nord-est, les sommets tomberont au milieu de l’adolescence avant de baisser davantage d’ici vendredi, en particulier le long de la côte est.

«Avec la pression croissante du nord, cependant, les conditions devraient rester sèches pour la majorité.»

Temps chaud au Royaume-Uni: records de température au Royaume-Uni (Image: EXPRESS)

Le prévisionniste de Netweather.TV, Jo Farrow, a ajouté: «L’Angleterre et le Pays de Galles voient les restrictions de verrouillage légèrement assouplies et les températures augmenter.

«Londres pourrait voir 23C mardi, peut-être 24C mercredi.

«Il y a une forte pression sur l’Europe pour commencer la semaine, ce qui guidera le flux plus chaud vers le Royaume-Uni.»