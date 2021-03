Temps de crise: l’industrie de la boîte en carton ondulé Rs 30000 crore fait face à des pertes, beaucoup craignent l’arrêt

La pression exercée sur l’industrie mettra également en jeu les emplois des six lakh qu’elle emploie.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: L’ensemble de l’industrie de la boîte en carton ondulé en Inde, évalué à Rs 30 000 crore, subit des pertes en raison de la hausse de 70% du coût de la matière première, le papier kraft, au cours des six derniers mois. L’association des fabricants de boîtes en carton ondulé de l’Inde occidentale (WICMA) estime que sur ses 25 000 membres à travers le pays, presque tout le monde subit des pertes, a déclaré son secrétaire Shlok Kedia à Financial Express Online. «Nous prévoyons qu’environ 40 pour cent du total des membres fermeront si une aide immédiate n’est pas fournie», a-t-il déclaré.

Le problème persiste depuis six mois, mais la situation est allée de mal en pis car ces MPME sont maintenant confrontées à des pertes d’exploitation et nombre d’entre elles ne pourront pas survivre longtemps.

«La plupart des entreprises de ce secteur appartiennent au secteur des MPME et elles ne peuvent pas supporter une telle augmentation du coût des intrants. Nous envisageons d’énormes NPA et des défauts parmi les onduleurs dans les prochains mois », a déclaré Sandeep Wadhwa, président de l’Association indienne des fabricants de caisses en carton ondulé (ICCMA).

Les raisons

Les pertes sont dues à la forte augmentation du coût du papier kraft, matière première qui constitue 70 à 80 pour cent de leur besoin en fonds de roulement.

La hausse du coût du papier kraft est due aux «3C» – Chine, verrouillage de Covid et conteneurs, a déclaré Harish Madan, vice-président de l’ICCMA, propriétaire de la société d’emballage Securipax basée à Roorkee. En raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale, sur les 16 lignes maritimes, seules quatre sont opérationnelles et les conteneurs sont bloqués dans divers ports. Par conséquent, les importations de vieux papiers (utilisés pour fabriquer du papier kraft) ont diminué. De plus, en raison du verrouillage, la collecte du papier brouillon n’a pas lieu, car les cartons gaspillés, etc., ne reviennent pas dans la chaîne d’approvisionnement pour être recyclés. Les papeteries citent les deux éléments ci-dessus comme les deux principales raisons de l’augmentation du coût des intrants et, partant, de la hausse du prix de leur produit final, le papier kraft.

La troisième et la plus importante raison selon l’industrie est que les usines de papier exportent du papier kraft vers la Chine en raison de meilleurs prix au lieu de le conserver pour la consommation intérieure, ce qui entraîne une pénurie. De zéro exportation en 2018 vers la Chine, l’Inde a exporté pour 2 millions de tonnes de papier kraft en 2020, ce qui représente 25% de ses besoins de consommation intérieure.

«En raison de tous ces facteurs, l’industrie est aux prises avec la pénurie de 4,5 millions de tonnes, soit 60% de ses besoins annuels en papier kraft», a déclaré Madan.

Impact sur les MPME

L’augmentation du coût des matières premières par les papeteries augmente considérablement le besoin en fonds de roulement des entreprises. «Mon seul camion de 10 tonnes de papier kraft qui représentait environ Rs 2 lakhs, maintenant, c’est presque Rs 4 lakhs parce que le coût du fret a également augmenté. Ainsi, mon besoin en fonds de roulement a doublé », a déclaré Kedia.

Sandeep Wadhwa de l’ICCMA, propriétaire de la société de solutions d’emballage Wadpack, basée à Bangalore, est d’accord. Il a déclaré: «Bien que les boîtes en carton ondulé soient un produit personnalisé, elles sont vendues comme une marchandise car il s’agit d’un marché concurrentiel. En conséquence, les marges ne sont pas élevées pour absorber la forte augmentation du besoin en fonds de roulement. »

«Nous sommes le secteur des MPME qui sont pris en sandwich entre les papeteries (qui nous fournissent les matières premières) et les clients qui sont de grandes marques comme les acteurs de grande consommation ou les détaillants et qui dictent tous les deux leurs conditions», a déclaré Kedia, qui dirige également Kedia Paper Industries, basée à Mumbai.

Il a expliqué que les usines de papier, ensemble, gonflent les prix à travers le pays. De plus, les clients ne sont pas d’accord, ou prennent trop de temps à s’engager, pour partager l’augmentation du coût des intrants. Beaucoup ont également commencé à faire signe de passer à d’autres fabricants moins chers. «Je suis allé chez plusieurs clients au cours des 6 derniers mois pour augmenter la réalisation, mais la réponse a été lente. La fidélisation des clients devient difficile maintenant. » Il a ajouté que les fabricants qui détiennent le pouvoir survivront mais que les petites entreprises sont dans la soupe profonde.

L’ICCMA estime que l’industrie fabrique 7,5 millions de tonnes de boîtes en carton ondulé et a une taille de marché de Rs 30 000 crore.

Cela aura un effet de retombée et aura bientôt un impact sur d’autres secteurs qui devront payer plus pour l’emballage, a déclaré Sandeep Jain, directeur général du fabricant de pièces automobiles Solo Group. Il a ajouté: «J’ai dû payer 30% de plus à mon partenaire d’emballage parce que j’avais des exportations urgentes à faire.»

«À moins que des mesures fortes comme l’interdiction des exportations de papier kraft vers la Chine ne soient introduites, nous ne pensons pas que la situation changera. La pression exercée sur l’industrie mettra également en jeu les emplois des six lakh qu’elle emploie », a déclaré Wadhwa.

