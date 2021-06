Temps de grâce Feat. Killswitch Engage Members: Sortie du clip “Medusa”

TEMPS DE GRÂCE, avec Adam Dutkiewicz et Jesse Leach de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, sortira son deuxième album “Chansons de perte et de séparation”, le 16 juillet via le propre label du groupe, Méchants bons disques, distribué par ADA à l’échelle mondiale.

Aujourd’hui, le groupe a partagé la vidéo de la nouvelle chanson “Méduse”. Découvrez-le ci-dessous.

Le premier album du groupe “L’hymne d’un homme brisé” est arrivé en 2011, près d’une décennie après Lixivierla sortie de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, le groupe pivot de la New Wave Of American Heavy Metal que le duo a co-fondé avec des amis en 1999. La première musique de TEMPS DE GRÂCE matérialisé pendant DutkiewiczLa récupération ardue d’une opération du dos presque invalidante. Une collection de chansons que le multi-instrumentiste et producteur savait conviendrait à son ancien et futur compagnon de groupe. Le premier album acclamé par Musique de la BBC, Le Verseau et Son rock. Il a volontairement bouleversé les attentes, avec des fioritures de shoegaze et d’ambiance dans ses chansons.

Maintenant, 10 ans après TEMPS DE GRÂCE fait surface, la suite tant attendue arrive.

Confortablement étiré au-delà des paramètres de ce qui précède, sans sacrifier une once d’intégrité, TEMPS DE GRÂCE oscille entre rock pensif, heavy, midtempo, riffs et ambiance. L’interaction vocale du couple crée une concoction riche, dense et captivante, alimentant divers voyages à travers les nuits sombres de l’âme et des excursions d’expansion de l’esprit dans la nature. “Chansons de perte et de séparation” bénéficie largement de la puissance de la performance de l’ex-ENVIE SUR LA CTE le batteur Dan Gluszak, qui a tourné derrière le premier album et est maintenant membre officiel du groupe.

Le deuxième album tentaculaire de TEMPS DE GRÂCE, avec une superbe pochette d’album peinte par John McCormack et mise en page des pochettes d’album par Tom Bejgrowicz, canalise une dépression dissonante, menaçante et implacable. Un romantisme envoûtant et un profond désir spirituel se heurtent dans une belle mélancolie. C’est une déclaration diverse mais singulière, comme l’œuvre la plus appréciée des groupes classiques. “Chansons de perte et de séparation”, insistant dans son blues, saigne la distorsion et l’émotion, comme un nerf, à nu.

TEMPS DE GRÂCE précédemment publié la vidéo pour “Le fardeau de la croyance”, la piste d’ouverture sur “Chansons de perte et de séparation”.

“Cette chanson est l’étincelle du feu venant en sens inverse”, a déclaré Lixivier. « Elle préfigure le parcours de cet album. Cette chanson est un dévoilement de qui nous, TEMPS DE GRÂCE, sont devenus après toutes ces années. C’est un témoignage de l’effondrement, de la perte de la foi, du lâcher prise et du désir de tuer et de purger le passé. C’est l’effilochage, la catharsis et la renaissance. Alors ça commence…”

“C’est presque étrange de sortir enfin les chansons de cet album, en particulier celui-ci”, a ajouté Dutkiewicz. “J’ai commencé à écrire cette chanson il y a plus de 10 ans, elle existe donc depuis un certain temps. J’espère vraiment que vous l’apprécierez, et j’espère que nous aurons l’occasion de la jouer pour vous en direct un jour. Merci à tous !”

“Chansons de perte et de séparation” liste des pistes :

01. Le fardeau de la croyance



02. Réparez-vous



03. Porter secours



04. Loin du paradis



05. Saigne-moi



06. Méduse



07. Courants



08. pour porter le poids



09. Du froid



dix. Toujours

En décembre dernier, Lixivier a dit que lui et Dutkiewicz étaient en train de “finaliser” les choses pour la sortie du nouveau disque. Il a également imputé le retard de l’album au fait que 2020 était “un spectacle de merde”, en partie à cause de la pandémie de coronavirus en cours. “Nous voulons juste nous assurer qu’il sort correctement – la façon dont nous voulons qu’il soit présenté, et avoir de bonnes idées visuelles et de bonnes illustrations”, a-t-il expliqué. “Et nous avons trouvé une bonne maison dans un label. Donc tout cela se termine.”

De retour en août, Dutkiewicz dit au Metal Blade Live Series qu’il était “vraiment enthousiasmé” par le nouveau TEMPS DE GRÂCE Matériel. “Il y a des vibrations assez douces sur ce disque, c’est sûr”, a-t-il déclaré. “C’est certainement l’une des choses les plus sombres que j’ai jamais écrites par sujet.”

En juillet, Lixivier dit au “Brewtally Speaking Podcast” que le nouveau TEMPS DE GRÂCE l’album est “mieux à pas de géant [than 2011’s ‘The Hymn Of A Broken Man’]. C’est plus créatif, c’est plus authentique, j’ai l’impression”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression qu’il y a eu définitivement un saignement de ANTIDÉMARREUR influence sur ce premier disque, et comment n’y aurait-il pas eu, avec moi et Adam travailler ensemble. Et j’ai l’impression que ce nouveau disque s’éloigne en quelque sorte de cela et nous définit vraiment, ainsi que notre son, comme TEMPS DE GRÂCE, où je réécoute « Vivre amoureux » [from the first TIMES OF GRACE album] et certaines chansons comme ça, et vous pouvez entendre le ANTIDÉMARREUR influence. Et c’est cool, et les fans, j’en suis sûr, ont apprécié ça, mais je suis très heureux de m’en éloigner et de faire quelque chose de différent pour ce nouvel album.”

Lixivier a ensuite parlé plus en détail de TEMPS DE GRÂCEla progression musicale de et les plans du groupe pour sortir un album complet et un EP séparé.

“C’est un sac mélangé [of musical styles],” il a dit “Brewtally Speaking Podcast”. “Il y a certainement un peu de ce genre de blues [stuff] — certainement beaucoup de blues, devrais-je dire. Mais il se présente sous différentes formes. Je dirais qu’il y a un mélange d’une touche d’ambiance stoner qui se passe là-bas. Il y a certainement une touche de, je suppose que le terme serait «post metal», métal atmosphérique – des guitares avec beaucoup de retard et d’espace avec de grosses basses lourdes et des trucs lents. Il y a plus de rock and roll, plus de rock indépendant. Et il y a encore des traces du métal pour lequel nous sommes connus ici et là.”

Il a poursuivi: “Je pense qu’avec la direction dans laquelle nous nous dirigeons, et pourquoi il y aura deux versions, cette première version, nous voulions nous assurer qu’elle n’avait pas vraiment de si lourd ANTIDÉMARREUR-y vibe à elle. Donc le premier album va être ce que je pense être notre son signature que nous avons en quelque sorte adopté, et c’est en quelque sorte arrivé à travers Adamest en train d’écrire. Et puis l’EP sera un peu plus du métal que vous avez appris à connaître et à réfléchir sur le premier album. C’est donc un vrai sac mélangé. Et je suis heureux de dire que je ne pense pas que vous puissiez vraiment nous attribuer un genre à cause de cela. On verra. Je suis sûr que les gens vont toujours l’appeler metalcore. Je ne sais même plus ce que signifie ce terme. Mais je suis heureux de dire que je pense que nous n’allons plus nous appeler ce style de musique, parce que je pense que nous sommes plus un groupe de heavy metal/rock, si vous voulez.”

“L’hymne d’un homme brisé” est sorti en janvier 2011 via Records de Roadrunner. Le CD s’est vendu à environ 10 000 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour atterrir à la 44e place du classement The Billboard 200.