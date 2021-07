Temps de grâce Feat. Killswitch Engage Members : Sortie du clip “Mend You”

TEMPS DE GRÂCE, avec Adam Dutkiewicz et Jesse Leach de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, a sorti son deuxième album, “Chants de perte et de séparation”, via le propre label du groupe, Wicked Good Records, distribué par ADA dans le monde. Une décennie éloignée de leur premier album “L’hymne d’un homme brisé”, il apporte l’intensité chargée d’émotion, la passion artistique et les paroles sincères que les fans attendent de TEMPS DE GRÂCE.

Pour fêter la révérence de l’album, le trio vient de partager la vidéo du quatrième single, “Réparez-vous”. C’est une chanson percutante sur l’amour, la perte – et finalement – la rédemption personnelle. La vidéo a été réalisée par Nick Hipa et a été tourné dans le magnifique paysage de Joshua Tree, en Californie.

“‘Réparez-vous’ c’est de se retrouver à court de mots”, partage Lixivier. “Il s’agit de lutter pour accepter un démêlage et un effondrement. Il s’agit également de trouver la volonté de continuer et de rester fidèle à son propre cœur, même lorsque personne d’autre ne semble comprendre ce que vous vivez. C’est un chanson sur le voyage pour trouver un moyen de panser les blessures et, avec le temps, trouver un sens plus profond de l’amour de soi.”

Dutkiewicz, qui a produit “Chansons de perte et de séparation” ainsi que les débuts du groupe, ajoute : “‘Réparez-vous’ est l’un de mes préférés car les paroles peuvent signifier différentes choses pour différentes personnes – et je sais qu’elles ont frappé notre batteur Dan à un moment important de sa vie.”

Le batteur Dan Glezak aborde cette affirmation et l’effet de la chanson sur lui, en disant : “C’est probablement la chanson la plus chargée d’émotion sur le disque pour moi. Adam m’a envoyé un mix et j’ai senti que la section instrumentale du pont pourrait utiliser un échantillon. Je me suis souvenu d’une voix notez que j’ai envoyé à quelqu’un, qui a été enregistré sur mon téléphone, et cela correspondait parfaitement à Jesseles paroles de. Au début, j’avais peur d’utiliser quelque chose d’aussi personnel, mais les gars l’ont aimé, alors ça a collé. C’est encore très difficile pour moi d’entendre cette chanson mais c’est l’une de mes préférées.”

Une poignée d’années dans la fabrication, “Chansons de perte et de séparation” mélange des confessions dures de lutte avec la narration narrative. La musique est tout aussi expansive, avec Adam gérer les voix principales sur plusieurs chansons et Jesse expérimenter avec une gamme vocale inférieure rappelant le post-punk et le goth.

S’adressant à Australia’s Heavy au sujet de la direction musicale du nouveau TEMPS DE GRÂCE Chansons, Adam dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ce n’est probablement pas ce que ANTIDÉMARREUR les fans attendent. C’est un son différent de tout ce que nous avons fait auparavant. Donc, ce n’est pas du métal jusqu’au bout. Désolé, tout le monde. C’est vraiment un travail d’amour. Évidemment, c’est notre projet parallèle, moi et Jesse, et nous ne pouvons travailler dessus que lorsque nous avons du temps libre pour le faire. Et maintenant que Jesseest le chanteur des deux groupes, nous avons décidé de l’emmener dans une direction un peu différente. Il y a beaucoup plus de jams rock and roll, alors ne vous attendez pas à un death metal flamboyant partout.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des objectifs spécifiques que lui et Jesse visaient à atteindre avec “Chansons de perte et de séparation”, Adam a déclaré: “Il n’y avait pas vraiment d’objectifs définis, à part essayer de créer quelque chose qui nous plaisait. Nous voulions évidemment quelque chose de différent, comme je le disais. Nous ne voulions pas que cela donne l’impression ANTIDÉMARREUR. Nous voulions montrer peut-être même un côté plus personnel et plus sombre de qui nous sommes. Nous voulions créer des chansons davantage à partir de choses douloureuses dans nos vies – presque comme une chose cathartique à faire pour nous. Donc, oui, c’est définitivement très différent. Tandis que ANTIDÉMARREUR est beaucoup sur la lumière plus positive et pleine d’espoir, c’est beaucoup d’obscurité et juste des choses difficiles à traverser.”

TEMPS DE GRÂCEle premier album de, “L’hymne d’un homme brisé”, arrivé en 2011, près d’une décennie après Lixivierla sortie de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, le groupe pivot de la New Wave Of American Heavy Metal que le duo a co-fondé avec des amis en 1999. La première musique de TEMPS DE GRÂCE matérialisé pendant DutkiewiczLa récupération ardue d’une opération du dos presque invalidante. Une collection de chansons que le multi-instrumentiste et producteur savait conviendrait à son ancien et futur compagnon de groupe. Le premier album acclamé par Musique de la BBC, Le Verseau et Son rock. Il a volontairement bouleversé les attentes, avec des fioritures de shoegaze et d’ambiance dans ses chansons.

