Temps de grâce Feat. Killswitch Engage Members: Sortie du clip “Rescue”

TEMPS DE GRÂCE, avec Adam Dutkiewicz et Jesse Leach de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, sortira son deuxième album “Chansons de perte et de séparation”, le 16 juillet via le propre label du groupe, Wicked Good Records, distribué par ADA à l’échelle mondiale. Le clip officiel de la chanson “Porter secours” peut être vu ci-dessous.

Lixivier dit: “C’est une chanson plus rythmée et plus positive que le reste de cet album diversifié, sincère, douloureux et profond.

“Je n’ai été plus excité pour quoi que ce soit dans ma carrière. Aimez-le, détestez-le, aimez-le, c’est vraiment un travail d’amour profond et de catharsis. Fier de cette chanson car c’est vraiment une chanson brute et honnête sur la recherche d’un nouvel amour .

“L’amour n’est pas toujours facile ou simple, mais s’il est réel, il vaut toujours l’effort et le dévouement. Cette chanson parle de trouver un abri contre la tempête, cette lumière dans l’obscurité et la volonté et la force de continuer à avancer avant.”

TEMPS DE GRÂCEle premier album de, “L’hymne d’un homme brisé”, arrivé en 2011, près d’une décennie après Lixivierla sortie de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, le groupe pivot de la New Wave Of American Heavy Metal que le duo a co-fondé avec des amis en 1999. La première musique de TEMPS DE GRÂCE matérialisé pendant DutkiewiczLa récupération ardue d’une opération du dos presque invalidante. Une collection de chansons que le multi-instrumentiste et producteur savait conviendrait à son ancien et futur compagnon de groupe. Le premier album acclamé par Musique de la BBC, Le Verseau et Son rock. Il a volontairement bouleversé les attentes, avec des fioritures de shoegaze et d’ambiance dans ses chansons.

Maintenant, dix ans après TEMPS DE GRÂCE d’abord fait surface vient le suivi.

Confortablement étiré au-delà des paramètres de ce qui précède, sans sacrifier une once d’intégrité, TEMPS DE GRÂCE tissent entre rock pensif, heavy, midtempo, riffs et ambiance.

“Chansons de perte et de séparation” profite énormément de la puissance de la performance de l’ex-ENVIE SUR LA CTE le batteur Dan Gluszak, qui a tourné derrière le premier album et est maintenant membre officiel du groupe. Une poignée d’années dans la fabrication, “Chansons de perte et de séparation” mélange des confessions dures de lutte avec la narration narrative. La musique est tout aussi expansive, avec Adam gérer les voix principales sur plusieurs chansons et Jesse expérimenter avec une gamme vocale inférieure rappelant le post-punk et le goth.

“Faire cet album était un moyen de sortir des trucs tordus qui se passent dans nos vies”, explique Dutkiewicz, qui une fois de plus s’est occupé de toute l’instrumentation et de la production. “Le disque n’est pas très optimiste. Si vous cherchez cet album édifiant pour vous sortir de quelque chose, ce n’est pas celui-ci.”

Lixivier d’accord : “J’aime la musique mélancolique. Elle a tendance à être thérapeutique pour beaucoup de gens, moi y compris. C’est étrange et presque effrayant que nous ayons tous les deux dû traverser une période sombre pour créer un autre disque. C’est comme si ce projet pouvait le faire. t former à moins que des difficultés ne se produisent dans nos vies.”

L’interaction vocale du duo crée une concoction riche, dense et captivante, alimentant divers voyages à travers les nuits sombres de l’âme et des excursions d’expansion de l’esprit dans la nature.

“Adam est dans le siège du conducteur à 100 %”, Lixivier clarifie. “Mais il apprécie mon opinion, c’est donc une excellente relation de travail. Je suis là pour l’aider quand il a besoin de moi. Il a écrit des trucs plus sombres, plus lents ; une musique qui met du temps à se démêler. La façon dont il a écrit m’a permis de penser différemment. Cela a commencé comme une chose inconsciente, puis quelque chose dont nous avons parlé ouvertement. “Assurons-nous que ce disque ne sonne pas comme ANTIDÉMARREUR et qu’il se démarque du premier TEMPS DE GRÂCE album.”

“Le fardeau de la croyance” est un slow burn sombre et mélodique. “Réparez-vous” se plie mais ne casse jamais. “Saigne-moi”, évoquant le chagrin de tendre la main de l’autre côté de l’océan pour frapper un message d’accueil à l’autre bout, évoque le pathétique du grunge. Un flirt poétique avec la mort, “Toujours” (qui conclut la procédure) est une histoire à la troisième personne sur une relation toxique, racontée de manière obsédante du point de vue du partenaire violent. “Méduse” refroidira les os des fans friands du côté sludgy du métal, aux nuances psychédéliques. “Porter secours” offre l’un des rares indices de rédemption.

“Il y a des sujets sur ce disque qui Jesse et je n’y avais jamais pensé avant”, Adam ajoute. “C’était bizarre à faire mais vraiment bon. ‘Chansons de la perte et de la séparation’. C’est ce qu’ils sont.”

“Quand nous avons fait ça pour la première fois TEMPS DE GRÂCE record, j’étais un animal blessé. J’étais suicidaire”, Jesse avoue. “J’étais dans une relation pas si géniale. L’effondrement de mon mariage, trouver le courage et la confiance d’aimer à nouveau, s’est produit au cours de ce processus d’album. Pas seulement pour aimer les autres et trouver une nouvelle relation, mais pour m’aimer, ce qui est une lutte de longue date. Je n’ai pas réalisé à quel point c’était une bataille jusqu’à ce que je sois de l’autre côté. Je pense que cela a été un énorme réveil pour moi. C’était un processus qui a probablement été le plus bas que j’aie jamais connu mentalement. et puis très vite retrouver mes ailes.”

Comme l’œuvre la plus sombre de ALICE ENCHAÎNÉE, OUTIL ou même LE TRAITEMENT, le deuxième album tentaculaire de TEMPS DE GRÂCE canalise une dépression dissonante, menaçante et implacable. C’est une déclaration diverse mais singulière, comme “Désintégration” ou alors “Saleté”, sans ressembler spécifiquement à n’importe quel autre groupe. Un romantisme envoûtant et un profond désir spirituel se heurtent dans une belle mélancolie. “Chansons de perte et de séparation”, trempé dans un blues insistant, saigne la distorsion et l’émotion comme un nerf exposé.

“Chansons de perte et de séparation” liste des pistes :

01. Le fardeau de la croyance



02. Réparez-vous



03. Porter secours



04. Loin du paradis



05. Saigne-moi



06. Méduse



07. Courants



08. pour porter le poids



09. Du froid



dix. Toujours

Crédit photo: Hristo Shindov