Temps de paiement pour les paiements numériques ?

Un cadre de facturation bien encadré devrait faciliter une saine concurrence sur le marché, poussant ainsi les PSP à optimiser davantage leurs coûts et à améliorer continuellement leur efficacité.



Par Jaikrishan G

Le volume, la vitesse et la variété croissants des paiements numériques en Inde ont suscité des discussions sur l’économie des systèmes de paiement, y compris les coûts encourus par les processeurs de paiement et les fournisseurs de systèmes, ainsi que l’abordabilité des paiements pour les clients finaux. C’est dans ce contexte que RBI propose un document de discussion sur les frais liés aux différents canaux de paiements numériques, dans le but d’étudier l’économie des paiements et de le placer sur la bonne bande pour conduire la prochaine phase de croissance des paiements numériques.

On peut s’attendre à ce que le document de discussion sur les divers frais du système de paiement adopte une vision holistique des problèmes en jeu et des approches possibles pour atténuer les préoccupations concernant l’abordabilité des transactions numériques. Alors que d’autres systèmes de paiement font également l’objet de discussions, les paiements numériques de détail seraient un objectif majeur. L’examen du régime sans frais pour UPI et Rupay sera l’objectif principal, compte tenu de l’augmentation des volumes dans ces systèmes. Entre autres facteurs, l’absence de frais pour UPI et Rupay a clairement soutenu l’adoption rapide des paiements numériques en Inde. Alors qu’il a fallu plus de quatre décennies pour que le réseau d’acceptation de cartes physiques atteigne 57 terminaux lakh en Inde après le lancement des cartes de crédit en 1980, il n’a fallu que cinq ans pour déployer des terminaux QR de 7,5 crore. Le coût zéro des transactions et l’absence de dépenses en infrastructures physiques ont conduit à une adoption rapide, en dehors des incitations fournies par les opérateurs de systèmes de paiement aux commerçants et aux clients.

Pour l’homme ordinaire, les paiements numériques ont apporté beaucoup de commodité. En termes simples, avec UPI, il n’est pas nécessaire de flageller pour obtenir de la monnaie, de transporter beaucoup d’argent ou même de visiter des guichets automatiques pour retirer de l’argent. Les cashbacks et les récompenses ont profité aux clients. Avec tous les paiements enregistrés et les relevés disponibles, il n’est pas nécessaire de garder une trace méticuleuse du montant payé à qui et quand. Avec un historique de paiement clairement enregistré, le crédit deviendra également plus accessible.

Pour le gouvernement et les régulateurs, la formalisation des paiements renforce le contrôle des transactions et le recouvrement des impôts. L’Inde compte 36% de sa population âgée de 10 à 25 ans. Alors que le reste du monde, y compris la Chine, glisse vers une population âgée avec des taux de natalité plus faibles, l’Inde reste jeune et comptera une importante population ouvrière dans le monde. Il n’est pas surprenant que nous ayons adopté les smartphones et les paiements numériques plus rapidement que partout dans le monde. La taille et l’échelle auxquelles les paiements numériques de l’Inde fonctionnent sont égales à 1,5 fois celles de la Chine et 20 fois celles des États-Unis. Au moment où nous parlons, nous avons 4,2 milliards de transactions sur une base mensuelle qui sont traitées via les systèmes UPI et un milliard de transactions via d’autres systèmes de paiement. Avec une part si forte de la population jeune qui comprendrait en grande partie des natifs numériques, il est impératif pour le gouvernement. développer de toute urgence des cadres complets pour une économie numérique.

Alors qu’un système de paiement tel qu’UPI semble simple pour un consommateur, il est très complexe avec de nombreuses pièces mobiles et plusieurs acteurs de l’écosystème. Les banques, les PSP et les fournisseurs de solutions ont absorbé beaucoup de complexité et de coûts pour faire bouger les choses au niveau du backend. Les banques et les PSP dépensent des centaines de crores en un an pour traiter ces transactions dans des domaines tels que la réconciliation, le règlement, les différends et la gestion des risques. Il y a une pression énorme sur l’infrastructure nécessaire pour soutenir la croissance attendue des transactions numériques. Maintenant, la question est de savoir comment RBI peut s’assurer que ces transactions continuent d’être sécurisées, protégées et conformes aux normes réglementaires si le modèle de revenus n’est pas suffisamment durable pour couvrir les dépenses et créer un excédent pour les investissements ? Un cas classique serait le ralentissement des déploiements ATM après 2017, où, parmi de nombreux autres facteurs, la baisse des échanges combinée à des coûts de conformité plus élevés a étouffé les nouveaux déploiements et remplacements. Avec des exigences croissantes en matière de confidentialité des données, de localisation des données, de cybersécurité, etc., les fournisseurs de services de paiement numérique devront investir davantage dans les mécanismes de gouvernance et d’atténuation des risques. Bien que certaines parties de ces coûts soient déjà prises en charge par l’infrastructure numérique parrainée par le gouvernement, la responsabilité ultime de la conformité et de la gestion des risques incombe aux banques et aux prestataires de services de paiement. Ajoutez à cela la nécessité de dépenser pour la sensibilisation des consommateurs, l’économie du secteur est une menace pour l’innovation et la gestion des risques. Il est donc essentiel pour l’Inde de disposer d’un cadre de facturation transparent et équilibré pouvant être adopté par ces acteurs. La discussion devrait alors envisager la nécessité d’une pénétration plus poussée des paiements numériques, de maintenir les paiements abordables pour les consommateurs et les commerçants et de revenus sains et d’excédents pour les acteurs de l’écosystème pour les investissements.

Un cadre de facturation bien encadré devrait faciliter une saine concurrence sur le marché, poussant ainsi les PSP à optimiser davantage leurs coûts et à améliorer continuellement leur efficacité. D’autres questions doivent également être abordées, telles que l’indemnisation des clients en cas d’échec des transactions. Compte tenu de l’approche pragmatique du régulateur et du gouvernement sur la croissance numérique inclusive, nous pouvons certainement nous attendre à ce que RBI ait une série d’engagements significatifs avec des experts dans le domaine des paiements pour proposer un cadre de facturation permettant. Un cadre bien orchestré axé sur l’abordabilité, la croissance et la durabilité de l’écosystème est sans aucun doute le besoin du moment.

L’auteur est partenaire (services financiers) Grant Thornton Bharat

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.