Temps de réapprovisionnement cible PS5: les consoles PS5 confirmées ne sont pas encore en stock – comment savoir quand

Mise à jour du temps de réapprovisionnement cible PS5 : Nous avons confirmé que les magasins Target aux États-Unis ont jusqu’à 26 consoles PS5 Disc pour un prochain réapprovisionnement et en suivant notre Suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider, vous recevrez une alerte lorsque la PS5 sera en stock – si vous suivez le compte Twitter de Matt Swider et activez les notifications. Voilà comment obtenir le temps de réapprovisionnement de la PS5. La date réelle change – cela pourrait être aujourd’hui, le 29 juillet, car c’est presque toujours un mercredi ou un jeudi. Voici ce que nous pouvons confirmer : les magasins cibles aux États-Unis ont juste assez de consoles PS5 à portée de main dans les magasins individuels pour lancer un en ligne réapprovisionner cette semaine. La PS5 ne sera pas en vente dans les magasins de Target (n’y allez pas aujourd’hui si vous ne l’avez pas obtenue), mais vous devez récupérer la console Sony dans un magasin local après avoir effectué un achat en ligne. L’heure de réapprovisionnement de Target PS5 se situe toujours entre 7 h et 8 h HAE, et pendant toutes les dates de réapprovisionnement de la PS5 sauf deux en 2021, cela s’est produit un mercredi ou un jeudi.

Quand? Suivez notre tracker Twitter sur le réapprovisionnement de la PS5 Matt Swider et activez les notifications pour les alertes de réapprovisionnement Target PS5.

► Attention : n’achetez pas auprès d’autres utilisateurs de Twitter. Ce sont toutes des arnaques. N’achetez que dans les magasins américains dont Matt vous avertit. Personne ne vendra une PS5 pour seulement 550 $.

Pourquoi faire confiance à TechRadar ? Nous ne vous indiquons pas un tas de liens de détaillants américains, qui sont toujours des impasses. Matt Swider vous enverra une notification push lorsqu'il y aura stock réel de la PS5 grâce à ses efforts de suivi 24h/24 et 7j/7.

Mettre à jour: Le réapprovisionnement de Newegg Shuffle aujourd’hui (de 11h à 14h HAE) avait deux packs de consoles PS5 à un prix gonflé, mais la loterie pour l’opportunité d’acheter l’un ou l’autre est maintenant terminée.

Ciblez le temps de réapprovisionnement de la PS5 si c’est aujourd’hui

Date cible de réapprovisionnement de la PS5 : Pourrait être aujourd’hui, jeudi 29 juillet ou glisser dans la semaine prochaineTemps de réapprovisionnement cible PS5 : Toujours entre 7 h HAE et 8 h HAE en 2021Comment acheter la PS5 auprès de Target : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5

Mettre à jour: Target a réapprovisionné la PS5 Digital dans quelques magasins hier matin au niveau local (achats en ligne pour le ramassage Target en magasin), mais c’était dans une poignée de magasins Target avec encore moins de consoles dans chaque magasin (nous parlons deux en Iowa et deux autres au Nebraska). En d’autres termes, ce n’est pas le réapprovisionnement massif de PS5 que vous attendiez.

L’heure de réapprovisionnement de Target PS5 est de 7h à 8h HAE, et nous savons que même si nous ne connaissons pas la date exacte de réapprovisionnement avec certitude (il y a juste une chance que ce soit aujourd’hui, l’un des deux jours de la semaine, il tombe généralement) .

Target s’est contenté d’ouvrir le stock PS5 pendant cette plage d’une heure en 2021, avec l’heure de réapprovisionnement officielle de la PS5, couvrant 7 h 06 HAE au plus tôt (c’était la dernière heure de réapprovisionnement de la PS5, en fait) et à 7 h 50 HAE au plus tard. Si le réapprovisionnement de Target PS5 n’a pas lieu avant 8 h 00 HAE, cela ne se produira probablement pas à cette date.

Sur les quatre principaux fuseaux horaires des États-Unis, cela signifie que vous devriez rechercher notre alerte Twitter cible de réapprovisionnement PS5 avant 7 h HAE / 6 h CDT / 5 h MDT / 4 h MDT. Notez que l’heure de réapprovisionnement la plus constante chez Target est 7h40 HAE.

Pourquoi Target réapprovisionne-t-il si tôt la PS5 ? C’est dans le but de lancer les commandes PS5 avant l’ouverture de l’un des magasins Target aux États-Unis. La dernière chose que tout membre de la direction souhaite, c’est que les gens affluent dans ses magasins individuels pour essayer d’acheter quelque chose qui ne peut pas être acheté, puis se fâchent ou se bousculent dans la foule en 2021.

C’est une demande difficile pour les habitants de la côte ouest des États-Unis, cependant, c’est en fait un avantage si vous êtes vraiment déterminé à acheter la PlayStation 5. Bien que vous ne puissiez pas (répétition: impossible) acheter la console PS5 dans Target magasins aujourd’hui, vous devez (lire : sont obligatoires, car ils ne sont pas expédiés) récupérer le système Sony dans votre magasin local. Cela réduit le nombre de revendeurs réclamant plusieurs consoles PS5 Disc à 499 $ et PS5 Digital Edition à 399 $, car elles sont vendues au PDSF et faciles à revendre. Avec le réapprovisionnement qui se produit pendant l’heure de 4 heures du matin, la plupart de vos concurrents dorment profondément.

(Crédit image: Matt Swider / Twitter)

Quand la PS5 sera-t-elle réapprovisionnée chez Target? Sera-ce aujourd’hui?

Si la date de réapprovisionnement de Target PS5 est aujourd’hui, cela correspond au modèle du détaillant américain, qui, dans toutes les situations sauf une, a lancé de nouvelles commandes pour la console un mercredi ou un jeudi depuis la mi-février 2021.

Nous sommes aujourd’hui le jeudi 29 juillet et nous savons qu’il y a plus de 20 consoles PS5 installées dans des magasins Target individuels aux États-Unis, nous allons donc suivre les chances de réapprovisionnement de Target PS5 chaque matin, y compris aujourd’hui. Si cela ne se produit pas entre 7h00 et 8h00 HAE, nous vérifierons à nouveau mercredi et jeudi prochains. D’ici là, Target pourrait avoir plus de 40 consoles sous la main dans certains magasins, ce qui est une bonne nouvelle.

Il n’y a eu qu’une seule situation récemment (la dernière date) où le réapprovisionnement de Target PS5 n’a pas eu lieu un mercredi ou un jeudi, et c’est probablement à cause d’un jour férié qui s’est produit plus tôt dans la semaine, repoussant le calendrier normal d’un jour ou deux.

Alors ne soyez pas déçu s’il n’y a pas de réapprovisionnement PS5 aujourd’hui. La seule raison pour laquelle la date passera à la semaine prochaine est si Target veut attendre plus d’inventaire. Nous avons vu Target attendre qu’il ait 40 consoles PS5 en stock en 2021, et puisque nous sommes à un peu plus de 20 consoles de version PS5 Disc dans les grands magasins aux États-Unis, c’est une possibilité (mais nous aimons les chances pour aujourd’hui uniquement parce que Target n’aime pas conserver les consoles PS5 Disc aussi longtemps).

Ciblez les alertes de suivi Twitter PS5 – elles sont cruciales

C’est pourquoi nos alertes de suivi Twitter PS5 sont devenues essentielles et pourquoi tant de personnes ont activé les notifications pour le compte de Matt Swider. Avec l’heure connue mais toujours dans un délai d’une heure et avec la date inconnue mais généralement dans un délai de deux jours, vous voulez être parmi les premiers à essayer d’acheter la PS5.

Notez qu’être le premier à la page et voir que la PS5 est épuisée ou indisponible dans votre magasin Target local est normal. En fait, être le premier est parfois une mauvaise chose, car beaucoup de gens arrêtent d’essayer après ne pas avoir obtenu la console dans la première minute. Ce que tant de gens ne savent pas, c’est que le réapprovisionnement de la PS5 se fait par vagues et qu’appuyer encore et encore sur ce bouton d’ajout au panier est le seul moyen de passer à la caisse.

En d’autres termes, la vitesse est bonne, mais la persévérance est encore plus importante. C’est pourquoi, lorsque nous offrons des conseils d’experts sur le réapprovisionnement de la PS5, disons que la seule raison d’être rapide sur la page de vente au détail de Target PS5 est d’avoir plus de chances d’essayer de passer à la caisse, de ne pas être là en premier. C’est un marathon, pas un sprint.

(Crédit image: Matt Swider / Twitter)

Historique de réapprovisionnement de Target PS5 : quand a-t-il été en stock ?

En regardant nos alertes Twitter de réapprovisionnement PS5 par Matt Swider, il est facile de déterminer quand la PS5 a été en stock chez Target en 2021. Le suivi 24h/24 et 7j/7 des magasins américains, y compris Target, fournit une vue détaillée de quand et où la PS5 a été disponible à l’achat.

Nous sommes aujourd’hui le 29 juillet 2021 (jeudi)Écart de 20 jours depuis le dernier réapprovisionnement de Target PS5 (aucune garantie que ce soit aujourd’hui) 9 juillet 2021 à 7 h 07 HAE (vendredi) Écart de 23 jours 16 juin 2021 à 7 h 38 HAE (mercredi) Écart de 29 jours 18 mai 2021 à 7 : 45 h HAE (jeudi) 20 jours plus tard28 avril 2021 à 7 h 47 HAE (mercredi) écart de 28 jours31 mars 2021 à 7 h 42 HAE (mercredi) écart de 6 jours25 mars 2021 à 7 h 18 HAE (jeudi) écart de 14 jours mars 11 2021 à 7 h 45 HAE (jeudi) 14 jours d’écart25 février 2021 à 7 h 48 HAE (jeudi) – 23 jours plus tard 2 février 2021 à 7 h 40 HAE (mardi) 13 jours d’écart 20 janvier 2021 à 7 h 50 (mercredi) – début des réapprovisionnements de Target PS5 2021

Numéros d’inventaire de la console de réapprovisionnement de la PS5

Nous vérifions constamment nos sources utiles dans les magasins Target individuels pour nous assurer que nos abonnés – composés de vrais joueurs espérant obtenir le réapprovisionnement de la PS5 avant que les robots et les revendeurs ne les achètent tous – passent à la caisse avec la console de leur choix.

Jusqu’à présent, nous avons vu que les magasins Target aux États-Unis ont entre 11 et 26 consoles disponibles cette semaine, ce qui signifie qu’elles sont dans les magasins mais ne sont pas vendues car Target attend d’avoir suffisamment d’inventaire PS5 avant de faire un réapprovisionnement à l’échelle nationale. La question demeure : est-ce que jusqu’à 26 consoles dans des emplacements cibles plus grands suffisent ? Nous avons vu le détaillant américain faire un réapprovisionnement en fonction de ce montant, mais nous avons également vu des commandes de lancement de Target lorsqu’il a jusqu’à 40 consoles PS5 aux mêmes endroits avec lesquels nous nous enregistrons.

Target a entre 15 000 et 38 000 consoles PS5 à vendre dans tout le pays lors de chaque réapprovisionnement, bien que ces chiffres soient divulgués publiquement par Target et que nous travaillons sur des fragments d’informations de son inventaire en ligne.

Nous continuerons à mettre à jour cette page de réapprovisionnement PS5 à mesure que de plus amples informations arriveront et effectuerons un flux en direct de réapprovisionnement Target PS5 quand et si la console devient disponible à l’achat.