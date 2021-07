Temps de réponse et décalage d’entrée : le guide ultime de la vitesse des écrans TV et PC

Pour les moniteurs de PC et les téléviseurs intelligents, la vitesse dépend en grande partie de la réponse des pixels et du décalage d’entrée. Ils sont tous les deux mesurés en millisecondes, et ils sont au moins un peu interdépendants – mais ce n’est pas du tout la même chose.

Commençons par établir les bases. En termes simples, le temps de réponse (ou « réponse des pixels ») décrit le temps nécessaire à un écran pour changer la couleur d’un pixel donné, dont des millions constituent l’image globale. De manière très générale, la réponse des pixels concerne l’apparence d’un écran. Avec un temps de réponse rapide, les images en mouvement seront nettes et claires plutôt que floues et tachées.

Quant au décalage d’entrée, il s’agit d’une mesure du délai entre la sortie du signal d’un périphérique source, tel qu’une console de jeux, un décodeur ou un PC, et l’image vidéo affichée à l’écran. Et tout est question de sensation. L’écran répond-il rapidement à vos entrées de contrôle dans un jeu ? Si c’est le cas, il a un faible décalage ou latence. S’il y a un délai notable entre le mouvement de la souris ou du pavé de commande et le mouvement à l’écran, il souffre probablement d’un décalage important.

Quoi qu’il en soit, la réponse et le décalage ne s’appliquent pas de la même manière à tous les types d’écrans et de panneaux, qu’il s’agisse d’OLED vs LCD ou de téléviseurs et moniteurs PC (notez que les téléviseurs et autres écrans commercialisés sous le nom de « LED » sont généralement des panneaux LCD avec rétroéclairage LED , pas réellement des panneaux LED).

Qu’est-ce que le temps de réponse ?

Comment le temps de réponse/la réponse en pixels sont-ils mesurés et que signifient réellement les chiffres ? La métrique la plus courante de la réponse des pixels est connue sous le nom de gris à gris, parfois abrégé en GtG. Comme son nom l’indique, il ne s’agit pas d’une mesure du temps nécessaire à un pixel pour passer complètement de l’arrêt à l’activation ou du noir au blanc. Au lieu de cela, la réponse des pixels GtG enregistre le temps nécessaire pour se déplacer entre deux couleurs intermédiaires.

De plus, la méthode VESA standard de l’industrie pour mesurer la réponse GtG n’enregistre même pas le temps complet pris pour cette transition intermédiaire. Il rejette en fait les premiers 10 % et les derniers 10 % de la transition, n’enregistrant que le temps pris pour les 80 % du milieu.

Il y a de bonnes raisons historiques à cette approche, y compris des difficultés à mesurer avec précision quand un écran atteint 100 pour cent de la couleur cible. Mais le hic, en particulier pour la technologie LCD, est que le début et surtout la fin de la transition des couleurs peuvent prendre plus de temps que 80 % du milieu.

(Crédit image : Shutterstock)

Montrée sur un graphique, la réponse en pixels d’un panneau LCD suit une courbe en « S », avec une réponse immédiate légèrement lente, suivie d’une phase intermédiaire rapide, avant que la réponse ne diminue considérablement vers la fin de la transition. Le résultat net est que le temps nécessaire pour passer complètement d’une couleur à une autre peut être considérablement plus long que la réponse GtG citée.

Il existe une autre mesure de la réponse des pixels connue sous le nom de MPRT ou « temps de réponse des images animées ». Il est destiné à être une meilleure mesure du flou perçu réel en fonction des capacités de l’œil humain.

En théorie, la réponse MPRT est une fonction directe du taux de rafraîchissement. Ainsi, un taux de rafraîchissement de 1000 Hz est nécessaire pour obtenir une réponse de pixel MPRT de 1 ms. Cependant, des mesures d’atténuation, notamment l’insertion d’un cadre noir ou des rétroéclairages stroboscopiques, peuvent améliorer la réponse MPRT en dessous du taux de rafraîchissement du panneau et au point où elle est généralement plus rapide que la réponse GtG d’un écran, du moins en termes de spécifications citées.

Cette réalisation, cependant, est accompagnée de plusieurs mises en garde. Pour commencer, ces mesures d’atténuation ne fonctionnent généralement pas lorsque le taux de rafraîchissement variable ou la synchronisation d’images est activé. De plus, les modes d’écran destinés à améliorer la réponse MPRT ont tendance à réduire le dynamisme et le punch visuel. Ainsi, il n’est souvent pas possible avec un écran donné d’obtenir la meilleure réponse MPRT disponible tout en maintenant des performances optimales à d’autres égards.

Temps de réponse : OLED sur LCD

Les panneaux LCD actuels les plus rapides sont cotés à 1 ms pour la réponse GtG et 0,5 ms pour la réponse MPRT. Mais des tests indépendants montrent un tout autre jeu de balle. Des sources telles que Rtings.com et Linus Tech Tips fixent la réponse des pixels de transition complète des ensembles OLED rapides comme les panneaux LG C1 et CX à environ deux à trois millisecondes, avec la majeure partie de la transition (et donc les performances équivalentes GtG) terminées en une fraction d’une milliseconde.

Les résultats pour la technologie LCD varient un peu plus, probablement en raison de la méthodologie. Mais le meilleur scénario pour un moniteur LCD IPS ultra-rapide, tel que l’Asus ROG Swift 360Hz PG259QN, en comparaison, est d’environ 3 ms pour la majeure partie de la transition et 6 ms pour le changement de couleur tandis que d’autres résultats poussent ces deux métriques à 6 ms et 10 ms ou plus respectivement. Dans tous les cas, OLED est clairement plus rapide.

Un téléviseur OLED de 48 pouces ou un grand moniteur OLED ? (Crédit image : LG)

Qu’est-ce que le décalage d’entrée ?

Avec la latence ou le décalage d’entrée, le taux de rafraîchissement et le traitement vidéo sont essentiels. Le premier dicte la latence minimale, le dernier ajoute un décalage par-dessus.

Le taux de rafraîchissement d’un écran impose une limite stricte à la latence minimale ou au décalage d’entrée qu’il peut atteindre. Pour donner quelques chiffres à ce sujet, la plupart des moniteurs et téléviseurs grand public se rafraîchissent à 60 Hz ou une fois toutes les 16,67 ms. Augmentez le taux de rafraîchissement à 120 Hz et l’écran se met à jour toutes les 8,33 ms.

Sur le marché des moniteurs de jeu sur PC, des taux de rafraîchissement jusqu’à 360 Hz sont désormais disponibles, se traduisant par une nouvelle image toutes les 2,7 ms (les téléviseurs peuvent cependant être un peu plus compliqués en raison de technologies telles que l’insertion d’images et le lissage des mouvements).

Pour comprendre pourquoi cela compte, imaginez un instant jouer à un jeu avec un taux de rafraîchissement de seulement 1 Hz – plutôt que les 60 Hz ou 120 Hz trouvés sur un téléviseur de jeu décent. Oui, ce serait absolument horrible en termes de fluidité de rendu. Mais vous pouvez bouger votre souris ou votre manette pendant une seconde complète et n’obtenir absolument aucune réponse à l’écran. Cauchemar.

Fonctionnant en dehors du mode jeu, le LG C1 est tragiquement lent à près de 90 ms, ce qui démontre parfaitement à quel point le traitement d’image peut avoir un impact.

Maintenant, 16,67 ms peuvent ne pas sembler longs à attendre, mais si l’écran a besoin d’un temps quelconque pour traiter le signal, cette latence ne fera qu’augmenter, car ces 16,67 ms ne sont également que la latence générée par votre écran. Un PC ou une console de jeux a besoin de temps pour traiter une entrée de contrôle, l’alimenter via le moteur de jeu et expulser des images en réponse. Tout s’additionne.

L’autre partie de l’équation est le traitement de l’image. Jusqu’à tout récemment, cela pouvait être mortel pour les téléviseurs, car la plupart des téléviseurs traitent lourdement la vidéo par défaut pour ajuster et (théoriquement) améliorer l’image, alors que les moniteurs de PC ont tendance à fonctionner avec des ajustements minimes.

Heureusement, certains téléviseurs offrent désormais un mode de jeu dédié à faible latence avec un traitement minimal. Ces téléviseurs ont tendance à être comparables à des moniteurs fonctionnant au même taux de rafraîchissement en termes de décalage. Le téléviseur LG C1 OLED a été mesuré aussi bas que 5 ms à 120 Hz. Curieusement, fonctionnant en dehors du mode jeu, le C1 est tragiquement lent à près de 90 ms, ce qui démontre parfaitement à quel point le traitement d’image peut avoir un impact.

Délai d’entrée : LCD sur OLED

En termes de taux de rafraîchissement, les moniteurs de PC actuels les plus rapides peuvent atteindre 360 ​​Hz, tandis que les téléviseurs à rafraîchissement le plus élevé acceptent un signal d’entrée de 120 Hz. Certains téléviseurs ont des taux de rafraîchissement internes plus élevés de 240 Hz ou plus, mais en termes de latence ou de décalage d’entrée, c’est le rafraîchissement du signal de l’appareil source qui compte.

Pour faire court, les téléviseurs OLED les plus rapides offrent un décalage de 5 ms seulement, tandis que les moniteurs PC les plus rapides, y compris le panneau Asus susmentionné, ainsi que d’autres moniteurs 360 Hz tels que l’Alienware AW2521H ont été cadencés à bien moins de 2 ms. Ainsi, alors que l’OLED l’emporte sur la réponse des pixels, certains moniteurs LCD ont un avantage avec le décalage d’entrée.

Alienware fabrique des ordinateurs portables de jeu très puissants (Crédit image : Alienware/Dell)

Niveaux idéaux de temps de réponse et de décalage d’entrée

Si c’est cela la réponse et le décalage, quels sont les niveaux réels de réponse et de latence dont vous avez besoin pour une bonne expérience ?

Pour les téléviseurs OLED, c’est assez simple. Vous avez besoin d’un ensemble moderne avec un véritable rafraîchissement de 120 Hz et un mode de jeu à faible latence. Pour l’instant, il n’y a tout simplement rien de plus rapide sur ce marché. La réponse des pixels de tels écrans est irréprochable, offrant une image très nette et nette. En fait, tout flou sera en grande partie une conséquence des limitations de la vision humaine. Pour la latence, les téléviseurs 4K 120 Hz avec OLED sont plutôt bons. Pour la plupart des joueurs, ils se sentiront très lisses et réactifs. Mais les joueurs d’esports sérieux peuvent apprécier quelque chose d’un peu plus rapide.

Ce quelque chose sera un moniteur de jeu dédié et c’est là que les choses se compliquent. C’est parce que les spécifications citées ne sont pas toujours un excellent guide pour l’expérience réelle de l’utilisation d’un moniteur de jeu.

Outre les différences discutées entre la réponse GtG et MPRT, les types de panneaux IPS et VA ont tendance à ne pas être entièrement comparables. Nous entendons par là que l’expérience subjective d’un panneau IPS de 1 ms est généralement un peu plus nette, plus claire et plus propre en termes de réponse qu’un panneau VA. IPS, en bref, a tendance à être plus rapide.

De plus, à peu près tous les moniteurs de jeu offrent un overdrive configurable par l’utilisateur qui peut accélérer la réponse mais également introduire des problèmes de qualité d’image indésirables tels que le dépassement et les images fantômes inverses. Toutes ces mises en garde mises à part, les derniers panneaux IPS 1 ms offrent les meilleures performances avec de très faibles niveaux de flou, tandis que les moniteurs VA 1 ms sont juste un peu en retard. L’échelon suivant et probablement le plus lent que vous devriez considérer pour les jeux est de 4 ms. Selon le moniteur en question, le type de panneau et les paramètres utilisés, ces écrans peuvent ne pas différer énormément en termes d’expérience subjective. Mais le pire d’entre eux aura sensiblement plus de flou qu’un écran de 1 ms.

Au-delà, vous êtes dans 7 ms et au-delà du territoire. Sur le papier, ça devrait aller. Mais comme nous l’avons vu, même les panneaux LCD les plus rapides évalués à 1 ms peuvent être mesurés à 10 fois plus longtemps pour une réponse dans le monde réel. Les spécifications citées doivent donc être considérées davantage comme un outil permettant de catégoriser les écrans que de définir des attentes en matière de performances réelles.

Mais qu’en est-il du décalage ou de la latence ? La plupart des joueurs trouveront qu’un moniteur PC avec un rafraîchissement de 144 Hz n’offre aucun décalage notable et se sent vraiment lisse et super rapide. Pour une compétition d’esports vraiment compétitive, il y a de petits gains à tirer des écrans 240 Hz et 360 Hz. Mais pour nous ? Nous serions très heureux avec un téléviseur OLED 120 Hz ou un moniteur 144 Hz 1 ms.

Les meilleurs moniteurs de jeu et téléviseurs 120 Hz d’aujourd’hui