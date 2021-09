Temps de sortie de Deathloop, taille de préchargement et bonus de précommande

La date et l’heure de sortie de Deathloop sont presque là et les fans de PC et PS5 peuvent toujours obtenir tous ses bonus de précommande dans les magasins PSN et Steam ainsi que le préchargement le jeu.

Nous sommes tous fatigués de voir le jeu et d’entendre ses prémisses encore et encore, mais les joueurs ne devraient pas dormir dessus car de nombreux points de vente l’ont présenté en avant-première comme un jeu de tir intelligent se déroulant dans un monde élégant et inoubliable. Et cela devrait sembler familier et fantastique pour les fans des précédents titres à la première personne d’Arkane Studio, Dishonored et 2017’s Prey.

Si vous êtes prêt à entrer dans son monde jazzy et à abattre chacune des cibles de Colt avant Julianna, la bonne nouvelle est que le jeu devrait sortir demain.

A quelle heure sort Deathloop ?

La date et l’heure de sortie de Deathloop sont 21h01 PT le 13 septembre, ainsi que 00h01 ET et 00h01 BST le 14 septembre pour PC via Steam.

Quant à PlayStation, le jeu sortira également à 00h00 HE et 00h00 BST le 14 septembre. Toutes ces heures sont officielles et sont gracieusement fournies par les spécifications du PC de Bethesda et les détails du lancement.

Comment précharger Deathloop sur Steam et PS5

Vous pouvez précharger Deathloop sur PS5 et PC via Steam dès maintenant en pré-commandant n’importe quelle édition du titre Bethesda.

Sa taille de téléchargement et de fichier n’est que de 29,984 Go sur PS5, comme l’a révélé le compte Twitter PlayStation Size, tandis que la configuration système minimale et recommandée pour PC demande 30 Go d’espace de stockage gratuit.

Le télécharger maintenant vous permettra de commencer à furtivement et à tirer le plus tôt possible, mais vous voudrez d’abord acheter la bonne édition.

Le Dr Wenjie Evans a rendu possible la boucle temporelle et est la seule personne qui sait vraiment comment cela fonctionne. Maintenant, vous savez qui remercier pour la gueule de bois constante. pic.twitter.com/8G0ZJbVK0U – DEATHLOOP (@deathloop) 12 septembre 2021

Bonus de précommande

Les bonus de précommande de Bethesda pour n’importe quelle édition du jeu incluent le skin de personnage Storm Rider Colt plus un bijou en tant que buff équipable. Les joueurs PS5 obtiennent également l’arme exclusive Royal Protector Machete.

L’édition Standard coûte 49,99 £ sur Steam et 59,99 £ sur PlayStation. Vous trouverez ci-dessous le prix et les récompenses uniques de l’édition Deluxe :

Édition Deluxe – 64,99 £ Steam/79,99 £ PSN :

Transtar Trancher Weapon (exclusivité PS5) Eat The Rich Tribunal Weapon .44 Karat Fourpounder Weapon “Party Crasher” Colt Skin “Sharp Shooter” Julianna Skin Two Trinkets (buffs équipables) Sélections de la bande originale du jeu

