Temps de sortie de la promo FIFA 22 Rulebreakers, fuites et écran de chargement

La date et l’heure de sortie de la promo FIFA 22 Rulebreakers sont presque là et il y a des prédictions d’écran de chargement en ligne ainsi que des fuites douteuses.

C’est l’événement d’Halloween pour le mastodonte du football d’EA et il est accompagné de cartes spéciales. Dans la préparation de sa sortie, il y a eu des écrans de chargement pour taquiner ce qui s’en vient.

Cela commencera plus tard dans la journée et les fans espèrent avoir des nouvelles concernant la première équipe.

À quelle heure sortent les cartes des règles FIFA 22 ?

La date et l’heure de sortie des cartes FIFA 22 Rulbreakers sont le 29 octobre à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 BST.

Il devrait se terminer le 12 novembre avec deux packs d’équipe d’une semaine chacun. Cet événement annuel a commencé l’année dernière et a vu des cartes spéciales pour Paul Pogba, Romelu Lukaku et Harry Kane.

Il y aura des joueurs impliqués de toutes les positions, donc nous aurons tout, des attaquants aux défenseurs et même aux gardiens de but.

Fuite des règles de la FIFA 22

Il n’y a eu aucune fuite forte ou fiable pour l’équipe FIFA 22 Rulebreakers 1 au moment de la rédaction.

Certaines personnes étaient enthousiasmées par la liste du roi Langpard sur Twitter impliquant Suarez, Llorente et Trent, mais l’utilisateur a fait savoir qu’il s’agissait d’une blague. Une autre fuite concerne Tik Tok qui prétend que ce qui suit sera impliqué :

Trent Alexander-Arnold (89) – CM

Harry Maguire (87) – CB

Robert Lewandowski (93) – ST

Jorginho (88) – CM

Philippe Coutinho (85) – LW

Franck Kessie (88) – CB

Cependant, cette fuite de Tik Tok ne semble pas probable car elle ne correspond à aucun des teasers du jeu de l’écran de chargement.

Écran de chargement

Trois cartes ont été taquinées via l’écran de chargement partagé sur le compte Twitter officiel de la série. Un joueur est un footballeur de Liverpool avec 90 allures, l’autre est un RW avec 88 allures et 86 tirs, et la finale est un Autrichien avec 89 dribbles.

Beaucoup de gens prédisent que l’Autrichien est Konrad Laimer qui joue pour le RB Leipzig. Quant à Liverpool, les suppositions vont principalement d’Alex Oxlade Charmberlain à Joe Gomez.

