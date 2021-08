Temps de sortie et comment obtenir le code

in

Certaines personnes se plaignent que la version bêta fermée de FIFA 22 ne fonctionne pas et c’est parce qu’elles ne connaissent pas l’heure de sortie et comment obtenir un code.

EA a annoncé quelques changements dans Ultimate Team, mais ce sont les améliorations apportées au mode Carrière qui sont les plus excitantes. Les joueurs pourront créer leur propre club pour éventuellement renverser les marchands de pétrole comme Man City, MyPlayer a un nouvel arbre de compétences et il y aura encore plus de cinématiques.

Non seulement cela, mais Alex Scott a également été ajouté aux commentaires pour offrir une pause rafraîchissante par rapport au parti pris d’Aston Villa d’Alan McInally.

Équipe ultime de FIFA 22 | bande annonce officielle

BridTV

4148

Équipe ultime de FIFA 22 | bande annonce officielle

https://i.ytimg.com/vi/_9ib6l-asIY/hqdefault.jpg

843617

843617

centre

13872

Pourquoi la bêta fermée de FIFA 22 ne fonctionne-t-elle pas ?

La bêta fermée de FIFA 22 ne fonctionne pas car elle n’est pas encore sortie.

Les joueurs ont pu télécharger la démo, mais il y a un problème disant qu’ils ne peuvent pas se connecter. C’est parce que les serveurs ne sont pas encore en ligne, donc la seule solution possible est d’attendre qu’elle démarre.

Bien que l’erreur de connexion soit ennuyeuse, vous n’avez pas trop de temps à attendre jusqu’à ce que vous puissiez enfiler le maillot de votre équipe préférée et commencer à taper dans le ballon.

À quelle heure commence la bêta fermée de FIFA 22 ?

La date de sortie de la version bêta fermée de FIFA 22 est le 12 août et elle commencera à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 BST.

Donc, pour ne pas résoudre le problème de fonctionnement, il vous suffit d’attendre et de vous connecter aux heures ci-dessus. Comme mentionné sur Reddit, les heures auraient dû être confirmées dans l’e-mail avec votre invitation.

Pour info, vous ne pourrez jouer qu’à Kick-Off et au mode qui vous a été proposé. Cela peut être Ultimate Team, Career Mode ou Volta.

Comment obtenir le code

Vous ne pouvez plus obtenir de code pour la version bêta fermée de FIFA 22 le 12 août, mais vous pourrez peut-être toujours en obtenir un pour le 25 août.

Bien que les chances soient minces, vous devez procéder comme suit avec votre compte EA :

Ouvrez les préférences de courrier électronique et cochez la case Oui, envoyez-moi un e-mail à propos des produits, des actualités… Sous les jeux préférés, sélectionnez FIFA 21, Ultimate Team, FIFA Mobile et plus si vous le souhaitez Choisissez votre plate-forme préférée Sélectionnez la mise à jour

La démo n’est disponible que pour PlayStation et Xbox, il n’y a donc aucune raison d’essayer si vous êtes sur PC.

FIFA 22 : Date de sortie de la démo d’essai et comment jouer

Dans d’autres nouvelles, Madden 22 : à quelle heure sort la version d’essai d’EA Play ? Comment télécharger l’accès anticipé