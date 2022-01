Temps de sortie Genshin Impact 2.4, compte à rebours de maintenance et bannières

La date et l’heure de sortie de la mise à jour 2.4 de Genshin Impact sont presque arrivées avec le compte à rebours pour sa maintenance officiellement annoncé.

Il y a beaucoup à anticiper pour les voyageurs avec la prochaine version du jeu. Nous avons deux nouveaux protagonistes dès le début, et Shenhe est un personnage que beaucoup de fans adorent déjà.

Shenhe et Yun Jin sont des débutants passionnants, mais il y a un protagoniste 5 étoiles de retour qui sera immédiatement poussé sous les projecteurs d’ouverture.

Quelle est la durée de mise à jour de Genshin Impact 2.4 ?

L’heure de mise à jour et de maintenance de la version 2.4 de Genshin Impact est de 14h00 PT, 17h00 ET et 22h00 GMT le 4 janvier.

Le billet de blog de MiHoYo indique que la maintenance commence à 06h00 UTC+8 le 5 janvier et que cela devrait se traduire par toutes les heures ci-dessus. Comme pour les patchs précédents, vous ne pourrez pas vous connecter au jeu.

A quelle heure démarre la mise à jour 2.4 de Genshin Impact ?

La date de sortie et l’heure de début de la sortie de la mise à jour 2.4 de Genshin Impact sont 19h00 PT et 22h00 HE le 4 janvier ainsi que 03h00 GMT le 5 janvier.

Toutes les heures ci-dessus dépendent de la maintenance du jeu d’une durée de cinq heures comme prévu et estimé par miHoYo. Il est possible que la version commence plus tôt ou plus tard que prévu, mais cela ne s’est produit avec aucun des chapitres précédents.

Les développeurs chinois récompensent tous les joueurs avec 300 Primogems en compensation du temps d’arrêt du jeu.

Dates de sortie des bannières

Les premières bannières de MiHoYo sont Shenhe et Xiao, et leur date de sortie est les 4/5 janvier. Ils ont chacun des souhaits d’événement de personnage distincts, mais ils partagent les mêmes personnages 4 étoiles :

Yun Jin Ningguang Chongyun

Après le début de Shenhe et le retour de Xiao, les prochaines bannières sont des rediffusions pour Ganyu et Zhongli. Ceux-ci devraient sortir le 25 janvier. Tous les souhaits de l’événement de personnage ont été détaillés lors de l’aperçu du programme spécial 2.4.

