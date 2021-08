Temps de sortie pour Sayu et événement d’armes

in

L’heure de sortie de la bannière Yoimiya dans Genshin Impact est proche, ce qui signifie que les fans obtiendront bientôt Sayu et un nouvel événement d’armes.

C’est le dernier souhait de l’événement de personnage avant que miHoYo ne passe à la mise à jour 2.1. Bien que la 2.0 ait été incroyable avec l’arrivée d’Inazuma, la 2.1 est en passe d’être la version encore en raison de l’arrivée de Baal, de plus d’îles d’Inazuma et – bien sûr – du destructeur de robots dinosaures, Aloy d’Horizon Zero Dawn.

La prochaine version de MiHoYo débutera début septembre, mais – avant cela – vous pourrez profiter de quelques feux d’artifice.

Teaser de personnage – « Yoimiya : la reine de l’été sur l’île de Narukami » | Genshin Impact

BridTV

3951

Teaser de personnage – « Yoimiya : la reine de l’été sur l’île de Narukami » | Genshin Impact

https://i.ytimg.com/vi/AtqToYEE5r4/hqdefault.jpg

839472

839472

centre

13872

A quelle heure sort la bannière Yoimiya dans Genshin Impact ?

L’heure de sortie de la bannière Yoimiya et Sayu dans Genshin Impact est 18h00, heure du serveur, le 10 août.

Il durera jusqu’au 31 août, puis la version 2.1 démarrera le lendemain. Bien que Baal et Kokomi soient des héroïnes attendues, vous ne voudrez pas manquer la future blonde car c’est une guerrière unique qui tire des feux d’artifice avec son arc.

Son aperçu du personnage dit qu’elle est une sœur héroïque aux yeux de nombreux enfants car elle a toujours une solution pour sauver la situation. Ses feux d’artifice réchauffent le cœur de tous les enfants, mais elle aide également tous ceux qui lui font part de leurs problèmes.

Sayu

Les personnages 4 étoiles de MiHoYo pour la bannière Yoimiya dans Genshin Impact sont Sayu, Diona et Xinyan.

Sayu est un personnage entièrement nouveau et elle est sans doute plus favorisée que Yoimiya. Alors que le premier aime régler les problèmes et faire sourire les visages, l’autre est un ninja paresseux qui préfère dormir au travail.

Elle maîtrise les arts du ninjutsu qui l’aident à se relâcher et à se débrouiller, et son excuse pour sa paresse est qu’elle veut passer son temps à des choses plus significatives.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Démo de personnage – ” #Yoimiya Dazzling Lights in the Summer ” | Genshin Impact Ceux qui ont une nature joyeuse et enfantine se sentiront sûrement les bienvenus au spectacle de feux d’artifice de Yoimiya.https://t.co/pdpwpSjaGc#GenshinImpact – Genshin Impact (@GenshinImpact) 9 août 2021

Souhait d’événement d’arme

Le souhait d’événement d’arme qui l’accompagne est l’Invocation Epitome. Les fans peuvent s’attendre aux articles suivants :

5 étoiles:

Impulsion tonnante (arc) Lame vers le ciel (épée)

4 étoiles :

Épée sacrificielle (Épée) Rainslasher (Claymore) Fléau du dragon (Arme d’hast) Fragments sacrificiels (Catalyseur) Arc de guerre de Favonius (Arc)

Ce souhait d’événement d’arme sera disponible jusqu’au 31 août.

MIHOYO : Date de sortie de Baal et compétences

Dans d’autres nouvelles, bannière Genshin Impact Yoimiya: Heure de sortie pour Sayu et événement d’armes