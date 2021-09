Temps de sortie, taille de préchargement et changements du réalisateur de Death Stranding coupés

La date et l’heure de sortie de Death Stranding Director’s Cut sont à l’aube, les fidèles de Sony étant désormais en mesure de le précharger.

Si vous possédez déjà le jeu sur PlayStation 4, vous pourrez le mettre à niveau pour seulement 5 £ sur PS5. Comme si cela ne suffisait pas, c’est aussi pour l’édition numérique de luxe qui comprend des éléments supplémentaires, notamment des combinaisons de jeu supplémentaires et des options de personnalisation de BB Pod.

Que vous procédiez simplement à une mise à niveau ou que vous prévoyiez de marcher dans les pieds battus de Norman Reedus pour la toute première fois, la bonne nouvelle est que le jeu sort demain.

À quelle heure sort le Death Stranding Director’s Cut ?

La date et l’heure de sortie de Death Stranding Director’s Cut sont 00:00 ET et 00:00 BST le 24 septembre.

Les deux heures ci-dessus sont une gracieuseté de la boutique PlayStation qui comprend un compte à rebours. Malheureusement, l’extension ne sera pas sur PC via Steam au lancement.

Cela n’a pas été confirmé pour PC de sitôt, mais il est possible qu’il puisse sortir sur Steam en 2022. C’est parce que le jeu de base était exclusif à PlayStation 4 et a ensuite été publié sur la boutique de Valve moins d’un an plus tard.

Taille de téléchargement de Death Stranding Director’s Cut

La taille du fichier de téléchargement et de préchargement pour Death Stranding Director’s Cut est de 68 Go.

Cela a été signalé pour la première fois par PlayStation Size sur Twitter, mais cela a été confirmé sur Reddit. Vous ne pouvez précharger le jeu que si vous avez précommandé l’édition Standard ou Digital Deluxe sur PS5.

Malheureusement, il ne semble pas que vous puissiez télécharger la mise à niveau à 5 £ avant le lancement. L’option n’est pas disponible sur le magasin PSN au moment de la rédaction, vous devrez donc probablement attendre demain pour l’option.

Liste des changements

Vous trouverez ci-dessous une liste de certains des changements et du nouveau contenu de l’extension :

Options de livraison supplémentaires, y compris catapulte cargo et Buddy Bot Combats de boss rejouables Défis supplémentaires Nouvelles options de combat Circuit fragile – courses contre la montre Nouvelles chansons – y compris les artistes Apocalyptica, Midge Ure et Woodkid Contenu exclusif PC Équipement Half Life et Cyberpunk 2077 Nouvelles missions d’histoire Mode performance avec Visuels 4K ciblant 60 FPS

Vous pouvez en savoir plus sur les changements apportés au jeu sur l’aperçu du blog PlayStation.

