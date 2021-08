Temps de trajet entre Jammu et Srinagar à réduire ! Ouverture du tunnel Quazigund-Banihal à la circulation pour procès ; détails

Entre Jammu et Srinagar, le tunnel de Quazigund à Banihal réduira le temps de trajet et la distance d’environ 1h30 et 16 kilomètres.

Tunnel Quazigund-Banihal : Une étape importante dans le développement des infrastructures du Jammu-et-Cachemire a été franchie. Le tunnel de 8,5 kilomètres de long entre Quazigund et Banihal au Jammu-et-Cachemire a été ouvert à la circulation pour procès. Entre Jammu et Srinagar, le tunnel de Quazigund à Banihal réduira le temps de trajet et la distance d’environ une heure et demie et 16 kilomètres, a déclaré le ministre de l’Union Nitin Gadkari dans un rapport de la PTI. Dans un tweet, le ministre de l’Union chargé des transports routiers et des autoroutes a déclaré que le tunnel, construit à 5 800 pieds au-dessus du niveau de la mer, remplacera le tunnel de Jawahar et fournira une connectivité par tous les temps.

Il y a quelques jours, il a été signalé qu’un premier essai de 24 heures de circulation de véhicules via le tunnel avait été mené par les responsables du projet, ce qui s’est avéré être un succès. Un rapport de la PTI avait indiqué que l’essai à part entière avait été effectué pendant une journée entière et s’était terminé vendredi à 10h00. Avant le procès, les fonctionnaires n’autorisaient qu’un trafic limité de véhicules à traverser le tunnel nouvellement construit. Cela a été effectué à intervalles réguliers en tant qu’essai de base avant la mise en service du tunnel pendant une durée de 15 jours, a déclaré Muneeb Tak, directeur général de Navayuga Engineering Company Limited, dans le rapport.

En juin 2011, les travaux d’aménagement ont été initiés par la firme Navyug Engineering pour réduire la distance entre Banihal et Qazigund de 16 kilomètres. Le projet a été développé sur le modèle Build Operate and Transfer (BOT) avec un système d’échappement. Cela assurera l’élimination des gaz ainsi que la pompe dans l’air frais. En outre, le projet de tunnel compte jusqu’à 234 CCTV, 126 ventilateurs Jet, ainsi qu’un système de lutte contre l’incendie qui a été équipé dans les deux tubes du tunnel. Le tunnel a été construit à une altitude moyenne de 1 790 mètres. Comme c’est 400 mètres plus bas que l’altitude du tunnel de Jawahar, on dit qu’il est moins sujet aux avalanches.

