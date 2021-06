Temps de transition post-pandémique : garder une longueur d’avance

Manabu Yamazaki

Par Manabu Yamazaki

Un an après le début de la pandémie, nous avons assisté à un changement de paradigme dans le fonctionnement des organisations. Les priorités changent rapidement, mais la continuité des activités, le renforcement de la résilience et les efforts à long terme pour s’adapter aux nouvelles circonstances restent les principaux.

La nouvelle phase de reprise d’activité a redéfini les attentes des clients, introduit de nouvelles façons de travailler et le besoin de solutions intelligentes pour les faciliter. Alors que l’expérience client, la stratégie numérique et la croissance resteront les domaines clés, il est devenu encore plus important de repenser ces concepts avec une nouvelle compréhension et de construire des actions prioritaires pour les activer.

Simplifier les affaires dans le nouvel environnement de travail hybride

L’adaptation à un environnement de travail hybride a accéléré l’utilisation de technologies qui étaient auparavant réalisables mais pas largement mises en œuvre. L’utilisation accrue de systèmes automatisés augmente la complexité des tâches et nécessite une main-d’œuvre technologiquement qualifiée, même pour les postes de niveau d’entrée.

Les affaires peuvent être simplifiées si les organisations étendent l’assistance à leurs clients et employés avec les meilleurs produits et solutions de bureautique qui permettent une expérience complète, cohérente et automatisée grâce à des solutions basées sur le cloud. Par conséquent, les organisations avec plus d’investissements technologiques et des travailleurs plus qualifiés en bénéficieront le plus.

Concentrez-vous sur le plaisir du client, du « pré » au « post » achat

Les clients sont les catalyseurs clés pour assurer la prospérité de l’entreprise compte tenu de leur parcours continu avec divers produits de plusieurs organisations. La compréhension des parcours des utilisateurs par les entreprises et l’adoption d’une approche centrée sur le client à travers divers points de contact client est un aspect clé pour assurer la satisfaction du client. Cela aide à obtenir des résultats encourageants pour l’entreprise en vivant et en travaillant ensemble pour le bien commun. Par conséquent, les organisations doivent investir en permanence dans la fourniture aux clients d’un portefeuille de produits et de solutions innovants tout en garantissant un service client et un support après-vente continus et transparents.

Ajout d’un nouvel accent sur la résilience

Alors que les blocages font partie de la nouvelle normalité, les chaînes de valeur mondiales finiront par s’arrêter. De tels risques ont conduit les organisations à repenser la manière de renforcer la résilience de leurs chaînes d’approvisionnement en devenant autonomes et en mettant l’accent sur la constitution de stocks pour éviter tout nouvel impact de la mondialisation. Une double approche de moindre dépendance vis-à-vis d’une installation de fabrication et des tentatives de rediriger une partie de la production vers des fournisseurs nationaux dans des centres de production diversifiés peut valoir la peine d’être débattue.

Diriger avec empathie

Les effets de la pandémie mondiale ne concernent pas seulement les organisations et leurs dirigeants, ils se répercutent jusqu’au niveau le plus junior. La prospérité des entreprises peut être atteinte en adoptant l’empathie sur le lieu de travail, qui est la clé de la culture axée sur les personnes. Bien qu’être empathique ait été au cœur de chaque organisation, il a maintenant évolué vers une forme plus interne, compatissante et solidaire. Il est essentiel que les organisations aident les employés en ces temps difficiles avec une assistance médicale et mentale pour leur bien-être général.

Accélérer la transition vers l’agilité

L’année dernière a appris aux entreprises l’importance de l’agilité, que ce soit en termes de personnes, de fonctions, de processus ou même de stratégie. Il a fallu une pandémie pour que les entreprises se rendent compte que l’agilité doit être ancrée dans toutes les couches de l’organisation pour expérimenter sa véritable puissance et rebondir plus rapidement en temps de crise comme celle-ci.

L’auteur est président et chef de la direction, Canon Inde

