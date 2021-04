Temps de verrouillage et de chargement pour de gros gains

Louis Navellier et Matt McCall ont fait gagner aux investisseurs une grosse somme d’argent plus tôt cette année… en seulement quelques semaines.

Ils veulent recommencer.

Lancé à la mi-décembre, Louis et Matt ont co-créé «Portefeuille Power 2021»A atteint un rendement de 38,5% en moins de huit semaines. Compte tenu de la taille et de la rapidité de cette performance, ils ont décidé de clôturer le portefeuille début février.

Avec le recul, c’était un timing incroyable, car le Nasdaq a commencé sa glissade en territoire de correction la semaine prochaine.

Mais vendre en février ne signifiait pas que Louis et Matt étaient devenus baissiers sur l’année.

Sur cette note, voici Louis de son essai que nous présentons ci-dessous dans le Digest d’aujourd’hui:

Beaucoup de choses ont changé au cours des derniers mois seulement depuis que nous avons construit ce portefeuille d’origine, et nous sommes aussi optimistes, sinon plus, au cours des 12 prochains mois que nous l’étions en décembre.

Louis et Matt pensent que le moment est venu de remettre des jetons sur la table. C’est ce dont ils discuteront mardi prochain lors de leur Feuille de route vers le rétablissement un événement.

Aujourd’hui, obtenons plus de détails directement de Louis. Je vais le laisser partir d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsburg

Préparez-vous pour le boom à venir

Par Louis Navellier

Je suis très heureux d'annoncer que mon collègue et ami InvestorPlace, Matt McCall, et moi-même reviendrons pour un Feuille de route vers le rétablissement événement mardi prochain.

Pour être honnête, nous ne nous attendions pas à nous retrouver si tôt.

Nous avons dévoilé notre premier portefeuille Power à la mi-décembre avec des actions que nous avions l’intention de détenir au cours des 12 prochains mois. Mais nous avons fait mieux en moins de deux mois que la plupart des portefeuilles en une année entière.

Le 9 février, notre portefeuille Énergie était en hausse de 38,5%, soit environ 5 fois le rendement annuel moyen du marché en seulement sept semaines et demie.

À Wall Street, si un gestionnaire de fonds rapporte 15% par an, c’est considéré comme une performance fantastique. Il peut vous faire connaître toutes les principales publications d’investissement. Après tout, le marché général rapporte environ 7% en moyenne, donc un rendement annuel de 15% est plus du double de la moyenne du marché.

Ensuite, vous avez des investisseurs superstar légendaires comme Warren Buffett. Buffett est largement considéré comme le meilleur investisseur du siècle dernier. Il est l’un des hommes les plus riches du monde grâce à sa capacité à repérer de grandes opportunités d’investissement. Chaque mouvement qu’il fait est suivi et examiné.

Le rendement moyen annuel à long terme de Buffett est d’environ 20%… soit environ 5% de mieux que votre gestionnaire de fonds de Wall Street le plus performant typique, qui rapporte un rendement de 15%.

Notre portefeuille Power a obtenu un rendement absolument incroyable – un rendement annuel «meilleur que Buffett» – en moins de deux mois.

Nous avons «gagné» le jeu de l’investissement en moins d’un quart du temps imparti, et nous avons déclaré la victoire en prenant les profits extraordinaires.

Beaucoup de choses ont changé au cours des derniers mois seulement depuis que nous avons construit ce portefeuille d’origine, et nous sommes aussi optimistes, sinon plus, au cours des 12 prochains mois que nous l’étions en décembre.

Nous avons beaucoup plus d’argent de relance qui est versé. Nous avons des vaccins contre le COVID-19 en cours de distribution et des restrictions sont assouplies. Notre économie est en train de rouvrir et prête à la reprise.

Et nous pensons que nous sommes sur le point d’assister à l’un des plus grands booms économiques de l’histoire des États-Unis.

Les mots ne peuvent pas commencer à décrire la quantité d’énergie économique refoulée. Et au fond, vous pouvez aussi ressentir cette énergie refoulée.

Au cours des 12 derniers mois, des millions d’Américains ont essentiellement été prisonniers chez eux. Ce qui s’en vient, c’est l’équivalent économique d’un jailbreak à l’échelle nationale.

Nous «sortons de prison» d’un seul coup, ce qui amènera toute l’économie mondiale à devenir une supernova.

Et nous pensons que le moment de se positionner est maintenant. La réalité est que l’opportunité est trop grande pour la laisser passer.

La montée en puissance du marché boursier que nous avons vue depuis le krach boursier du COVID-19 l’année dernière n’est que le début. Il a le potentiel d’envoyer des actions de haute qualité soigneusement sélectionnées jusqu’à 300%, 500% et même 1 000% au cours des deux prochaines années.

C'est exactement ce dont nous voulons parler davantage sur Mardi 20 avril à 19 h HE dans notre Feuille de route vers le rétablissement un événement.

La vérité est que c’est une période incroyablement excitante pour investir. Avec un retour à la normale en vue, un boom technologique et économique est sur le point de démarrer de manière significative. C’est pourquoi nous pensons que 2021 sera l’une des meilleures années pour investir.

Sincèrement,

Louis Navellier