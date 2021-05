Temps désespéré: les MPME recherchent la livraison à domicile de tous les biens parmi les recommandations au gouvernement pour maintenir leurs moyens de subsistance

Selon l’organisme RAI des détaillants, le secteur représentait un investissement de Rs 2 50 000 crore tandis que près de Rs 75 000 crore pourraient devenir NPA si des mesures urgentes pour atténuer les défis du fonds de roulement ne sont pas prises.

Les MPME touchées par Covid ont maintenant exhorté le gouvernement à leur permettre la livraison à domicile de marchandises pendant la période de verrouillage sans distinction entre les produits essentiels et non essentiels. L’idée faisait partie d’un certain nombre de recommandations présentées au gouvernement par la Fédération des micro, petites et moyennes entreprises indiennes (FISME), organisme des MPME, mardi «pour permettre aux MPME de créer et de maintenir leurs moyens de subsistance pendant les verrouillages, aboutissant aux enseignements du premier et la deuxième vague de Covid-19 », a déclaré la fédération. Il a également demandé la vaccination prioritaire du personnel de livraison à domicile en tant que travailleurs de première ligne.

«Il ne s’agit pas seulement de nourriture, d’épicerie ou de médicaments, etc., votre ordinateur est également un produit essentiel lorsque vous travaillez à domicile. Donc, ce qui a été considéré comme essentiel et non essentiel l’année dernière, nous ne pouvons pas fonctionner avec ces règles maintenant. Vous avez besoin de presque tout. Et si votre climatiseur tombe en panne maintenant? N’est-ce pas essentiel pour vous d’en acheter un nouveau? Tout ce qui peut être livré à domicile en toute sécurité doit être autorisé. La sécurité est importante et non ce que vous recevez à domicile », a déclaré Anil Bhardwaj, secrétaire général de la FISME à Financial Express Online.

La fédération a également recommandé la facilité de faire des affaires en ligne pour les petites entreprises en réduisant «les charges de conformité (TPS) et les normes d’enregistrement». Cela contribuerait grandement à permettre la numérisation des MPME, a-t-il ajouté. En outre, la protection contre le vandalisme ou l’action de la police pour le personnel de livraison à domicile avec le commerce électronique et les MPME figurait également parmi les principales demandes. «Les États doivent s’abstenir d’apporter des modifications arbitraires aux directives de verrouillage et doivent adopter une politique constante pendant une période de trois semaines. Cela aide les MPME à gérer leur fonds de roulement et à soutenir leurs activités. Toute forme de discontinuité ou de restriction de leurs activités peut conduire à anéantir leur existence elle-même », a déclaré Bhardwaj.

Les MPME de plusieurs secteurs à savoir, la vente au détail, l’aviation, l’hôtellerie et autres, qui étaient parmi les plus durement touchées en raison de Covid l’année dernière, étaient proches de la reprise du niveau pré-pandémique avant que la deuxième vague de Covid ne frappe après février 2021. Par exemple, selon Selon l’Association des détaillants d’Inde, la reprise mensuelle du secteur de la vente au détail était proche du niveau d’avant Covid pour le mois de février, les ventes atteignant 93 pour cent au cours du mois par rapport à février 2020. L’association s’attendait à une reprise complète en mars .

La RAI, pour sa part, avait également fait des recommandations au ministère des Finances et à la Banque de réserve de l’Inde au début du mois. Cela comprenait l’extension des avantages de l’ECLGS 3.0 aux entreprises de détail avec un financement supplémentaire, l’annonce d’un moratoire sur le principal et les intérêts pendant six mois pour les 26 secteurs en difficulté sous ECLGS, obligeant les banques à accorder des prêts de fonds de roulement ad hoc de 30 pour cent de plus que l’actuel. des limites afin que les paiements critiques tels que les salaires et les salaires puissent être effectués, et l’octroi d’une subvention d’intérêts pour réduire le fardeau des intérêts. Selon l’association, le secteur de la vente au détail représentait un investissement de Rs 2 50 000 crore tandis que près de Rs 75 000 crore pourraient devenir NPA si des mesures urgentes pour alléger les défis du fonds de roulement ne sont pas prises.

