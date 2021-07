Temps difficile à venir pour les actifs à risque ; Fed a prés. La bénédiction de Biden de faire “tout ce qui est nécessaire”

“L’opportunité pour le bitcoin reste très, très brillante”, selon le PDG de Grayscale, en fonction de ceux qui investissent, de la taille de leurs allocations et avec la conviction qu’ils le font. Quant à la réduction, le président de Guggenheim a déclaré qu’elle commencerait au plus tôt en mars de l’année prochaine.

Cette semaine a commencé sur une note rouge, le prix de Bitcoin passant en dessous de 30 000 $ pour la première fois depuis plus d’un mois. Mais avant le milieu de la semaine, nous avons fait des progrès et nous avons frôlé les 33 000 $.

Commentant cette volatilité, Michael Sonnenshein, PDG de Grayscale Investments, a déclaré que les investisseurs qui allouent à la cryptographie savent qu’elle en fera partie.

« La plupart des investisseurs avec lesquels nous traitons ne regardent pas les mouvements de prix ou la volatilité à court terme. Leurs allocations cryptographiques se situent vraiment sur un horizon temporel à moyen et long terme. Donc, je ne pense pas que les gens se sentent terriblement déconcertés lorsqu’ils voient des mouvements soudains sur le marché », a-t-il déclaré dans une interview à Bloomberg cette semaine.

Mais avec Bitcoin tombant en ligne avec les actions cette semaine, est-ce un jeu de diversification ? “Certainement”, a déclaré Sonnenshein, notant que pour de nombreux investisseurs, il s’agit d’un “flux de retour différencié”.

Alors que les hôtes de Bloomberg entendent qu’il n’y a pas d’argent sur la touche qui veut entrer, selon Sonnenshein, en fonction de ceux qui investissent sur le marché, de la taille de leurs allocations et avec la conviction qu’ils le font, « l’opportunité pour Bitcoin reste très très brillant.

«Même s’il n’y a pas d’ETF Bitcoin aujourd’hui, les investisseurs n’attendent pas pour ajouter de la crypto à leurs portefeuilles. BTC fait des centaines de millions de dollars par jour en volume de négociation notionnel. »

Sonnenshein a également commenté les déblocages du GBTC qui préoccupent de nombreux investisseurs et s’interrogent sur son effet sur la croissance si importante du fonds.

“C’est un peu trop tôt pour le dire”, a-t-il déclaré. “Mais ce que nous avons vu, c’est qu’avec le commerce de BTC à un prix inférieur à la valeur liquidative, de nombreux investisseurs, en particulier l’argent institutionnel, se sont lancés dans ce commerce en réalisant que ce capital peut réellement les aider à posséder ou à contrôler plus de bitcoins qu’il ne le serait si ils achetaient du bitcoin sur le marché au comptant », ce qui le ramènera finalement vers la valeur liquidative et « dans le scénario le plus long, ce sera un ETF qui arbitrerait toute décote par rapport à la valeur liquidative », a ajouté Sonnenshein.

Crises de colère

Fait intéressant, le gouvernement continue d’injecter de l’argent sur le marché qui joue en faveur de Bitcoin. Alors que le président de la Réserve fédérale a assuré que le resserrement quantitatif ne se produirait pas pour le moment, le président américain Joe Biden a également déclaré cette semaine que l’inflation était temporaire.

« La Fed est indépendante. Il devrait prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour soutenir une reprise économique forte et durable. »

Le président a déclaré que ses plans pour investir davantage dans les infrastructures et de meilleurs soins pour les personnes âgées et les enfants amélioreraient la productivité et augmenteraient les salaires sans augmenter les prix. Cela, a-t-il dit, “supprimera la pression de l’inflation (et) donnera un coup de pouce à notre main-d’œuvre”.

Avec la réunion de la Fed la semaine prochaine et Jackson Hole, on s’attend à ce que la Fed fournisse des éclaircissements sur le tapering. Dans une interview avec Bloomberg, le président de Guggenheim Investments, Scott Minerd, a déclaré :

« Il a été très intéressant de voir à quel point un certain nombre de membres du FOMC de la Fed sont devenus bellicistes en si peu de temps… Je pense que d’ici septembre, la Fed se sentira probablement obligée d’expliquer comment le tapering fonctionnera, mais ce ne sera peut-être pas le cas. impatient d’annoncer une date à laquelle il commencerait. Je pense que le début du tapering serait au plus tôt en mars de l’année prochaine. »

Mais tout signe d’accélération serait interprété comme mauvais pour le marché boursier et probablement bon pour les obligations, a-t-il ajouté. Même avant cela, Minerd avait mis en garde contre les mois difficiles à venir.

“Habituellement, le marché boursier a ses performances les plus faibles au cours des mois de septembre et octobre”, avec l’ancienne règle – vendre en mai, disparaître, revenir à la fête du Travail.

Tout en mettant en garde contre « une période saisonnièrement difficile pour les actifs à risque », Minerd a parlé de Bitcoin. Appelant cela un «actif à risque», il estime que la dernière baisse pourrait avoir encore plus de recul.

“Je pense qu’il y a encore plus d’air à sortir de cela”, a-t-il déclaré. Cela signifie qu’en fin de compte, quelque chose d’environ 15 000 $ sera le marché haussier standard pour un marché baissier, selon lui.

En tant que tel, il n’achètera pas la crypto-monnaie de sitôt, mais prendrait cette décision en fonction de l’évolution des prix à l’avenir.

Bitcoin/USD BTCUSD

32 402,6097 $385,591,19%

Volume 23,64 bVariation 385,59$Ouverture32 402,6097$Circulation 18,76 mMarket Cap 607,99b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.