Temps difficile pour la roupie, va-t-il marquer 72,80 ?

Les facteurs de dépréciation de la roupie sont plus puissants que son appréciation.

Par Amit Pabari

“Lorsque vous faites face à des événements inattendus, vous devez essayer de surmonter ces problèmes, mais en même temps, vous ne devez pas vous écarter de votre objectif initial que vous vous êtes fixé au début.”

La réponse idéale à cette pensée aurait pu faire réfléchir tous les exportateurs et importateurs tandis que la roupie est passée de 74,20 à 73 niveaux. Les marchés restant trop volatils, cela a donné un “La situation gagnant-gagnant” tant pour les importateurs que pour les exportateurs au cours des derniers mois. Lorsque la roupie est passée à 72,40 niveaux en mai à mi-juin, les importateurs ont applaudi, tandis que lorsque la roupie est passée à 74,95 niveaux en juillet, les exportateurs ont applaudi, et maintenant avec 73 niveaux de retour, les importateurs semblent à nouveau heureux. Ceux qui maintenaient un processus défini et un plan structuré pour couvrir leurs expositions n’ont pas été très impactés.

Bien au-delà du point de vue de la gestion des risques, il devient crucial de comprendre “Quels facteurs ont exactement conduit à une appréciation de la roupie au-delà de 74 niveaux, en particulier lorsque les probabilités favorisaient une dépréciation ? »… Vérifions un par un et analysons ce qui s’est passé.

Flux constants de FII : La vague continue d’afflux liés à l’introduction en bourse, aux emprunts d’entreprises et au rééquilibrage de fin de mois MSCI a continuellement soutenu la roupie par rapport au dollar. Cela comprenait les emprunts d’Adani green d’une valeur de 750 millions de dollars, ceux de la banque Axis d’une valeur de 600 millions de dollars et SBI de 550 millions de dollars via la vente d’obligations AT1 à l’étranger. Le rebond des actions nationales, la faiblesse généralisée du dollar et la restriction réglementaire du gouvernement chinois ont conduit à davantage de flux de FII vers l’Inde. Cela était clairement visible car FII est resté un investisseur net d’une valeur de Rs. 16 500 en août.Absence d’intervention de la RBI : Avec de telles entrées haut de gamme, la roupie a enregistré ses gains les plus élevés en une seule journée sur quatre mois dans un contexte d’absentéisme d’intervention du BIG bull-RBI sur le marché spot. Compte tenu de l’énorme liquidité en roupies du système, la RBI se serait retirée de l’intervention qui a permis à la roupie d’afficher de solides gains d’environ 1,6% en quatre jours.Appétit pour le risque amélioré : Le dollar américain s’est affaibli suite aux signaux du président de la Fed Powell selon lesquels la banque centrale n’est pas pressée de relever les taux et n’a pas non plus fourni de calendrier pour réduire l’assouplissement quantitatif lors de l’événement « Jackson-Hole » le plus médiatisé. Avec ce rendement américain à 10 ans s’échangeant légèrement en baisse à 1,27%, tandis que l’indice dollar a connu une forte baisse à 92,20 par rapport à un plus haut de 9 mois à 93,75 après son discours, les devises des marchés émergents ont réagi positivement.

Bien que la roupie se soit stabilisée après une montée raide et appréciée, elle reste sous la pression de plusieurs sources. Examinons de plus près les facteurs qui pourraient contribuer au plafonnement des gains en roupies :

Pic dans le pétrole brut : les perturbations de l’approvisionnement alors que l’ouragan IDA a fermé environ 80 % de la production de pétrole et de gaz du golfe du Mexique et la chute des stocks de brut aux États-Unis ont entraîné une augmentation des prix du pétrole au-dessus de la barre des 70 $. Et cela n’est pas une bonne nouvelle pour un pays importateur net de pétrole comme l’Inde.Attente croissante d’une troisième vague frappant l’Inde : Les nouveaux cas quotidiens de COVID en Inde oscillent actuellement autour de la barre des 40 000 par jour, mais la façon dont les citoyens se précipitent hors de chez eux pour célébrer crée une opinion contraire de la situation. Avec la réouverture des écoles et la surpopulation pendant la saison des festivals, cela pourrait devenir un point préoccupant pour l’activité commerciale et économique à venir. Les mauvais signaux viennent déjà du Kerala actuellement, où le virus mortel Nipah est venu comme une autre épine dans le pied, faisant pression sur l’État pour qu’il resserre davantage les restrictions. Cela bloquera la reprise au cours des prochains trimestres et aura un impact sur la monnaie locale.Déficit commercial : une roupie plus faible pourrait être envisagée avec un déficit commercial croissant, avec une demande saisonnière d’or due aux jours propices pour les mariages et les festivals pour faire augmenter les importations non pétrolières. Selon des données récentes, le déficit commercial de l’Inde s’est creusé à 13,87 milliards USD en août, contre 8,2 milliards USD à la même période l’année dernière, marquant le plus grand écart commercial depuis avril. Une demande plus élevée de biens mondiaux et des exportations plus faibles en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et de la hausse des coûts d’expédition pourraient aggraver le déficit commercial au cours des prochains mois. Ce sera un facteur supplémentaire à la faiblesse de la roupie.Intervention RBI : La roupie n’étant pas en mesure de plafonner les gains au-delà des niveaux de 72,90 malgré un flux durable au cours des trois premiers jours du mois de septembre et remontant vers les niveaux de 73,15, cela suggère que la RBI pourrait être de retour en action à la baisse. En fait, les niveaux actuels ne sont pas rentables pour la RBI qui était intervenue alors que la roupie se situait autour de la zone 74-74,40 et avait constitué ses réserves de change.

Configuration technique :

Le graphique hebdomadaire USDINR ci-dessous suggère que la paire suit une ligne de tendance de très près. Globalement, on peut facilement voir que la paire USDINR se négocie dans une fourchette de 72,30 à 75,50 au cours de la dernière année. Et depuis quelques semaines, la paire respecte gracieusement les niveaux de support et de résistance des lignes de tendance à la hausse et à la baisse. Actuellement, la paire a pris un support près des niveaux de la ligne de tendance haussière de 72,80 et montrant un mouvement de retournement. S’il maintient ces niveaux à court terme et dépasse 73,20 de manière convaincante, nous pouvons nous attendre à une évolution vers les niveaux 73,80-74,00. Il y a très peu de probabilité que la paire puisse casser 72,80 et se déplacer vers un autre support des niveaux 72,50 ou 72,30.

Perspectives:

Dans l’ensemble, les facteurs de dépréciation de la roupie sont plus puissants que son appréciation. Progressivement, si les afflux s’arrêtent et que la banque centrale poursuit son intervention sur les marchés des changes, elle pourrait se tourner en faveur d’une roupie plus faible. Finalement, une confirmation d’une annonce formelle de réduction par la Fed devrait entraîner un regain de vigueur du dollar américain et nous pourrions voir le DXY reprendre son élan au-dessus de la barre des 93,50. Avec l’implication plus élevée d’une corrélation positive de la paire USDINR, nous pourrions assister à un nouveau test de 73,80-74,00 à court terme et de 74,50 à moyen terme. Le support solide de la paire se situe au niveau de 72,80.

(Amit Pabari est le directeur général de CR Forex Advisors. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.