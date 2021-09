TEMPS FORTS À LA COTERIE et MAGIC – WWD

Après une interruption de 18 mois, les salons MAGIC et Coterie sont revenus au Jacob K. Javits Center de New York pour des événements en personne du 19 au 21 septembre. Lors des deux salons, de nouveaux exposants et des labels émergents ont fait leurs débuts, bien qu’établis. les créateurs ont dévoilé de nouvelles collections. Dans les collections de printemps des marques de prêt-à-porter et d’accessoires, les styles féminins, les couleurs vives, les imprimés ludiques et les silhouettes intrigantes se sont démarqués et ont signifié le message saisonnier d’optimisme.

Ici, WWD met en lumière les marques de rtw et d’accessoires pour femmes des salons New York Coterie et MAGIC.

Points forts de la Coterie

Une robe de Charo Ruiz. Avec l’aimable autorisation de Charo Ruiz

Marque: Charo Ruiz

Designer: Charo Ruiz

Passé: Charo Ruiz, fille et petite-fille de couturières, a grandi à Séville parmi les tissus et les motifs. Elle a commencé sa carrière en tant que mannequin à Barcelone à la fin des années 70 et s’est finalement installée à Ibiza pour lancer sa propre collection, lancée en 1989. Destinée à la fille aux accents méditerranéens, la collection met en valeur les artistes et utilise différents imprimés. Composée principalement de robes, la ligne a commencé à se vendre sur la plage et vend aujourd’hui des détaillants tels que Net-a-porter, Intermix, Shopbop, Revolve et Forward. Son fils et sa fille, Pablo et Paloma, dirigent l’entreprise, toujours basée à Ibiza.

Styles clés : Robes bordées de dentelle de voile de coton; des couvertures en dentelle romantiques et mignonnes et des caftans qui vont de la plage au dîner ; hauts courts en voile de coton et guipure brodés ; hauts avec empiècements en guipur et bretelles délicates; jupes longues en voile de coton coupe paysanne.

Prix ​​en détail: 300 $ à 750 $.

Un look de Blanca Spring 2022 Photo de courtoisie

Marque: Blanca

Fondateur/Concepteur : Ana Piteira

Passé: “Lancé dans le cadre de la croissance Reliquia [Collective] famille, Blanca sert d’offre de vêtements pour compléter le look », a déclaré la marque basée à Sydney à WWD. “L’esthétique globale est dérivée d’une rencontre entre le style vintage et le style moderne – des looks vus dans les rues de Paris et de Milan.” La marque produit un nombre limité de pièces par style tout en offrant un assortiment robuste de « bases de garde-robe », pour un port quotidien sans couture. De plus, la marque propose des vêtements « intemporels, emblématiques, confortables et transitionnels ».

Styles clés : Des chemises et des robes-chemises oversize en coton boutonnées, telles que les chemises à fines rayures « Benny », les chemises à manches courtes « Le Caire » et les chemises monochromes « Cruz », associées à un short en coton « Lars » assorti. Coiffé d’un mélange de robes fluides (les robes vichy « Fennie »), de tailleurs carrés et de tricots colorés.

Prix ​​en détail: 150 $ à 350 $.

Une robe de CeliaB photo de courtoisie.

Marque: CéliaB

Designer: Célia Bernardo

Passé: Bernardo, qui aime les couleurs vives et l’art, a déjà travaillé à Shanghai pendant sept ans avant de créer sa propre boutique en ligne. Elle portait une de ses robes à Milan et quelqu’un de Moda Operandi l’a vue et elle a reçu sa première commande. Basée à Olviedo, en Espagne, ses robes sont fantaisistes et toujours colorées. Elle travaille avec des artistes dans la conception de ses imprimés et ses comptes de vente au détail incluent Neiman Marcus, Canary, Tootsie’s et Shopbop.

Styles clés : Robe à mancherons à volants avec beaucoup de détails; robe imprimée colorée à nouer sur les épaules; la robe portefeuille à manches bouffantes.

Prix ​​en détail: 300 $ à 500 $

Regards de St. Cloud Spring 2022 Photo de courtoisie

Marque: Saint-Cloud

Designer: Équipe de design

Passé: La marque émergente de tricots St. Cloud a été fondée en 2018 à Melbourne, en Australie, dans le but “d’apporter un mélange de modèles de tricot intéressants et originaux” dans les garde-robes des clients chaque saison, a commenté la marque. Les liens étroits de la marque avec les filatures mondiales leur permettent d’utiliser une large gamme de mélanges de fils, résultant en des modes qui jouent sur la texture, le point et la couleur. « St. Le tricot Cloud est une question de détail – chaque saison, vous trouverez un petit détail clé dans notre collection.

Styles clés : Les mailles haut de gamme sont au cœur de la marque, comme en témoignent les polos « Porsha » en maille longue, la robe sans manches « Maxine » à rayures en V, les mailles à col montant space dye et les polos midi. La marque propose également des garde-robes féminines allant des costumes légers aux pièces soyeuses.

Prix ​​en détail: 150 $ à 350 $.

Le top Mel de Ser.oy.a

Marque: Ser.oy.a

Designer: Ohad Seroya, fondateur et directeur créatif

Passé: Seroya a lancé la marque de mode contemporaine pendant la pandémie avec un engagement à catalyser le changement social grâce à des partenariats philanthropiques. Pour l’automne, le partenaire philanthropique de la marque est Badass Animal Rescue et pour le printemps, la société a l’intention d’aider plusieurs entreprises de Chelsea, le quartier new-yorkais de Seroya. La marque dit qu’elle n’est pas basée sur le genre, mais est basée sur tout le monde. La collection propose des designs sans contrainte et décontractés, sans distinction de sexe.

Styles clés : Un pull vieilli avec un bord brut ; la robe Emma, ​​qui est une robe midi en soie extensible ; le haut Mel, qui est une chemise à l’avant et l’arrière est ouvert avec une cravate ; et les jeans Maggie, qui s’enclenchent sur le bas pour les rendre skinny ou droits.

Prix ​​en détail: Les chandails se vendent entre 150 $ et 220 $, le denim entre 220 $ et 420 $ et les hauts 230 $.

Faits saillants de la MAGIE

Styles de chaussures de Camper Footwear Photo de courtoisie

Marque: Chaussures de camping

Designer: Équipe de design

Passé: La marque basée à Majorque, en Espagne, a été fondée en 1975. Aujourd’hui, il existe plus de 40 magasins physiques dans environ 400 pays, ainsi que des entreprises de commerce électronique et de gros.

Styles clés : La marque vend des baskets et des sandales à la mode, ainsi que des bottes et des chaussures à plateforme pour hommes, femmes et enfants. Il y a aussi une petite sélection d’accessoires.

Prix ​​en détail: Entre 130$ et 145$.

Un pantalon en jean de chez Ceros Jeans AC01

Marque: Jean Ceros

Designer: Équipe de design

Passé: La start-up du denim, qui vend exclusivement en gros, a été fondée à Los Angeles il y a à peine trois mois et prévoit d’expédier ses premières commandes en décembre. L’assortiment se compose de jeans, de shorts en jean et de vestes en jean.

Styles clés : Jean mom; fusées éclairantes; jambe large; jambe droite et beaucoup de jeans déchirés. “Tout sauf les skinny”, a déclaré Patrick Cho, directeur de la marque Ceros Jeans.

Prix: 22 $ ​​à 26,50 $ pour la vente en gros.

Styles de lunettes de No.2 Eyewear ANCAJAIER 章潔

Marque: Lunettes n°2

Designer: Swin Huang

Passé: La start-up de lunettes de soleil basée à Brooklyn, NY a été fondée par Swin Huang, qui est également le designer principal, en février 2021. La marque vend via son propre site de commerce électronique et une petite liste de partenaires grossistes, y compris des boutiques indépendantes. et les magasins de musées, et espère un jour entrer dans la vente au détail de brique et de mortier.

Styles clés : Lunettes de soleil super légères et durables en acier japonais sans vis.

Prix ​​en détail: 240 $ la paire.

Un regard de Lena STUDIO REDPIN

Marque: Léna

Designer: Équipe de design

Passé: La marque basée à Los Angeles vend en gros des vêtements rtw contemporains pour femmes à la mode rapide à une variété de boutiques et de boutiques indépendantes.

Styles clés : Beaucoup de couleurs unies et de robes. “Les gens ne vont pas vraiment à des fêtes ou à des occasions spéciales, à des événements, alors ils veulent des trucs de base”, a déclaré Jin Kim, un représentant des ventes de la marque.

Prix: 20 $ à 30 $ en gros pour chaque article ; les pièces sont vendues par lot de six.