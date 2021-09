Temps forts de la semaine : Bitcoin et Ethereum en hausse

Au cours de cette semaine, le marché des crypto-monnaies a vu les prix des principales devises du marché augmenter. Bitcoin et Ethereum ont le vent en poupe. Il y a quelques jours, nous avons rapporté de CryptoTendencia les détails à ce sujet.

Le prix d’Ethereum a momentanément dépassé les 4 000 $ vendredi. En fait, la deuxième plus grande crypto-monnaie du marché s’en est mieux tirée que Bitcoin cette semaine. Le premier a réussi à s’apprécier de plus de 21 %, tandis que la valeur du second n’a connu qu’une augmentation de 2 % dans la fenêtre de temps susmentionnée.

La demande croissante de NFT (jeton non fongible) aurait contribué à propulser Ethereum à son plus haut niveau, pour se positionner comme la deuxième plus grande crypto-monnaie.

Quant au Bitcoin, ses prix ont eu du mal à clôturer au-dessus de 50 000 $. Maintenant, depuis une semaine et demie, les prix oscillent entre 46 000 $ et 50 000 $, mais une tendance claire n’a pas encore émergé.

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négocie à 50 895 USD, enregistrant une croissance de 1,62% au cours des dernières 24 heures. Alors qu’Ethereum est à 3 900 USD, obtenant une hausse de 1,41% au cours des dernières 24 heures. Ceci est détaillé par notre outil interne, crypto online. Tout indique qu’en effet, Bitcoin et Ethereum continuent d’augmenter.

Cycle haussier du Bitcoin selon Raoul Pal

Pendant ce temps, Raoul Pal, un ancien dirigeant de Goldman Sachs, a prédit un cycle de marché haussier solide avec une valeur astronomique pour Bitcoin et également pour Ethereum, les deux plus grandes crypto-monnaies.

Il a fait l’analyse lors de l’émission Bankless sur YouTube. L’ancien cadre de Goldman Sachs a expliqué :

«Ma prédiction de prix était ETH au-dessus de 20 000 $, et c’est très simple. Tout ce que j’ai fait, c’est mapper le graphique ETH sur le graphique Bitcoin 2017. Ils fonctionnent parfaitement et cela vous donne 20 000 $. Il n’y a pas de grande science là-dedans, mais ça fait du bien.

En substance, il estime que, dans les prochains mois, Ethereum pourrait augmenter de 480% et coûter 20 000 $. Selon cet analyste, le prix du Bitcoin pourrait atteindre jusqu’à 350 000 dollars.

Les données de Chainalysis suggèrent que Bitcoin atteindra 100 000 $ plus tard cette année

D’autre part, le PDG de Chainalysis, Michael Gronager, a déclaré que Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ d’ici la fin de l’année.

Dans une interview avec Bloomberg, Gronager a déclaré qu’il voyait une tendance dans laquelle les crypto-monnaies les plus stables, Bitcoin et Ethereum, croissent d’année en année, parfois plus rapidement que d’autres. Gronage a déclaré que si quelque chose d’intéressant se produit pendant un marché baissier, votre entreprise peut croître plus rapidement dans un marché haussier.

Alors oui, je pense que nous sommes toujours dans un marché haussier. Je pense que nous pouvons en voir plus de 100 000 d’ici la fin de l’année. Moi aussi je serais optimiste à ce sujet. On peut aller plus loin pour voir des prix plus élevés. Tenu.

La société Franklin Templeton cible Bitcoin

Une autre des nouvelles les plus discutées de la semaine était que la société d’investissement américaine Franklin Templeton, sur son site Web, a indiqué Bitcoin. Cette entreprise de 1,5 billion de dollars a embauché du personnel pour gérer le trading de Bitcoin et Ethereum. En témoigne, dans une série d’offres d’emploi publiées sur le site internet de l’entreprise.

Il y a 1 mois, la viralisation était réalisée par le Ministère de l’Economie à travers un événement virtuel organisé. Lors de la réunion susmentionnée, il a été rapporté comment l’application est. Son interface graphique et le fonctionnement des deux versions qu’utiliseront les utilisateurs et les établissements commerciaux.

Binance se prépare à entrer en bourse en 2024

Enfin, cette semaine, il a également été révélé que la plus grande bourse du monde, Binance, prévoyait de lancer une offre publique initiale (IPO) pour sa filiale aux États-Unis. Et, l’événement en question pourrait se produire en 2024.

L’entrée en bourse dépendra de la croissance de l’entreprise au cours des trois prochaines années. Cela pourrait également affecter le fait qu’elle est confrontée à un marché baissier prolongé, puis l’objectif de l’introduction en bourse devrait passer de trois à cinq ans, a déclaré Changpeng Zhao, fondateur et PDG de la société, dans une interview.

Entre autres choses, l’exécutif a indiqué que Binance.US suivrait les mêmes traces que la bourse américaine Coinbase, lorsqu’elle a atteint la Bourse de New York. Coinbase a fait ses débuts à Wall Street via une cotation directe en mai dernier. La valeur des actions de la société a atteint environ 400 USD.

Développez ces nouvelles et d’autres de notre portail en cliquant ici.

