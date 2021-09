Temps forts du Cardano Summit 2021

Lors du Cardano Summit 2021, Cardano a révélé les détails des événements passionnants qui devraient avoir lieu dans son écosystème. De même, la Fondation Cardano a annoncé une série d’alliances qui contribueront à la promotion du réseau. Nous allons détailler ici quelques-uns des plus remarquables :

100 millions de dollars en éducation DeFi, NFT et Blockchain

Au cours de l’événement, le PDG d’Emurgo, Ken Kodama, a déclaré que l’investissement “accélérerait le développement de l’écosystème Cardano”.

Emurgo, est la branche commerciale et de risque de Cardano. Et il investit 100 millions de dollars pour alimenter la finance décentralisée (DeFi), les produits de jetons non fongibles (NFT) et les efforts d’éducation blockchain pour le quatrième plus grand projet au monde.

Emurgo est également l’une des entités fondatrices de Cardano et fournit des solutions aux développeurs, aux entreprises et au gouvernement.

La branche d’investissement a également annoncé dimanche qu’elle allouerait des fonds supplémentaires à la société africaine d’intelligence artificielle, de blockchain et de technologies intelligentes Adanian Labs.

Ils mettront en œuvre les oracles décentralisés de Chainlink

Une autre annonce majeure lors du sommet a été la mise en œuvre des oracles décentralisés de Chainlink. Ceci est destiné à attirer l’attention des investisseurs institutionnels. Étant donné que les prix en temps réel des contrats intelligents ne seront plus aussi sensibles à la manipulation.

Au début de la coopération, vous commencerez par des prix de marché simples pour la blockchain Cardano. Au fil du temps, la gamme de services décentralisés Chainlink s’élargira continuellement.

Bien que ce soit un bon moyen pour les entreprises de passer au vert, Charles Hoskinson veut également être une blockchain totalement neutre en carbone. Dans cet esprit, Cardano a lancé le Global Impact Challenge et a fait un premier pas important dans cette direction : une coopération avec Veritree.

Cardano et son association avec veritree

La Fondation Cardano a annoncé son partenariat avec la société mondiale de vérification de la restauration des terres. Et une véritable plantation d’arbres afin de sécuriser vos enregistrements sur la blockchain Cardano.

La première initiative qui a émergé après la création de l’alliance est le “First Cardano Global Impact Challenge”. En ce sens, ils invitent la communauté mondiale à faire des dons à veritree en utilisant des jetons ADA, qu’ils utiliseront pour planter la première forêt de Cardano au monde.

COTI va émettre Djed, le nouveau stablecoin du réseau Cardano

Le stablecoin Djed a été annoncé dans le Wyoming le 26 septembre par le fondateur de l’IOHK, Charles Hoskinson, lors du Cardano Summit 2021.

La plate-forme FinTech de niveau entreprise COTI sera l’émetteur officiel de Djed, qui utilisera les nouveaux contrats intelligents de Cardano pour assurer la stabilité des prix, a ajouté l’annonce.

Djed entrera sur un marché des pièces stables déjà encombré qui est dominé par Tether (USDT) et USD Coin (USDC), mais son marché cible est les projets en cours de développement à Cardano.

Partenariat avec Rival, le géant de l’eSport

Cardano a également établi une alliance avec Rival, une plate-forme d’eSports et de jeux vidéo. Le partenariat vise à développer des marchés NFT agnostiques, des récompenses pour les fans et bien plus encore pour Rival et ses partenaires.

Par conséquent, Cardano offrira la possibilité de créer et de distribuer des NFT, l’échange de NFT contre des biens physiques et des récompenses basées sur le marché au sein de la plate-forme Rival.

Autres alliances d’intérêt

Un autre point important est que Cardano vise à augmenter son activité DeFi sur la chaîne. Ceci, grâce à une collaboration stratégique avec UBX, qui est un fonds de technologie financière et une étude de risque issue de l’UnionBank.

Maintenant, UBX a lancé son propre pool de jalonnement public avec Cardano. Dont les joueurs peuvent désormais gagner des récompenses dans ADA pour avoir aidé à sécuriser et à exploiter la blockchain Cardano.

Cardano a également reconnu son soutien à AID: Tech, une entreprise qui propose des solutions basées sur l’identité pour la finance, les paiements et l’assurance via la blockchain.

Cardano prévoit de fournir un nouveau système de collection pour utiliser NFT

Il existe plusieurs cas d’utilisation dans le domaine du NFT. Bien qu’encore en développement, le secteur naissant du NFT a connu une avalanche massive d’utilisateurs. Par conséquent, l’espace NFT offre une nouvelle perspective unique pour mener à bien des activités qui ne pouvaient pas être réalisées auparavant de manière nouvelle et passionnante.

Au cours de l’événement, il a été dit que Cardano améliorerait l’interopérabilité dans l’espace de jeu NFT. Les utilisateurs ne sont pas tenus de conserver leurs NFT de jeu dans l’écosystème du jeu. Par conséquent, les utilisateurs peuvent transférer ces NFT vers d’autres écosystèmes, augmentant ainsi l’exposition et fournissant de nouvelles bases de fans et une sensibilisation. De même, Cardano concerne également l’expansion, l’adoption, la familiarité et la croissance de la base d’utilisateurs.

